Arbitri della 30° giornata del campionato di Serie C 2022/2023

Le designazioni arbitrali per la trentesima giornata del campionato di Lega Pro 2022/2023 in programma dal 4 al 6 marzo

L’Associazione Italiana Arbitri rende noto i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali della 30° giornata del campionato di Lega Pro. Andiamo a vedere nel dettaglio le designazioni per le gare da sabato 25 a lunedì 27 febbraio 2023. Si parte sabato con Gubbio-Olbia per il girone B alle ore 14.30 sotto la direzione di Lorenzo Maccarini della sezione di Arezzo e ben nove del girone C. In quest’ultimo si gioca in particolare alle 17.30 Catanzaro-Avellino affidata all’arbitro Simone Galipo’ di Firenze mentre il Crotone in trasferta con il Picerno con direzione affidata a Davide Di Marco di Ciampino. Andrea Zanotti di Rimini è invece stato designato per Pescara-Juve Stabia. Domenica si chiude il programma del girone C con Virtus Francavilla-Potenza sotto la direzione di Antonino Costanza di Agrigento mentre al completo girone A e B tranne per i due posticipi di lunedì ovvero Juventus Next Gen-Albinoleffe e Pro Vercelli-Vicenza. Nel primo incontro ci sarà Mateo Canci di Carrara come arbitro mentre nel secondo Kevin Bonacina di Bergamo. Andiamo a vedere di seguito l’elenco completo delle designazioni per i tre gironi.

SERIE C – DESIGNAZIONI 30ª GIORNATA 2022/2023

GIRONE A

ARZIGNANO V VIRTUS VERONA Giuseppe Vingo Pisa Andrea Rizzello Casarano Antonio Aletta Avellino JUVENTUS NEXT GEN ALBINOLEFFE Matteo Canci Carrara Antonio Caputo Benevento Lorenzo Chillemi Barcellona Pozzo di Gotto MANTOVA TRIESTINA Luigi Catanoso Reggio Calabria Pietro Pascali Bologna Francesco Collu Oristano PADOVA PIACENZA Niccolo’ Turrini Firenze Egidio Marchetti Trento Alessandro Antonio Boggiani Monza PORDENONE PERGOLETTESE Michele Delrio Reggio Emilia Costin Del Santo Spataru Siena Markiyan Voytyuk Ancona PRO PATRIA PRO SESTO Sajmir Kumara Verona Stefano Franco Padova Davide Santarossa Pordenone PRO VERCELLI L.R. VICENZA Kevin Bonacina Bergamo Marco Toce Firenze Emanuele Spagnolo Reggio Emilia RENATE FERALPISALO Giuseppe Collu Cagliari Giuseppe Centrone Molfetta Antonio Piedipalumbo Torre Annunziata SANGIULIANO NOVARA Domenico Leone Barletta Andrea Mastrosimone Rimini Alberto Rinaldi Pisa TRENTO LECCO Gianluca Grasso Ariano Irpino Alessandro Parisi Bari Federico Linari Firenze

GIRONE B

CARRARESE RIMINI Gianluca Renzi Pesaro Emanuele Fumarulo Barletta Salvatore Nicosia Saronno Jules Roland Andeng Tona Mbei Cuneo CESENA AQUILA MONTEVARCHI Abdoulaye Diop Treviglio Carmine De Vito Napoli Gilberto Laghezza Mestre Ciro Aldi Lanciano GUBBIO OLBIA Lorenzo Maccarini Arezzo Andrea maria Masciale Molfetta Cosimo Schirinzi Casarano Gianluca Catanzaro Catanzaro IMOLESE FERMANA Samuele Andreano Prato Giuseppe Lipari Brescia Marco Colaianni Bari Andrea Zoppi Firenze LUCCHESE ANCONA Maria Marotta Sapri Marco Croce Nocera Inferiore Edoardo Federico Cleopazzo Lecce Mattia Mirri Savona RECANATESE ALESSANDRIA Enrico Gemelli Messina Leonardo Tesi Lucca Vincenzo Andreano Foggia Riccardo Ghinelli Roma 2 S. DONATO TAVARNELLE SIENA Giorgio Di Cicco Lanciano Matteo Taverna Bergamo Andrea Pasqualetto Aprilia Silvio Torreggiani Civitavecchia TORRES PONTEDERA Alfredo Iannello Messina Alessio Miccoli Lanciano Luca Bernasso Milano Adam Collier Gallarate VIRTUS ENTELLA FIORENZUOLA Simone Taricone Perugia Giacomo Monaco Termoli Fabio Catani Fermo Deborah Bianchi Prato VIS PESARO REGGIANA Enrico Maggio Lodi Mattia Bartolomucci Ciampino Francesco Valente Roma 2 Gioele Iacobellis Pisa

GIRONE C