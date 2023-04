Si apre una nuova giornata di Serie A con tre anticipi in Premier League c’è City-Liverpool, in Bundesliga Bayern-Dortmund. Successo per Estudiantes, Rosario e River Plate in Liga Profesional

Partiamo dalla Liga Profesional argentina la nostra rassegna del 1° aprile 2023 dove si sono disputati tre incontri. Successi tutti casalinghi a partire da quello più rotondo dell’Estudiantes sul Newells Old Boys: nel primo tempo il vantaggio al 25′ di Ascacibar quindi al 33′ Boselli fallisce un rigore ma sulla ribattuta porta a due le reti di vantaggio della squadra di casa che allunga al 1′ della ripresa con Godoy. Il Rosario invece ha battuto 3-1 il Gimnasia grazie a una rete di 22′ di Veliz quindi dopo il pareggio al 40′ di Barros Schelotto nella ripresa si scatenano i padroni di casa in gol con Martinez al 15′ e dopo il gol annullato a Veliz per tocco di mani arriva il tris dello stesso giocatore al 37′. Una rete di Nacho Fernandez dopo 10 minuti di gioco ha deciso River Plate-Union Santa Fe con gli ospiti dal 21′ della ripresa in 10 per il rosso diretto a Machuca. In Cile 2-1 della Nublense su O’Higgins mentre in Colombia successo di misura del Santa Fe sul Chico e senza reti tra Pasto e Pereira. In Ecuador 6-1 di LDU Quito su Gualaceo e colpo esterno per 3-2 dell’Ind. del Valle su U. Catolica. In Venezuela brilla il Carabobo, 3-0 sul Monagas e in Uruguay 1-0 del Cerro Largo sul Liverpool M.. Passiamo al Perù dove Deportivo Garcilaso e U. de Deportes pareggiano senza reti, stesso punteggio in Paraguay tra Tacuary e Nacional Asuncion mentre il Guarani passa 1-0 in casa dell’Olimpia Asuncion.

In Liga MX registriamo il 2-0 del Puebla sul Juarez mentre senza reti chiudono Necaxa e Santos Laguna Nella CAF Champions League troviamo il 3-1 del Raja Casablanca sul Simba mentre in Marocco per la Coupe du Trone vince Difaa El Jadidi dopo i supplementari mentre il FUS Rabat ai rigori. 1-0 del Berkane in casa del Khouribga. Nella J1 League colpo esterno per Nagoya, Kobe e Hiroshima mentre in K-League 1 vittoria esterna per 2-1 del Pohang sul Jeonbuk. Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite scelte per oggi ricordiamo gli appuntamenti principali. In Serie A si apre la 28esima giornata con tre incontri: alle ore 15 aprono Cremonese-Atalanta quindi alle 18 big match tra Inter e Fiorentina e alle 20.45 la Juventus ospita l’Hellas Verona. Ricco cartellone in Serie B con ben otto partite di cui sei alle 14 e le restanti alle 16.15. Si gioca anche in Lega Pro con il girone B e in D con alcuni anticipi mentre per il calcio giovanile ci sono la Primavera 1 e 2 e le semifinali di Viareggio Cup 2023. Proseguono per la Serie A femminile le partite tra gruppo retrocessione e Championship. In Inghilterra alle 13.30 apre il big match tra Manchester City e Liverpool mentre in Bundesliga alle 18.30 chiude quello tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund. Si gioca anche in Liga, Ligue 1 e Liga Portugal oltre che in altri campionati europei.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 1° APRILE 2023

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

*: partita in corso di svolgimento



AFRICA CAF CHAMPIONS LEAGUE

Raja Casablanca (Mar) - Simba (Tan) 3-1 (Finale)

Petro (Ang) - AS Vita Club (Drc) 18:00

Al Ahly (Egy) - Al-Hilal Omdurman (Sud) 21:00

Mamelodi (Rsa) - Cotonsport (Cmr) 21:00



ALBANIA SUPER LEAGUE

Kukesi - Egnatia 15:00

Vllaznia - Bylis 15:00

Teuta - Partizani 18:00



ALGERIA LIGUE 1

Khenchela - Paradou 16:45



ARABIA SAUDITA SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE

Al-Hilal - Al Khaleej 21:00



ARGENTINA LIGA PROFESIONAL

Estudiantes - Newells Old Boys 3-0 (Finale)

Rosario - Gimnasia L.P. 3-1 (Finale)

River Plate - Union Santa Fe 1-0 (Finale)

Barracas Central - Boca Juniors 20:30



ARMENIA PREMIER LEAGUE

Pyunik - BKMA 14:00

Shirak - Van 17:00



AUSTRALIA A-LEAGUE

Wellington Phoenix - Melbourne Victory 1-2 (Finale)

Central Coast Mariners - Brisbane Roar 4-1 (Finale)

Sydney FC - Western United 2-3 (*)

Perth Glory - Macarthur FC 13:00



AUSTRIA BUNDESLIGA - GRUPPO RETROCESSIONE

Altach - Tirol 17:00

Wolfsberger - Ried 17:00



BELGIO JUPILER LEAGUE

Cercle Brugge - Kortrijk 16:00

Seraing - Gent 18:15

Westerlo - Charleroi 18:15

Oostende - St. Liege 20:45



BIELORUSSIA VYSSHAYA LIGA

Naftan - Gomel 13:00

Zhodino - Smorgon 15:00

Isloch - Dynamo Brest 17:00



BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL

Oriente Petrolero - Santa Cruz Posticipata

Vaca Diez - Independiente Petrolero 21:00



CILE COPPA DEL CILE

Union Companias - La Serena 21:00



CILE PRIMERA DIVISIÓN

Nublense - O'Higgins 2-1 (Finale)

Huachipato - Colo Colo 17:00

Palestino - Magallanes 22:30



CIPRO FIRST DIVISION - GRUPPO RETROCESSIONE

Karmiotissa - Ol. Nicosia 15:30

AEL Limassol - Chloraka 18:00



COLOMBIA PRIMERA A - APERTURA

Pasto - Pereira 0-0 (Finale)

Santa Fe - Chico 1-0 (Finale)

Envigado - Once Caldas 21:00

Ind. Medellin - Tolima 23:10



COSTARICA PRIMERA DIVISIÓN - CLAUSURA

Guanacasteca - Zeledon 23:00



CROAZIA HNL

Gorica - Din. Zagabria 17:00

Sibenik - Hajduk Split 19:10



ECUADOR LIGA PRO - PRIMA FASE

U. Catolica - Ind. del Valle 2-3 (Finale)

LDU Quito - Gualaceo 6-1 (Finale)

Libertad - Aucas 21:00

Barcellona SC - Mushuc Runa 23:30



ESTONIA MEISTRILIIGA

Flora - Tammeka 13:30

Paide - Harju JK Laagri 16:00

Kalju - Narva 18:30



ETIOPIA PREMIER LEAGUE

Defence Force - Adama City 14:00

Sidama Bunna - Hadiya Hossana 17:00



EUROPA CAMPIONATI EUROPEI U19 - DONNE - QUALIFICAZIONE - ROUND 2 - LEGA B

Turchia U19 D - Andorra U19 D 4-0 (Finale)

Lituania U19 D - Moldavia U19 D 15:00



FRANCIA LIGUE 1

Auxerre - Troyes 17:00

Rennes - Lens 21:00



FRANCIA LIGUE 2

St. Etienne - Niort 15:00

Bastia - Sochaux 19:00

Caen - Dijon 19:00

Grenoble - Amiens 19:00

Metz - Laval 19:00

Nimes - Annecy 19:00

Pau FC - Le Havre 19:00

Rodez - Quevilly Rouen 19:00

Valenciennes - Paris FC 19:00



GERMANIA 2. BUNDESLIGA

Hannover - Sandhausen 13:00

Karlsruher - Braunschweig 13:00

St. Pauli - Regensburg 13:00

Kaiserslautern - Heidenheim 20:30



GERMANIA BUNDESLIGA

Friburgo - Hertha 15:30

RB Lipsia - Magonza 15:30

Schalke - Leverkusen 15:30

Union Berlino - Stoccarda 15:30

Wolfsburg - Augusta 15:30

Bayern - Dortmund 18:30



GIAPPONE J1 LEAGUE

Albirex Niigata - Nagoya 1-3 (Finale)

Kyoto - Kobe 0-3 (Finale)

Yokohama FC - Avispa Fukuoka 1-1 (Finale)

Kashima - Hiroshima 1-2 (Finale)

