Arbitri della 28° giornata del campionato di Serie A 2022/2023

Le designazioni arbitrali per la ventottesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023 in programma dal 1° al 3 aprile e i precedenti

L’Associazione Italiana Arbitri rende noto i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la 28ª giornata del Campionato di Serie A 2022/2023 in programma da sabato 1° a lunedì 3 aprile 2023. Tre gli anticipi di sabato. Si parte alle ore 15 con Cremonese – Atalanta. Sarà Livio Marinelli ad arbitrare il match con i grigiorossi che lo hanno incrociato in 6 occasioni dove hanno ottenuto 3 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta. In questa stagione ha diretto il pareggio per 1-1 a Lecce. La Dea invece sempre nei sui 6 precedenti ha ottenuto 3 vittorie e altrettanti pareggi, il più recente quest’anno nel 3-3 contro la Juventus in trasferta. Sarà invece Fabio Maresca a dirigere l’incontro Inter – Fiorentina. Sono 13 i precedenti con i nerazzurri che in questa stagione hanno pareggiato con la Sampdoria in trasferta e hanno vinto 3-0 la Supercoppa Italiana. I viola sono state 9 le direzioni con l’ultima quella casalinga persa 4-0 con la Lazio e complessivamente sono 3 le vittorie, 3 i pareggi e 3 le sconfitte. Matteo Marchetti di Ostia Lido è stato designato per Juventus – Verona. I bianconeri nell’unico precedente hanno vinto 1-0 in casa con l’Udinese mentre i gialloblù hanno sempre pareggiato nelle tre occasioni. Lunch match affidato a Maria Sole Ferrieri Caputi alla prima direzione per Bologna e Udinese. Sarà la sua seconda in Serie A dopo il 5-0 del Sassuolo sulla Salernitana del 2 ottobre 2022. Per il big match di domenica sera tra Napoli e Milan ci sarà Antonio Rapuano della sezione di Rimini. Due i precedenti con i campani, il più recente nel 4-0 casalingo dello scorso 29 ottobre con il Sassuolo mentre nell’altro sempre contro il Sassuolo della scorsa stagione e terminato 6-1. I rossoneri lo hanno incrociato tre volte, sempre quest’anno. Hanno vinto 1-0 a Monza mentre pareggiato 0-0 a Cremona e negli ottavi di Coppa Italia hanno perso ai supplementari in casa contro il Torino.

SERIE A TIM – DESIGNAZIONI 28ª GIORNATA

SABATO 1 APRILE

CREMONESE – ATALANTA h. 15.00

MARINELLI

SCATRAGLI – LAUDATO

IV: MIELE G.

VAR: NASCA

AVAR: LONGO S.

INTER – FIORENTINA h. 18.00

MARESCA

COLAROSSI – CAPALDO

IV: COSSO

VAR: MARINI

AVAR: DI BELLO

JUVENTUS – H. VERONA h. 20.45

MARCHETTI

DI IORIO – DI GIOIA

IV: GHERSINI

VAR: VALERI

AVAR: GIUA

DOMENICA 2 APRILE

BOLOGNA – UDINESE h. 12.30

FERRIERI CAPUTI

BINDONI – SCARPA

IV: MARIANI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: MARINI

MONZA – LAZIO h. 15.00

MARCENARO

MOKHTAR – PALERMO

IV: MASSA

VAR: PAIRETTO

AVAR: BANTI

SPEZIA – SALERNITANA h. 15.00

ORSATO

CARBONE – TEGONI

IV: ZUFFERLI

VAR: DI MARTINO

AVAR: DI BELLO

ROMA – SAMPDORIA h. 18.00

IRRATI

ZINGARELLI – ROCCA

IV: MANGANIELLO

VAR: CHIFFI

AVAR: MUTO

NAPOLI – MILAN h. 20.45

RAPUANO

GIALLATINI – PERROTTI

IV: DOVERI

VAR: DI PAOLO

AVAR: LA PENNA

LUNEDI’ 3 APRILE

EMPOLI – LECCE h. 18.30

FABBRI

PRETI – ROSSI M.

IV: VOLPI

VAR: LA PENNA

AVAR: PAGANESSI

SASSUOLO – TORINO h. 20.45

PEZZUTO

PAGLIARDINI – LONGO F.

IV: SACCHI

VAR: BANTI

AVAR: MAGGIONI