Primavera 1, programma e dirette tv partite della 2° giornata 2023/2024

La Lega Serie A ha diffuso date e orari per il prossimo turno del Campionato Primavera 1, il secondo, in programma dal 1° al 3 settembre 2023: ecco dove vedere le partite

MILANO – La Lega Serie A ha diffuso le informazioni sul programma della prima giornata del Campionato Primavera 1 che si svolgerà dal 1° e 3 settembre 2023. Il programma si aprirà venerdì pomeriggio alle ore 16.30 con Sampdoria-Atalanta, match trasmesso su Diretta Solocalcio o sull’APP di SportItalia e sito ufficiali che trasmettono tutti gli incontri in streaming. Sabato 26 agosto il programma si apre alle ore 11 con Frosinone-Monza disponibile su Diretta Solocalcio mentre Milan-Bologna sarà disponibile su Diretta Tv al canale 60 del digitale terrestre. Stessa programmazione anche per Lazio-Hellas Verona delle 14.30 e Cagliari-Inter delle ore 16.30. Domenica alle ore 11 le prime partite in programma con Empoli-Roma su Diretta Solocalcio e Lecce-Juventus disponibile su Diretta Tv al 60 del digitale terrestre. Alle ore 16.00 Diretta Solocalcio trasmetterà Torino-Sassuolo mentre alle 16.30 la diretta di Fiorentina-Genoa sarà fruibile su Diretta Tv al 60 DTT.

PROGRAMMA DELLA 2^ GIORNATA 2023/2024

Venerdì 1 settembre

16.30

Sampdoria-Atalanta (3 Campanili di Bogliasco)

Sabato 2 settembre

11.00

Frosinone-Monza (Centro Sportivo di Ferentino)

Milan-Bologna (Puma House of Football – Vismara di Milano)

14.30

Lazio-Hellas Verona (Campo Sportivo la Borghesiana di Roma*)

16.30

Cagliari-Inter (Stadio Unipol Domus di Cagliari*)

Domenica 3 settembre

11.00

Empoli-Roma (Campo Sportivo Petroio di Vinci)

Lecce-Juventus (Comunale di San Pietro in Lama)

16.00

Torino-Sassuolo (Stadio Silvio Piola di Vercelli*)

16.30

Fiorentina-Genoa (Torrini di Sesto Fiorentino)

*: ai sensi dell’art.7 del Regolamento della Competizione

CLASSIFICA DOPO LA 1° GIORNATA

Hellas Verona 3

Bologna 3

Juventus 3

Milan 3

Inter 3

Sassuolo 3

Torino 3

Atalanta 3

Roma 3

Genoa 0

Sampdoria 0

Fiorentina 0

Lazio 0

Cagliari 0

Monza 0

Empoli 0

Frosinone 0

Lecce 0