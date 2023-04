Arbitri della 29° giornata del campionato di Serie A 2022/2023

Le designazioni arbitrali per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023 in programma il 7 al 8 aprile e i precedenti

L’Associazione Italiana Arbitri rende noto i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la 29ª giornata del Campionato di Serie A 2022/2023 in programma da venerdì 7 a sabato 8 aprile 2023. Tre gli anticipi in programma oggi pomeriggio a partire dalle 17 con Salernitana–Inter che sarà diretta da Michael Fabbri. I campani hanno un bilancio fatto di 2 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta, i nerazzurri con 6 vittorie e 2 sconfitte. In questa stagione hanno perso 3-1 all’Olimpico con la Lazio e vinto di misura a San Siro contro il Verona. Alle ore 19 trasferta del Napoli a Lecce con direzione affidata a Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo. I giallorossi hanno quest’anno perso 2-0 in trasferta con l’Inter mentre nelle altre tre occasioni hanno perso due volte e pareggiato una. Gli azzurri hanno colto 5 successi, 1 pareggio e una sconfitta. Per Milan–Empoli delle ore 21 troviamo la designazione di Matteo Mercenaro di Genova. Si tratta della prima direzione con i rossoneri mentre i toscani hanno pareggiato quest’anno 2-2 con il Torino in casa e pareggiato la scorsa stagione sempre in casa ma 1-1 con il Verona. Il lunch match di sabato tra Udinese e Monza sarà diretto Luca Massimi di Termoli. I friulani hanno pareggiato in un’occasione e vinto in un’altra. I brianzoli con due vittorie e un pareggio. Il big match di giornata è tra Lazio e Juventus. Per questo incontro è stato scelto l’arbitro Marco Di Bello della sezione di Brindisi. Sono ben 18 le direzione per i biancocelesti che hanno vinto in 9 occasioni, perso in 7 e pareggiato in 2. La scorsa stagione ha diretto la vittoria interna con il Milan, gara giocata a gennaio. I bianconeri lo hanno incrociato in 15 occasioni, quest’anno in Verona-Juventus 0-1 del 10 novembre 2022. Complessivamente sono 11 i successi, 3 pareggi e una sola sconfitta in Genoa-Juventus del 17 marzo 2019, terminata 2-0.

SERIE A TIM – DESIGNAZIONI 29ª GIORNATA

VENERDI’ 7 APRILE

SALERNITANA – INTER h. 17.00

FABBRI

BRESMES – GALETTO

IV: AYROLDI

VAR: NASCA

AVAR: LONGO S.

LECCE – NAPOLI h. 19.00

MANGANIELLO

TEGONI – VECCHI

IV: CAMPLONE

VAR: MARINI

AVAR: CHIFFI

MILAN – EMPOLI h. 21.00

MARCENARO

MONDIN – DE MEO

IV: RAPUANO

VAR: VALERI

AVAR: DI MARTINO

SABATO 8 APRILE

UDINESE – MONZA h. 12.30

MASSIMI

CIPRESSA – TRINCHIERI

IV: MINELLI

VAR: CHIFFI

AVAR: GARIGLIO

FIORENTINA – SPEZIA h. 14.30

DIONISI

TOLFO – GUALTIERI C.

IV: MERAVIGLIA

VAR: AURELIANO

AVAR: MUTO

ATALANTA – BOLOGNA h. 16.30

ORSATO

PRETI – AFFATATO

IV: GUALTIERI M.

VAR: MASSA

AVAR: MAGGIONI

SAMPDORIA-CREMONESE h. 16.30

DOVERI

CARBONE – GIALLATINI

IV: MARCHETTI

VAR: DI PAOLO

AVAR: PAGANESSI

H. VERONA – SASSUOLO h. 18.30

FOURNEAU

MELI – NIEDDA

IV: PERENZONI

VAR: DI MARTINO

AVAR: VALERI

TORINO – ROMA h. 18.30

COLOMBO

PASSERI – COSTANZO

IV: MARIANI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: ABBATTISTA

LAZIO – JUVENTUS h. 20.45

DI BELLO

CECCONI – BERCIGLI

IV: GIUA

VAR: IRRATI

AVAR: ZUFFERLI