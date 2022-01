Arbitri della 22° giornata del campionato di Serie A 2021/2022

Le designazioni arbitrali per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022 in programma dal 15 al 17 gennaio

L’Associazione Italiana Arbitri rende noto i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la 22ª giornata di andata del Campionato di Serie A 2021/2022 in programma da sabato 15 a lunedì 17 gennaio 2022. Partiamo con l’anticipo del sabato alle ore 15 tra Sampdoria e Torino che sarà diretto da Massimi. Si tratta della sua prima direzione con i blucerchiati mentre i granata con lui ha arbitrato la partita con il Cagliari dello scorso dicembre terminata 1-1. Per la trasferta della Lazio a Salerno designato Abisso. Si tratta del suo 13esimo fischietto a partire dalla gara interna con la SPAL pareggiata, data 20 agosto 2017. Più di recente ricordiamo il pari a Torino dello scorso 23 settembre. I campani lo ricordano nei 10 precedenti dove è stato raccolto un solo successo, quello della stagione 2015/2016 contro il Latina per 3-2. La Juventus chiuderà la serie di match del sabato nel match casalingo con l’Udinese sotto la direzione di Giua. Bilancio sempre in verde da una parte mentre i friulani nei tre precedenti hanno ottenuto 2 successi e una sconfitta. Domenica chiuderà il programma il big match tra Atalanta e Inter. Questa delicata sfida sarà diretta da Massa. Bilancio positivo per gli ospiti che nei 22 precedenti con lui hanno ottenuto 15 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte.

Andiamo ora a vedere dunque di seguito nel dettaglio tutte le designazioni della ventiduesima giornata.

SERIE A TIM – Designazioni 22ª Giornata di andata

SAMPDORIA – TORINO Sabato 15/01 h. 15.00

MASSIMI

CAPALDO – GARZELLI

IV: DIONISI

VAR: MARIANI

AVAR: LONGO

SALERNITANA – LAZIO Sabato 15/01 h. 18.00

ABISSO

SCHIRRU – LANOTTE

IV: MIELE G.

VAR: NASCA

AVAR: TEGONI

JUVENTUS – UDINESE Sabato 15/01 h. 20.45

GIUA

RASPOLLINI – DI GIOIA

IV: FOURNEAU

VAR: CHIFFI

AVAR: CECCONI

SASSUOLO – H. VERONA Domenica 16/01 h. 12.30

PRONTERA

BRESMES – YOSHIKAWA

IV: MARCHETTI

VAR: MARIANI

AVAR: GALETTO

VENEZIA – EMPOLI Domenica 16/01 h. 15.00

GIACOMELLI

PALERMO – PERROTTI

IV: MINELLI

VAR: DOVERI

AVAR: PERETTI

ROMA – CAGLIARI Domenica 16/01 h. 18.00

MAGGIONI

DE MEO – MUTO

IV: VOLPI

VAR: PAIRETTO

AVAR: CARBONE

ATALANTA – INTER Domenica 16/01 h. 20.45

MASSA

LO CICERO – VALERIANI

IV: SACCHI

VAR: DI PAOLO

AVAR: GIALLATINI

BOLOGNA – NAPOLI Lunedì 17/01 h. 18.30

MARINELLI

PAGLIARDINI – VONO

IV: SACCHI

VAR: FABBRI

AVAR: ALASSIO

MILAN – SPEZIA Lunedì 17/01 h. 18.30

SERRA

CIPRESSA – GROSSI

IV: SOZZA

VAR: DOVERI

AVAR: VIVENZI

FIORENTINA – GENOA Lunedì 17/01 h. 20.45

MARESCA

MOKHTAR – MIELE D.

IV: DI MARTINO

VAR: CHIFFI

AVAR: MELI