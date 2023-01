Arbitri della 22° giornata del campionato di Serie B 2022/2023

Le designazioni arbitrali per la ventiduesima giornata del campionato di Serie B 2022/2023 in programma il 27 al 29 gennaio e precedenti

L’Associazione Italiana Arbitri rende noto i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la 22ª giornata del Campionato di Serie B 2022/23 in programma da venerdì 27 a domenica 29 gennaio. Si parte con l’anticipo di questa sera tra Cagliari e SPAL si apre il nuovo turno. Designato Daniele Paterna di Teramo che con i sardi ha solo precedente, quello di questa stagione dove ha vinto in casa 2-0 con il Cosenza. Per la SPAL tre partite ovvero il successo per 5-1 con la Ternana, la sconfitta casalinga con l’Ascoli per 2-1 e il 2-2 casalingo con il Parma, tutti della scorsa stagione.

Tra le partire di sabato troviamo Ermanno Feliciani per Ascoli – Parma che non è mai stato impegnato con queste due squadre. Gara casalinga per il Bari che ospita il Perugia, arbitra Luca Zufferli. Sono 5 i precedenti dei pugliesi con il fischietto di Udine: 2 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta mentre gli umbri hanno un 3 su 3 di successi. Sarò invece Micheal Fabbri ad arbitrare Sudtirol – Reggina. Sono i calabresi hanno dei precedenti, ben 8. Il bilancio è di 1 sola vittoria, 5 pareggi e 2 sconfitte. Per il derby veneto Venezia – Cittadella troviamo Paolo Valeri. Il fischietto di Roma ha diretto 4 volte i neroverdi con 1 vittoria, 1 pareggio e due sconfitte mentre gli ospiti hanno una volta perso 2-0 a Bari e una volta pareggiato 0-0 in casa con il Perugia.

Genoa – Pisa è stata affidata a Manuel Volpi di Arezzo. Un solo precedente per i grifoni nella stagione 2018/19 con lo 0-0 in trasferta con il Chievo Verona mentre i toscani hanno 1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte. Il posticipo di domenica è Frosinone – Benevento. Match diretto da Niccolò Baroni che ha diretto 5 volte i laziali con 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta mentre i campani hanno ottenuto 1 vittoria, 4 pareggi e 5 sconfitte.

SERIE B – DESIGNAZIONI 22ª GIORNATA 2022/2023

VENERDÍ 27 GENNAIO

CAGLIARI – SPAL h. 20.30

PATERNA

PASSERI – COSTANZO

IV: UBALDI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: DI IORIO

SABATO 28 GENNAIO

ASCOLI – PALERMO h. 14.00

FELICIANI

COLAROSSI – CAVALLINA

IV: FIERO

VAR: DI MARTINO

AVAR: CECCONI

BARI – PERUGIA h. 14.00

ZUFFERLI

TOLFO – LOMBARDI

IV: GRASSO

VAR: GUIDA (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)

AVAR: MARGANI (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)

BRESCIA – COMO h. 14.00

CAMPLONE

RASPOLLINI – SECHI

IV: CHERCHI

VAR: MARINI

AVAR: MUTO

COSENZA – PARMA h. 14.00

PEZZUTO

MIELE D. – NIEDDA

IV: DI REDA

VAR: SERRA (ON-SITE STADIO “GIGI MARULLA”)

AVAR: VIVENZI (ON-SITE STADIO “GIGI MARULLA”)

SUDTIROL – REGGINA h. 14.00

FABBRI

PALERMO – MOKHTAR

IV: CALDERA

VAR: PRONTERA (ON-SITE STADIO “DRUSO”)

AVAR: PRETI (ON-SITE STADIO “DRUSO”)

TERNANA – MODENA h. 14.00

GUALTIERI M.

CIPRIANI – CORTESE

IV: MAROTTA

VAR: AYROLDI (ON-SITE STADIO “LIBERO LIBERATI”)

AVAR: DI GIOIA (ON-SITE STADIO “LIBERO LIBERATI”)

VENEZIA – CITTADELLA h. 14.00

VALERI

MONDIN – RICCI M.

IV: DELRIO

VAR: BANTI

AVAR: PERENZONI

GENOA – PISA h. 16.15

VOLPI

MELI – SCARPA M.

IV: BORDIN

VAR: DI PAOLO

AVAR: LONGO S.

DOMENICA 29 GENNAIO

FROSINONE – BENEVENTO h. 16.15

BARONI

BINDONI – PERETTI

IV: FRASCARO

VAR: NASCA

AVAR: PAGANESSI