Sagan Tosu - Tokyo 1-0 (Finale)

Shonan - G-Osaka 4-1 (Finale)

C-Osaka - Yokohama M. 2-1 (Finale)

Sapporo - Kawasaki 0-0 (*)



GRECIA SUPER LEAGUE - GRUPPO RETROCESSIONE

Levadiakos - Atromitos 16:00

Panetolikos - Lamia 16:30

Giannina - OFI Crete 18:30

Ionikos - Asteras T. 20:00



INGHILTERRA CHAMPIONSHIP

Luton - Watford 13:30

Preston - Blackpool 13:30

Birmingham - Blackburn 16:00

Bristol City - Reading 16:00

Cardiff - Swansea 16:00

Coventry - Stoke 16:00

Huddersfield - Middlesbrough 16:00

Hull - Rotherham 16:00

Norwich - Sheffield Utd 16:00

West Brom - Millwall 16:00

Wigan - QPR 16:00



INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Manchester City - Liverpool 13:30

Arsenal - Leeds 16:00

Bournemouth - Fulham 16:00

Brighton - Brentford 16:00

Crystal Palace - Leicester 16:00

Nottingham - Wolves 16:00

Chelsea - Aston Villa 18:30



IRLANDA DEL NORD NIFL PREMIERSHIP

Glentoran - Portadown 16:00



IRLANDA PREMIER DIVISION

Sligo Rovers - Bohemians 20:45



ISOLE FAR OER PREMIER LEAGUE

Vikingur - TB Tvoroyri 18:00



ISRAELE LIGAT HA'AL - GRUPPO RETROCESSIONE

H. Tel Aviv - Nes Tziona 15:00



ISRAELE LIGAT HA'AL - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Hapoel Jerusalem - M. Tel Aviv 17:30

Ashdod - Netanya 19:00

M. Haifa - H. Beer Sheva 19:00



ITALIA PRIMAVERA 1

Verona U19 - Roma U19 4-0 (*)

Sassuolo U19 - Inter U19 13:00

Fiorentina U19 - Atalanta U19 15:00

Sampdoria U19 - Cagliari U19 15:00



ITALIA PRIMAVERA 2

Imolese U19 - Monopoli U19 11:00SRF

Viterbese U19 - Cosenza U19 11:00SRF

Entella U19 - Reggina U19 11:30SRF

Ascoli U19 - Ternana U19 14:00SRF

Como U19 - Genoa U19 14:30SRF

AlbinoLeffe U19 - Alessandria U19 15:00SRF

Crotone U19 - Lazio U19 15:00SRF

FeralpiSalò U19 - Spal U19 15:00SRF

Monza U19 - Brescia U19 15:00SRF

Padova U19 - Cittadella U19 15:00SRF

Pescara U19 - Benevento U19 15:00SRF

Pordenone U19 - Vicenza U19 15:00SRF

Reggiana U19 - Cremonese U19 15:00SRF

Spezia U19 - Pisa U19 15:00SRF

Venezia U19 - Parma U19 15:00SRF

Salernitana U19 - Perugia U19 16:00SRF



ITALIA SERIE A

Cremonese - Atalanta 15:00

Inter - Fiorentina 18:00

Juventus - Verona 20:45



ITALIA SERIE A FEMMINILE - GRUPPO RETROCESSIONE

Como D - Parma D 12:30



ITALIA SERIE A FEMMINILE - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Roma D - Milan D 14:30



ITALIA SERIE B

Ascoli - Brescia 14:00

Cagliari - Südtirol 14:00

Cosenza - Pisa 14:00

Parma - Palermo 14:00

Spal - Ternana 14:00

Venezia - Como 14:00

Bari - Benevento 16:15

Perugia - Frosinone 16:15



ITALIA SERIE C - GIRONE B

Olbia - Alessandria 14:00

Ancona - Carrarese 14:30

Fiorenzuola - Torres 14:30

Cesena - Lucchese 17:30

Entella - Pontedera 17:30

Fermana - Siena 17:30

Gubbio - Vis Pesaro 17:30

Montevarchi - San Donato 17:30

Reggiana - Recanatese 17:30

Imolese - Rimini 18:30



ITALIA SERIE D - GIRONE A

Legnano - Chieri 15:00

Pinerolo - Castellanzese 15:00

Sanremese - Fossano 15:00



ITALIA SERIE D - GIRONE B

Caronnese - Arconatese 15:00

Folgore Caratese - Breno 15:00

Lumezzane - Desenzano 15:00

Franciacorta - Real Calepina 15:30



ITALIA SERIE D - GIRONE C

Adriese - Torviscosa 15:00

Cjarlins Muzane - Este 15:00

Legnago Salus - Caldiero Terme 15:00

Levico Terme - Dolomiti Bellunesi 15:00

Luparense - Mestre 15:00

Union Clodiense - Campodarsego 15:00



ITALIA SERIE D - GIRONE D

G.S. Bagnolese - Corticella 15:00

Mezzolara - Ravenna 15:00



ITALIA SERIE D - GIRONE E

Ostia Mare - Tau 14:30

Ghivizzano Borgo - Sangiovannese 15:00

Grosseto - Arezzo 15:00

Mobilieri Ponsacco - Trestina 15:00

Montespaccato - Poggibonsi 15:00

Terranuova Traiana - Flaminia 15:00



ITALIA SERIE D - GIRONE F

Roma City - Cynthialbalonga 15:00



ITALIA SERIE D - GIRONE G

Ilvamaddalena - Real Monterotondo 14:00

Atletico Uri - Casertana 14:30



ITALIA SERIE D - GIRONE H

Casarano - Molfetta Calcio 15:00

Lavello - Barletta 15:00

Martina Calcio - Gladiator 15:00

Brindisi - Citta di Fasano 20:30



ITALIA SERIE D - GIRONE I

Mariglianese - Canicatti 14:30

San Luca - Real Aversa 15:00



LETTONIA OPTIBET VIRSLIGA

BFC Daugavpils - Super Nova 0-0 (*)

FK Liepaja - Riga FC 14:00

Jelgava - RFS 16:00



LITUANIA A LYGA

FK Panevezys - Siauliai FA 0-0 (*)

Dziugas Telsiai - Riteriai 14:00

Zalgiris - Suduva 18:00



MACEDONIA DEL NORD 1. MFL

Makedonija GP - Rabotnicki 15:00



MAROCCO COUPE DU TRONE

Difaa El Jadidi - Chabab Benguerir 2-1 (Dopo Suppl.)

FUS Rabat - Safi 1-0 (Dopo Rigori)

Khouribga - Berkane 0-1 (Finale)



MESSICO LIGA DE EXPANSION MX - CLAUSURA

Leones Negros - Tlaxcala 3-0 (Finale)



MESSICO LIGA MX - CLAUSURA

Necaxa - Santos Laguna 0-0 (Finale)

Juarez - Puebla 0-2 (Finale)



MESSICO LIGA PREMIER SERIE A - CLAUSURA - PLAY OFFS

Tecos FC - Cafetaleros 1-1 (Finale)

Chihuahua - Dongu 2-1 (Finale)



MESSICO LIGA PREMIER SERIE A - CLAUSURA RISERVE - PLAY OFF

Cimarrones de Sonora 2 - Lobos ULMX 19:00



MONDO VIAREGGIO CUP - PLAY OFF

Fiorentina U19 - Sassuolo U19 14:00

Torino U19 - Bologna U19 18:00



MONTENEGRO PRVA CRNOGORSKA LIGA

Buducnost - Mornar 15:00

Rudar - Jedinstvo 15:00

Iskra - OFK Petrovac 16:00

Decic - Jezero 17:00

Sutjeska - Arsenal Tivat 18:00



NICARAGUA LIGA PRIMERA - CLAUSURA

Matagalpa - Sport Sebaco 23:00



OLANDA EREDIVISIE

Alkmaar - Heerenveen 16:30

Excelsior - Twente 18:45

Cambuur - FC Emmen 20:00

Nijmegen - PSV 20:00

Waalwijk - Vitesse 21:00



PARAGUAY PRIMERA DIVISION - APERTURA

Tacuary - Nacional Asuncion 0-0 (Finale)

Olimpia Asuncion - Guarani 0-1 (Finale)

Sportivo Trinidense - Sp. Luqueno 23:00



PERU LIGA 1 - APERTURA

Deportivo Garcilaso - U. de Deportes 0-0 (Finale)

