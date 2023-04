Il 15 aprile 2023 gli anticipi della ventottesima giornata di Serie A saranno trasmessi in diretta su DAZN; Inter – Monza anche su Sky

Al centro della programmazione sul calcio in TV di sabato 15 aprile 2023 ci sono gli anticipi della trentesima giornata del campionato di Serie A. Si comincia alle 15 con Bologna – Milan. I felsinei vengono da due successi consecutivi, contro Udinese (3-0) e Salernitana (0-2) e si può dire che siano la rivelazione del torneo. Sono ottavi con 43 punti, frutto di dodici vittorie, sette pareggi e dieci sconfitte, trentotto gol fatti e trentasei subiti. I rossoneri si presentano all’appuntamento galvanizzati per il successo contro il Milan nella gara di andata dei quarti di finali di Champions League. Dopo il pari casalingo a reti bianche contro l’Empoli, sono quarti a quota 52 con un percorso di quindici partite vinte, sette pareggiate e sette perse, quarantotto reti realizzate e trentasei incassate. L’obiettivo é quello di consolidare la posizione e per farlo serve la stessa determinazione vista in Champions.

Alle 18 Napoli – Verona. Il Napoli ha già ipotecato una fetta di scudetto mentre il Verona é in piena lotta retrocessione, anzi, se finisse oggi il campionato, retrocederebbe. I partenopei, dopo la sconfitta contro il Milan nella gara di andata dei quarti di finale di Champions League, devono ritrovare il morale per giocarsi al meglio le proprio carte martedì prossimo. In campionato, invece, per la squadra di Spalletti, fila tutto liscio. Dopo il successo esterno per 1-2 contro il Lecce, é primo con sedici lunghezze di vantaggio sulla Lazio, con il miglior attacco e la difesa meno perforata del torneo. Finora ha vinto ventiquattro volte, pareggiato due, perso tre, realizzato sessantasei reti e incassate soltanto ventuno. Gli scaligeri, dopo due k.o. consecutivi, hanno ritrovato la vittoria contro il Sassuolo. In rimonta, in modo rocambolesco; sotto del gol di Harroui nel primo tempo hanno ribaltato il risultato nel finale con Ceccherini e Gaich. Sono terzultimi, a quattro lunghezze dallo Spezia quartultimo, con 22 punti, frutto di cinque vittorie, sette pareggi e diciassette sconfitte, ventiquattro reti realizzate e ventitré incassate.

In serata va in scena Inter – Monza. L‘Inter in settimana, vincendo per 0-2 sul campo del Benfica, ha ipotecato la semifinale di Champions League. In campionato invece, i nerazzurri stanno attraversando un momento difficile. Dopo tre k.0. consecutivi, non sono andati oltre l’1-1 sul campo della Salernitana. Sono quinti, a -1 dal Milan e a -7 dal secondo posto della Lazio, con 51 punti. Il loro percorso é di sedici partite vinte, tre pareggiate e nove perse, quarantotto reti realizzate e trentatré incassate. Parola d’ordine: vietato sbagliare. I brianzoli sono reduci dal pareggio esterno per 2-2 contro l’Udinese, maturato nei minuti finali facendo così sfumare quella vittoria che manca dallo scorso 4 marzo quando ebbero la meglio sull’Empoli. I biancorossi sono tredicesimi con 35 punti, frutto di nove vittorie, otto pareggi e dodici sconfitte, trentaquattro gol fatti e quarantuno subiti.

Si gioca la trentatreesima giornata di Serie B. Impegno in trasferta per il Frosinone mentre il Genoa ospiterà il Perugia. Il Bari, terzo in classifica, farà visita al Como. Il Sudtirol, dopo la sconfitta contro i Galletti, giocherà sul campo dell’Ascoli. La Reggina giocherà lontano da casa, a Benevento, ultimo in classifica. Passando alla zona retrocessione si disputerà l’importantissimo scontro diretto tra SPAL e Brescia mentre il Cosenza riceverà il Cittadella. In programma anche Venezia – Palermo.

Si disputa anche la trentacinquesima giornata del Girone B di Serie C con l’avvincente duello in testa alla classifica tra Reggiana e Entella: gli emiliani farà visita all’Olbia mentre i liguri ospiteranno la Recanatese. In palio c’é la promozione diretta..

