Arbitri della 37° giornata del campionato di Serie C 2022/2023

Le designazioni arbitrali per la trentasettesima giornata del campionato di Lega Pro 2022/2023 in programma il 15 e 16 aprile

L’Associazione Italiana Arbitri rende noto i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali della 37° giornata del campionato di Lega Pro. Andiamo a vedere nel dettaglio le designazioni per le gare di sabato 15 e domenica 16 aprile. Le partite sono in programma tutte in contemporanea, pertanto non ci saranno anticipi e posticipi. Sabato programma completo per il girone B con orario le 17.30. La capolista Reggiana in trasferta a Olbia match diretto da Davide Di Marco della sezione di Ciampino. La Virtus Entella invece ospita la Recanatese sotto la direzione di Mattia Caldera di Como. Per Cesena-Vis Pesaro è stato designato Claudio Petrella di Viterbo mentre per Gubbio-Torres ci sarà Maria Marotta di Sapri. Domenica in campo alle ore 14.30 il girone A dove la capolista FeralpiSalò va a Novara, arbitrerà Giuseppe Rispoli di Locri mentre Pro Sesto-Pergolettese sarà diretta da Gianluca Renzi di Pesaro. Per il big match Vicenza-Pordenone è stato invece designato Filippo Giaccaglia della sezione di Jesi. Alle ore 17.30 spazio al girone C con Pescara-Monopoli affidata a Samuele Andreano di Prato. A Luca Angelucci di Foligno la delicata direzione di Catanzaro-Foggia, gara chiave per i rossoneri in chiave posizionamento playoff. Francesco Burlando di Genova sarà chiamato invece ad arbitrare Virtus Francavilla-Picerno.

SERIE C – DESIGNAZIONI 37ª GIORNATA 2022/2023

GIRONE A

ALBINOLEFFE TRENTO Dario Madonia Palermo Davide Stringini Avezzano Andrea Zezza Ostia Lido Mauro Stabile Padova JUVENTUS NEXT GEN ARZIGNANO V Mauro Gangi Enna Veronica Martinelli Seregno Alessandro Gennuso Caltanissetta Benito Sacca’ Messina L.R. VICENZA PORDENONE Filippo Giaccaglia Jesi Alessandro Antonio Boggiani Monza Diego Peloso Nichelino Alessio Marra Mantova NOVARA FERALPISALO Giuseppe Rispoli Locri Massimiliano Starnini Viterbo Alberto Rinaldi Pisa Davide Matina Palermo PADOVA LECCO Mario Perri Roma 1 Markiyan Voytyuk Ancona Nicola Morea Molfetta Enrico Eremitaggio Ancona PRO PATRIA PIACENZA Giorgio Di Cicco Lanciano Marco Belsanti Bari Marco Porcheddu Oristano Jules Roland Andeng Tona Mbei Cuneo PRO SESTO PERGOLETTESE Gianluca Renzi Pesaro Francesco Collu Oristano Giuseppe Cesarano Castellammare di Stabia Salvatore Marco Testai’ Catania PRO VERCELLI MANTOVA Gabriele Scatena Avezzano Antonio Piedipalumbo Torre Annunziata Francesco Valente Roma 2 Maicol Guiotto Schio RENATE VIRTUS VERONA Gabriele Sacchi Macerata Elia Tini Brunozzi Foligno Daljit Singh Macerata Giuseppe Chieppa Biella TRIESTINA SANGIULIANO Ermes Fabrizio Cavaliere Paola Vincenzo Pedone Reggio Calabria Giacomo Monaco Termoli Andrea Terribile Bassano del Grappa

GIRONE B

ANCONA RIMINI Davide Gandino Alessandria Andrea maria Masciale Molfetta Pierpaolo Vitale Salerno Juri Gallorini Arezzo AQUILA MONTEVARCHI ALESSANDRIA Francesco Carrione Castellammare di Stabia Giovanni Dell’Orco Policoro Glauco Zanellati Seregno Gianluca Guitaldi Rimini CARRARESE LUCCHESE Domenico Leone Barletta Michele Fracchiolla Bari Cosimo Schirinzi Casarano Silvio Torreggiani Civitavecchia CESENA VIS PESARO Claudio Petrella Viterbo Khaled Bahri Sassari Ivan Catallo Frosinone Riccardo Fichera Milano FERMANA PONTEDERA Gianluca Grasso Ariano Irpino Edoardo Federico Cleopazzo Lecce Cristian Robilotta Sala Consilina Stefania Menicucci Lanciano FIORENZUOLA SIENA Emanuele Ceriello Chiari Giuseppe Lipari Brescia Andrea Rizzello Casarano Nicolo’ Rodigari Bergamo GUBBIO TORRES Maria Marotta Sapri Emanuele Spagnolo Reggio Emilia Marco Sicurello Seregno Riccardo Boiani Pesaro IMOLESE S. DONATO TAVARNELLE Michele Giordano Novara Veronica Vettorel Latina Stefano Franco Padova Diego Castelli Ascoli Piceno OLBIA REGGIANA Davide Di Marco Ciampino Giorgio Lazzaroni Udine Giorgio Ravera Lodi Eugenio Scarpa Collegno VIRTUS ENTELLA RECANATESE Mattia Caldera Como Roberto Allocco Bra Marco Toce Firenze Andrea Zoppi Firenze

GIRONE C