Melgar - Cusco 22:30



POLONIA EKSTRAKLASA

Korona - Legnica 15:00

Legia - Rakow 17:30

Lechia - Slask 20:00



PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Vizela - Casa Pia 16:30

Guimaraes - Ferreira 19:00

Sporting - Santa Clara 21:30



REPUBBLICA CECA 1. LIGA

Mlada Boleslav - Plzen 16:00

Ostrava - Liberec 16:00

Zlin - Ceske Budejovice 16:00

Slavia Praga - Sigma Olomouc 19:00



ROMANIA LIGA 1 - GRUPPO RETROCESSIONE

UTA Arad - U. Cluj 2-0 (*)

FC Hermannstadt - Botosani 16:00



ROMANIA LIGA 1 - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Rapid Bucarest - Farul Constanta 20:45



RUSSIA PREMIER LEAGUE

Din. Mosca - Sochi 13:00

Nizhny Novgorod - Lok. Mosca 13:00

Sp. Mosca - Akhmat Grozny 15:30

Zenit - Ural 18:00



SAN MARINO CAMPIONATO SAMMARINESE

Cosmos - Virtus 15:00

Libertas - Domagnano 15:00

Pennarossa - Juvenes/Dogana 15:00

San Giovanni - Tre Penne 15:00



SCOZIA PREMIERSHIP

Hibernian - Motherwell 16:00

Kilmarnock - Hearts 16:00

Rangers - Dundee Utd 16:00

St. Johnstone - Aberdeen 16:00

St. Mirren - Livingston 16:00



SERBIA SUPER LIGA

Radnicki 1923 - Sp. Subotica 14:00

FK Vozdovac - Javor 16:00

Stella Rossa - Mladost GAT 18:00

Vojvodina - Partizan 20:00



SLOVENIA PRVA LIGA

Celje - Radomlje 15:00

Gorica - Maribor 17:30

Koper - Bravo 20:15



SPAGNA LALIGA

Girona - Espanyol 14:00

Ath. Bilbao - Getafe 16:15

Cadice - Siviglia 18:30

Elche - Barcellona 21:00



SPAGNA LALIGA2

Burgos CF - Racing Santander 16:15

Leganes - Cartagena 18:30

Tenerife - Villarreal B 18:30

R. Oviedo - Eibar 21:00



SUD COREA K LEAGUE 1

Jeonbuk - Pohang 1-2 (Finale)

Gwangju - Suwon FC 2-0 (Finale)

Incheon - Daegu 0-0 (Finale)

Daejeon - Seoul 0-0 (*)



SUDAFRICA PREMIER LEAGUE

Richards Bay - Orlando 15:00

Chippa United - Supersport 17:30

Kaizer Chiefs - Stellenbosch 17:30

AmaZulu - Swallows 20:00



SVEZIA ALLSVENSKAN

Malmo FF - Kalmar 15:00

Djurgarden - Brommapojkarna 17:30



SVEZIA SUPERETTAN

Brage - Västerås SK 15:00

Sundsvall - Landskrona 15:00



SVIZZERA SUPER LEAGUE

Servette - Young Boys 18:00

Basilea - Winterthur 20:30



TUNISIA LIGUE PROFESSIONNELLE 1 - GRUPPO RETROCESSIONE

Soliman - Bizertin 14:30



TURCHIA SUPER LIG

Basaksehir - Ankaragucu 15:00

Trabzonspor - Kayserispor 15:00

Galatasaray - Adana Demirspor 19:30



UCRAINA PREMIER LEAGUE

Minaj - Inhulets 1-0 (*)

Metalist Kharkiv - Kolos Kovalivka 0-0 (*)

Veres-Rivne - Kryvbas 13:00

Oleksandriya - Vorskla 14:00



URUGUAY PRIMERA DIVISION - APERTURA

Cerro Largo - Liverpool M. 1-0 (Finale)

Penarol - Nacional 21:00



USA USL CHAMPIONSHIP

FC Tulsa - El Paso 2-2 (Finale)

Hartford Athletic - Orange County SC 20:00

Detroit - Rio Grande 22:00

Loudoun - Colorado Springs 22:00



UZBEKISTAN SUPER LEAGUE

Navbahor Namangan - Sogdiana 15:00

Qizilqum - Nasaf Qarshi 15:15



VENEZUELA LIGA FUTVE

Carabobo - Monagas 3-0 (Finale)

Portuguesa - Dep. Tachira 23:00