Calcio in tv oggi 15 aprile 2023: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

09.00

Central Coast Mariners-Melbourne City (A-League) – ONEFOOTBALL

11.00

Frosinone-Inter (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

11.45

Western Sydney Wanderers-Melbourne Victory (A-League) – ONEFOOTBALL

12.00

Barcellona-Atletico Madrid (Liga femminile) – DAZN

12.30

Pomigliano-Como (Serie A femminile) – TIMVISION

13.00

Lecce-Roma (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

13.30

Aston Villa-Newcastle (Premier League) – SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT 4K

14.00

Zona Gol Serie B – DAZN

Diretta Gol Serie B – SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 258)

Genoa-Perugia (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 251), ONEFOOTBALL e HELBIZ

Venezia-Palermo (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 252), ONEFOOTBALL e HELBIZ

14.00

Ascoli-Sudtirol (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 253), ONEFOOTBALL e HELBIZ

Benevento-Reggina (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 254), ONEFOOTBALL e HELBIZ

Bari-Como (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 255), ONEFOOTBALL e HELBIZ

Cosenza-Cittadella (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 256), ONEFOOTBALL e HELBIZ

SPAL-Brescia (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 257), ONEFOOTBALL e HELBIZ

Villarreal-Valladolid (Liga) – DAZN

Beijing Guoan-Meizhou Hakka (Chinese Super League) – ONEFOOTBALL

14.30

Sassuolo-Cagliari (Campionato Primavera) – SOLOCALCIO

Inter-Roma (Serie A femminile) – INTER TV, LA7 e TIMVISION

15.00

Bologna-Milan (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

Juventus-Cesena (Campionato Primavera) – SILIVE 24

Milan-Torino (Campionato Primavera) – SOLOCALCIO

15.30

Bayern-Hoffenheim (Bundesliga) – SKY SPORT ARENA

16.00

Tottenham-Bournemouth (Premier League) – SKY SPORT FOOTBALL

Chelsea-Brighton (Premier League) – SKY SPORT UNO

16.15

Cagliari-Frosinone (Serie B) – DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251), ONEFOOTBALL e HELBIZ

Athletic-Real Sociedad (Liga) – DAZN

17.00

Fiorentina-Bologna (Campionato Primavera) – SOLOCALCIO

17.30

Diretta Gol Serie C – SKY SPORT (canale 252)

Ancona-Rimini (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Montevarchi-Alessandria (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Carrarese-Lucchese (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Cesena-Vis Pesaro (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Fermana-Pontedera (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Fiorenzuola-Siena (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Gubbio-Torres (Serie C) – ELEVEN SPORTS e SKY SPORT (canale 253)

17.30

Imolese-San Donato Tavarnelle (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Olbia-Reggiana (Serie C) – ELEVEN SPORTS e ONEFOOTBALL

Entella-Recanatese (Serie C) – ELEVEN SPORTS e ONEFOOTBALL

18.00

Napoli-Verona (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

18.15

Levante-Villarreal (Liga femminile) – DAZN

Manchester United-Brighton (Women’s FA Cup) – DAZN

18.30

Manchester City-Leicester (Premier League) – SKY SPORT UNO

Betis-Espanyol (Liga) – DAZN

Eintracht-Borussia M. (Bundesliga) – SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT 4K19.00 Chaves-Benfica (Campionato portoghese) – ONEFOOTBALL

20.45

Inter-Monza (Serie A) – DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 251)

21.00

Cadice-Real Madrid (Liga) – DAZN

PSG-Lens (Ligue 1) – SKY SPORT FOOTBALL

Palmeiras-Cuiabá (Brasileirão) – ONEFOOTBALL

21.30

Porto-Santa Clara (Campionato portoghese) – ONEFOOTBALL

23.30

Botafogo-San Paolo (Brasileirão) – ONEFOOTBALL e MOLA

Gli incontri trasmessi da potranno essere seguiti anche in streaming su SkyGo, app scaricabile gratuitamente. Quelli trasmessi da DAZN saranno visibili sulla app disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale