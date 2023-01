Arbitri della 21° giornata del campionato di Serie B 2022/2023

Le designazioni arbitrali per la ventunesima giornata del campionato di Serie B 2022/2023 in programma il 20 al 22 gennaio e precedenti

L’Associazione Italiana Arbitri rende noto i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la 21ª giornata del Campionato di Serie B 2022/23 in programma da venerdì 20 a domenica 22 gennaio. Si parte con l’anticipo di questa sera tra Palermo e Bari affidato alla direzione di Luca Massimi della sezione di Termoli. I rosanero hanno come precedente di questa stagione la sconfitta per 3-0 a Reggio Calabria mentre nell’altro il successo casalingo per 4-1 sul Carpi. I pugliesi invece hanno un solo precedente ovvero quello del primo turno di Coppa Italia del 23 settembre 2020 con il Trastevere, partita vinta per 4-0. Designano invece Marco Serra per uno dei match più attesi della giornata, Benevento – Genoa. Sono 9 i precedenti per i giallorossi con 4 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta. I grifoni invece hanno un solo precedente, quello della scorsa stagione in Coppa Italia 2° turno vincente per 1-0 in casa contro la Salernitana. La vice capolista Reggina ospita la Ternana. Sarà Marco Piccinini della sezione di Forlì a dirigere la partita. Un solo precedente per i calabresi che lo hanno incrociato nella stagione 2014/15 quando nella 4° giornata di Lega Pro vennero sconfitti per 2-0 dal Lecce in trasferta. Quattro i precedenti per gli umbri con un bilancio di 2 vittorie, un pareggio e una sconfitta. Il posticipo di domenica vede la capolista Frosinone impegnata a Brescia. Arbitra Francesco Cosso di Reggio Calabria che ha diretto in una sola occasione le Rondinelle quando nella scorsa stagione passarono 1-0 in casa del Parma mentre i laziali hanno ottenuto un successo, quello per 3-1 a Pisa e due pareggi ovvero in casa con la Ternana e in trasferta con l’Alessandria, tutti nella stagione 2021/2022.

SERIE B – DESIGNAZIONI 21ª GIORNATA 2022/2023

VENERDI’ 20 GENNAIO

PALERMO – BARI h. 20.30

MASSIMI

MORO – CECCON

IV: TREMOLADA

VAR: AURELIANO (ON-SITE STADIO “RENZO BARBERA”)

AVAR: PERENZONI (ON-SITE STADIO “RENZO BARBERA”)

SABATO 21 GENNAIO

BENEVENTO – GENOA h. 14.00

SERRA

DI IORIO – YOSHIKAWA

IV: PERRI

VAR: VALERI (ON-SITE STADIO “CIRO VIGORITO”)

AVAR: PAGLIARDINI (ON-SITE STADIO “CIRO VIGORITO”)

COMO – PISA h. 14.00

MAGGIONI

SACCENTI – GUALTIERI C.

IV: GAUZOLINO

VAR: BANTI (ON-SITE STADIO “GIUSEPPE SINIGAGLIA”)

AVAR: CAMPLONE (ON-SITE STADIO “GIUSEPPE SINIGAGLIA”)

MODENA – COSENZA h. 14.00

MINELLI

MARGANI – MINIUTTI

IV: GALIPO’

VAR: PATERNA (ON-SITE STADIO “ALBERTO BRAGLIA”)

AVAR: MUTO (ON-SITE STADIO “ALBERTO BRAGLIA”)

PARMA – PERUGIA h. 14.00

AYROLDI

VONO – MACADDINO

IV: LOVISON

VAR: ABBATTISTA

AVAR: PAGANESSI

REGGINA – TERNANA h. 14.00

PICCININI

DEL GIOVANE – VIGILE

IV: SCATENA

VAR: ABISSO (ON-SITE STADIO “ORESTE GRANILLO”)

AVAR: MERAVIGLIA (ON-SITE STADIO “ORESTE GRANILLO”)

SPAL – ASCOLI h. 14.00

GHERSINI

SCHIRRU – MASTRODONATO

IV: SFIRA

VAR: FOURNEAU (ON-SITE STADIO “PAOLO MAZZA”)

AVAR: SECHI (ON-SITE STADIO “PAOLO MAZZA”)

VENEZIA – SUDTIROL h. 14.00

GARIGLIO

DI GIOIA – BARONE

IV: RINALDI

VAR: GIUA

AVAR: ROCCA

CITTADELLA – CAGLIARI h. 16.15

RUTELLA

MARCHI – LONGO F.

IV: VINGO

VAR: ZUFFERLI

AVAR: BARONI

DOMENICA 22 GENNAIO

BRESCIA – FROSINONE h. 16.15

COSSO

PRETI – BRESMES

IV: COLLU

VAR: MAZZOLENI

AVAR: LONGO S.