Elenco delle partite previste per oggi, sabato 15 aprile 2023: si parte con Bologna-Milan quindi Napoli-Verona e Inter-Monza, in Ligue 1 sfida al vertice tra PSG e Lens

Sabato 15 aprile ricco di incontri tra calcio italiano ed estero. Parleremo in maniera più esaustiva dei tre incontri di Serie A ovvero di Bologna-Milan delle ore 15, Napoli-Verona delle 18 e di Inter-Monza delle 20.45. Quindi spazio a una sintesi dagli altri campionati minori. Nel resto d’Europa spicca in Ligue 1 lo scontro al vertice delle ore 21 tra PSG e Lens. Siamo alla 31esima giornata e il margine di vantaggio di +6 a favore dei parigini può essere messo in discussione in questo scontro diretto. In caso di successo sarebbe davvero vicina la conquista dell’undicesimo titolo. Tuttavia negli ultimi tre scontri diretti hanno raccolto due pareggi e perso in un’occasione e in campionato i due recenti ko casalinghi fanno stare sull’attenti Messi, Mbappé & company. Inoltre il Lens viene da 4 successi casalinghi e con il morale alle stelle per un’impresa che sarebbe unica dal 1997/98. In Bundesliga prosegue il testa a testa tra Bayern Monaco e Dortmund. I bavaresi ospitano l’Hoffenheim mentre i gialloneri nella tana dello Stoccarda. Entrambi gli avversari lottano per la salvezza e tutte e due le sfida si giocheranno alle 15.30. Ben sette gli incontri in Premier League a partire dalle ore 13.30 con Aston Villa-Newcastle. La squadra ospite proverà a proseguire il momento strepitoso mettendo pressione a United e Tottenham in ottica qualificazione alla Champions League. Alle 18.30 il City ospita il Leicester per restare sulla scia dell’Arsenal che nell’ultima giocata ha pareggiato con il Liverpool consentendo di accorciare il divario fino ad arrivare a -3. Nella Liga si parte alle 14 con Villarreal-Valladolid dove sono in palio punti pesanti per i loro rispettivi obiettivi. Alle 21 trasferta per il Real Madrid a Cadice per difendere il 2° posto minacciato dall’Atletico che si trova a -2.

Indice



La Serie A propone come primo incontro del giorno alle ore 15 Bologna–Milan. Il successo a La Spezia della Lazio e tre avversari in un fazzoletto di punti obbliga i rossoneri a cercare i tre punti al Dall’Ara ma i rossoblù non perdono da 4 turni e vengono da due bei successi con Udinese e Atalanta. L’occasione è ghiotta per puntare al 7° posto della Juventus e perchè no provare ad avvicinare l’Atalanta ora a -5 che occupa l’ultimo posto buono per l’Europa. Il fattore campo ha anche evidenziato nelle utlime partite una cerca solidità difensiva anche se potrebbe pesare non poco l’assenza per squalifica di uno dei giocatori più imprevedibili e talenuosi in organico ovvero Orsolini. I rossoneri hanno il morale alto dopo il successo senza prendere gol nell’andata dei quarti di finale di Champions League con il Napoli. Gara tuttavia che ha disperso molte energie fisiche e mentali. Si tratta del 150esimo incontri con i rossoneri vittoriosi 72 volte mentre 39 sono i pareggi quasi come il numero delle sconfitte, 38. Da 16 turni non perdono in casa dei felsinei. Alle ore 18 il Napoli affronta l’Hellas Verona. La squadra di Spalletti deve farsi perdonare il pubblico del 4-0 incassato con il Milan ma anche per l’andata infelice a San Siro che tuttavia non preclude nulla a livello di qualificazione. Troverà un avversario corazzato per portare a casa più punti possibili. Il suo 120esimo anniversario l’ha celebrato bene tornando a vincere dopo 6 turni di astienza e complice le evidenti difficoltà dello Spezia può ridurre il gap attualmente di 4 punti ma c’è anche il Lecce a -5 che è in serie disastrosa dopo aver quasi sfiorato la salvezza quando si è trovato in casa il Torino. In poco più di un mese lo scenario è decisamente diverso. Il rientro almeno in panchina di Osimhen ha riportato entusiasmo anche se dovrebbe essere Raspadori a guidare l’attacco dal primo minuto. Alle 20.45 l’Inter dai due volti ospita il Monza. La squadra di Inzaghi se in Champions League ha dato prova di solidità vincendo brillantemente in casa del Benfica e in Coppa Italia è in grande corsa per centrare la finale, in campionato stenta non poco deupaperando quello che poteva essere un onorevole secondo posto e adesso vede persino lo spettro di finire fuori dalla top 4. Troppi punti persi malamente per strada, l’ultimo a Salerno con la rete beffarda di Candreva. L’avversario non vince da 4 turni ma ha una posizione in classifica tranquilla per poter giocare la sua gara serenamente al San Siro.

Verso il rush finale in Serie B dove non è stato ancora delineato nulla, compreso in vetta alla classifica dove il Frosinone ha un +6 dal Genoa. La trasferta di Cagliari sarà uno degli ultimi ostacoli verso la promozione diretta che probabilmente solo il Bari può mettere in discussione ma ha un ritardo di 10 lunghezze. Il Genoa non deve sottovalutare il Perugia che ospita perchè la squadra umbra è in piena lotta salvezza e venderà cara la pelle. Disperata la situazione del Benevento ora ultimo che ospita una Reggina in ripresa mentre il Brescia si gioca molto nello scontro diretto in casa della SPAL. In Lega Pro spazio al girone B che presenta il programma completo tutto alle ore 17.30. La Reggiana deve difendere i due punti di vantaggio sull’Entella giocando sul campo dell’Olbia che non dovrebbe più sperare in un posto nei playoff mentre i liguri ospitano una Recanatese che si gioca quasi tutto in questa gara. Molto interessanti anche le sfide Carrarese-Lucchese e Ancona-Rimini sempre in chiave playoff. Nel Campionato Primavera 1 troviamo due big match molto interessanti: alle 13 la capolista Lecce ospita la Roma mentre alle 15 il Torino gioca in casa del Milan. Aprirà invece alle ore 11 la partita Frosinone-Inter. Nella Serie A femminile alle 12.30 in campo Pomigliano e Como per il gruppo retrocessione mentre alle 14.30 c’è Inter-Roma per la Championship.

