Arbitri della 29° giornata del campionato di Serie A 2021/2022

Le designazioni arbitrali per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022 in programma dal 12 al 14 marzo e i precedenti

L’Associazione Italiana Arbitri rende noto i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la 29ª giornata di andata del Campionato di Serie A 2021/2022 in programma da sabato 12 a lunedì 14 febbraio 2022. Il turno si aprirà alle 15 con due incontri, Salernitana – Sassuolo da una parte e Spezia – Cagliari dall’altra. Alle 18 invece la Juventus sarà impegnata in trasferta a Genova contro la Sampdoria. Per questa gara è stato designato Paolo Valeri della seziona AIA di Roma 2. I precedenti con i blucerchiati sono di 10 vittoria, 6 pareggi e 9 sconfitte mentre con i bianconeri di 18 vittorie, 10 pareggi e 4 sconfitte. In serata invece il Milan ospita l’Empoli. Sarà Daniele Chiffi della sezione di Padova ad arbitrare la partita e bilancio favorevole nei 6 precedenti per i rossoneri con 4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta. Per l’Empoli sono invece di 3 vittorie, altrettanti pareggi e 2 sconfitte. Domenica alle 15 il Napoli impegnato a Verona con Daniele Doveri incaricare della direzione. I campani hanno ottenuto nei precedenti 2 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta. L’Inter invece giocherà alle ore 20.45 con il Torino in trasferta. Sarà Marco Guida della sezione di Torre Annuziata ad arbitrare il match. Ben 25 i precedenti con i nerazzurri: 13 vittorie, 6 pareggi e altrettante sconfitte. Andiamo ora a vedere dunque di seguito nel dettaglio tutte le designazioni della ventinovesima giornata.

SERIE A TIM – Designazioni 29ª Giornata di andata

SABATO 12 MARZO 2022

SALERNITANA – SASSUOLO h. 15.00

MASSIMI

VIVENZI – RANGHETTI

IV: CAMPLONE

VAR: DI PAOLO – AVAR: VECCHI

SPEZIA – CAGLIARI h. 15.00

ORSATO

PRENNA – DEI GIUDICI

IV: GARIGLIO

VAR: IRRATI – AVAR: ZUFFERLI

SAMPDORIA – JUVENTUS h. 18.00

VALERI

DI VUOLO – BOTTEGONI

IV: COSSO

VAR: AURELIANO – AVAR: DE MEO

MILAN – EMPOLI h. 20.45

CHIFFI

IMPERIALE – DI IORIO

IV: VOLPI

VAR: NASCA – AVAR: LO CICERO

DOMENICA 13 MARZO 2022

FIORENTINA – BOLOGNA h. 12.30

SACCHI

ROSSI L. – DEL GIOVANE

IV: MAGGIONI

VAR: BANTI – AVAR: ZUFFERLI

H. VERONA – NAPOLI h. 15.00

DOVERI

BERTI – BERCIGLI

IV: FOURNEAU

VAR: MARIANI – AVAR: BACCINI

ATALANTA – GENOA h. 18.00

ABISSO

GALETTO – MARGANI

IV: SANTORO

VAR: NASCA – AVAR: VALERIANI

UDINESE – ROMA h. 18.00

DI BELLO

MELI – PERETTI

IV: AYROLDI

VAR: MAZZOLENI – AVAR: ROCCA

TORINO – INTER h. 20.45

GUIDA

GIALLATINI – BRESMES

IV: MARCENARO

VAR: MASSA – AVAR: PRETI

LUNEDÍ 14 MARZO 2022

LAZIO – VENEZIA h. 20.45

MANGANIELLO

LONGO – LIBERTI

IV: MERAVIGLIA

VAR: MARESCA – AVAR: TEGONI