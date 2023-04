Arbitri della 36° giornata del campionato di Serie C 2022/2023

Le designazioni arbitrali per la trentaseiesima giornata del campionato di Lega Pro 2022/2023 in programma il 6 e 8 aprile

L’Associazione Italiana Arbitri rende noto i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali della 35° giornata del campionato di Lega Pro. Andiamo a vedere nel dettaglio le designazioni per le gare di giovedì 6 e sabato 8 aprile. Oggi in campo il girone A con due anticipi mentre il girone B sarà a completo. Sabato invece si completa il quadro con le restanti partite del girone A e il programma completo del girone C. Nel girone A sarà Marco Emmanuele di Pisa a dirigere FeralpiSalò-Triestina per la trasferta della Pro Sesso con il Piacenza è stato designato Filippo Giaccaglia di Jesi. Nel girone B le capoliste Reggiana e Virtus Entella giocheranno rispettivamente in casa con la Fermana dove arbitrerà Simone Galipo’ di Firenze e a Lucca dove ci sarà Mattia Pascarella di Nocera Inferiore. Nel girone C troviamo Virtus Francavilla-Catanzaro affidata a Domenico Castellone di Napoli mentre Taranto-Pescara a Alberto Ruben Arena di Torre del Greco, per Crotone-Audace Cerignola ci sarà Domenico Mirabella di Napoli.

SERIE C – DESIGNAZIONI 36ª GIORNATA 2022/2023

GIRONE A

ARZIGNANO V NOVARA Erminio Cerbasi Arezzo Emanuele Fumarulo Barletta Luca Bernasso Milano Stefano Re Depaolini Legnano FERALPISALO TRIESTINA Marco Emmanuele Pisa Giuseppe Trischitta Messina Simone Piazzini Prato Gerardo Garofalo Torre del Greco LECCO PRO PATRIA Giorgio Bozzetto Bergamo Pio Carlo Cataneo Foggia Daniele De Chirico Molfetta Filippo Colaninno Nola MANTOVA RENATE Ettore Longo Cuneo Roberto D’Ascanio Roma 2 Alessio Miccoli Lanciano Daniele Orazietti Nichelino PERGOLETTESE L.R. VICENZA Enrico Gigliotti Cosenza Andrea Zezza Ostia Lido Mario Chichi Palermo Giovanni Castellano Nichelino PIACENZA PRO SESTO Filippo Giaccaglia Jesi Costin Del Santo Spataru Siena Fabio Catani Fermo Giacomo Rossini Torino PORDENONE PRO VERCELLI Luca Cherchi Carbonia Fabrizio Giorgi Legnano Antonio D’Angelo Perugia Stefano Nicolini Brescia SANGIULIANO JUVENTUS NEXT GEN Fabrizio Ramondino Palermo Francesco Picciche’ Trapani Andrea maria Masciale Molfetta Mattia Rodighiero Vicenza TRENTO PADOVA Gabriele Restaldo Ivrea Andrea Barcherini Terni Salvatore Nicosia Saronno Stefano Peletti Crema VIRTUS VERONA ALBINOLEFFE Davide Gandino Alessandria Davide Santarossa Pordenone Pierpaolo Carella L’Aquila Clemente Cortese Bologna

GIRONE B

ALESSANDRIA ANCONA Bogdan Nicolae Sfira Pordenone Nicolo’ Moroni Treviglio Alessandro Parisi Bari Stefano Grassi Forli’ LUCCHESE VIRTUS ENTELLA Mattia Pascarella Nocera Inferiore Fabrizio Aniello Ricciardi Ancona Matteo Pressato Latina Gabriele Scatena Avezzano PONTEDERA AQUILA MONTEVARCHI Matteo Canci Carrara Davide Merciari Rimini Antonio Caputo Benevento Federico Batini Foligno RECANATESE OLBIA Valerio Crezzini Siena Paolo Tomasi Schio Vincenzo Abbinante Bari Andrea Recupero Lecce REGGIANA FERMANA Simone Galipo’ Firenze Marco Lencioni Lucca Andrea Bianchini Perugia Mattia Caldera Como RIMINI FIORENZUOLA Simone Taricone Perugia Michele Rispoli Locri Lorenzo Chillemi Barcellona Pozzo di Gotto Davide Albano Venezia S. DONATO TAVARNELLE CESENA Mario Saia Palermo Fabio Mattia Festa Avellino Egidio Marchetti Trento Andrea Bordin Bassano del Grappa SIENA GUBBIO Luca De Angeli Milano Franco Iacovacci Latina Simone Asciamprener Rainieri Milano Gerardo Simone Caruso Viterbo TORRES CARRARESE Abdoulaye Diop Treviglio Daniele Sbardella Belluno Ilario Montanelli Lecco Giorgio D’Agnillo Vasto VIS PESARO IMOLESE Roberto Lovison Padova Michele Piatti Como Luca Chiavaroli Pescara Pierfrancesco Saugo Bassano del Grappa

GIRONE C