ALBANIA SUPER LEAGUE

Bylis – Teuta 15:00

Erzeni – Kastrioti 18:00

ARGENTINA LIGA PROFESIONAL

Defensa y Justicia – Instituto 21:30

ARMENIA PREMIER LEAGUE

Ararat-Armenia – BKMA 14:00

AUSTRALIA A-LEAGUE

Central Coast Mariners – Melbourne City 09:00

WS Wanderers – Melbourne Victory 11:45

AUSTRIA BUNDESLIGA – GRUPPO RETROCESSIONE

A. Lustenau – Wolfsberger 17:00

Hartberg – Altach 17:00

BANGLADESH PREMIER LEAGUE

Bashundara Kings – Fortis 11:15

Mohammedan – Bangladesh Police 11:15

BELGIO JUPILER LEAGUE

Eupen – Waregem 16:00

Cercle Brugge – St. Truiden 18:15

Oostende – Leuven 18:15

Westerlo – Club Brugge 20:45

BIELORUSSIA VYSSHAYA LIGA

Slutsk – Dynamo Brest 13:00

Soligorsk – Gomel 15:00

BATE – Din. Minsk 17:00

Neman – Energetik-BGU 19:00

BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL

Oriente Petrolero – Royal Pari 02:00

Always Ready – Bolivar 21:00

Blooming – Guabira 22:30

BRASILE SERIE A

America MG – Fluminense 21:00

Palmeiras – Cuiaba 21:00

Athletico-PR – Goias 23:30

Botafogo RJ – Sao Paulo 23:30

Bragantino – Bahia 23:30

Fortaleza – Internacional 23:30

BULGARIA PARVA LIGA

Beroe – Slavia Sofia 13:00

CANADA CANADIAN PREMIER LEAGUE

Atl. Ottawa – HFX Wanderers 19:00

Forge – Cavalry 22:00

CILE PRIMERA DIVISIÓN

Nublense – Coquimbo 00:00

Everton – Magallanes 02:30

U. Catolica – Colo Colo 21:00

CINA SUPER LEAGUE

Dalian Pro – Nantong Zhiyun 13:35

Wuhan Three Towns – Shanghai Port 13:35

Zhejiang Professional – Changchun Yatai 13:35

Beijing Guoan – Meizhou Hakka 14:05

COLOMBIA PRIMERA A – APERTURA

Petrolera – Jaguares de Cordoba 03:05

COSTARICA PRIMERA DIVISIÓN – CLAUSURA

San Carlos – Sporting San Jose 03:00

Zeledon – AD Santos 03:00

CROAZIA HNL

Osijek – Lok. Zagreb 17:00

Din. Zagabria – Slaven Belupo 19:10

ECUADOR LIGA PRO – PRIMA FASE

Libertad – Ind. del Valle 02:00

Tecnico U. – Aucas 19:30

Dep. Cuenca – Guayaquil City 22:00

EGITTO PREMIER LEAGUE

National Bank Egypt – El Gaish 21:15

ESTONIA MEISTRILIIGA

Paide – Tallinna Kalev 13:30

Levadia – Harju JK Laagri 16:00

ETIOPIA PREMIER LEAGUE

Legetafo Legedadi – Ethio Electric 14:00

St. George – Adama City 17:00

FINLANDIA VEIKKAUSLIIGA

Ilves – Inter Turku 12:00

Honka – SJK 16:00

VPS – HJK 17:30

FRANCIA LIGUE 1

Rennes – Reims 17:00

Paris SG – Lens 21:00

FRANCIA LIGUE 2

Metz – Bordeaux 15:00

Bastia – Annecy 19:00

Caen – Paris FC 19:00

Guingamp – Amiens 19:00

Nimes – Le Havre 19:00

Quevilly Rouen – Dijon 19:00

Rodez – Laval 19:00

Sochaux – Pau FC 19:00

Valenciennes – Niort 19:00

GERMANIA 2. BUNDESLIGA

Kiel – Norimberga 13:00

Magdeburg – Sandhausen 13:00

Paderborn – Rostock 13:00

Kaiserslautern – Amburgo 20:30

GERMANIA BUNDESLIGA

Bayern – Hoffenheim 15:30

Colonia – Magonza 15:30

RB Lipsia – Augusta 15:30

Stoccarda – Dortmund 15:30

Francoforte – Monchengladbach 18:30

GERMANIA BUNDESLIGA – DONNE

SGS Essen D – Leverkusen D 13:00

GIAPPONE J1 LEAGUE

Albirex Niigata – Avispa Fukuoka 07:00

Yokohama FC – Hiroshima 07:00

Kawasaki – Nagoya 08:00

Sagan Tosu – Kashiwa 08:00

Shonan – Yokohama M. 08:00

Urawa – Sapporo 08:00

Kashima – Kobe 09:00

Kyoto – G-Osaka 09:00

Tokyo – C-Osaka 09:00

HONDURAS LIGA NACIONAL – CLAUSURA

Honduras Progreso – Marathon 23:00

INGHILTERRA CHAMPIONSHIP

Sheffield Utd – Cardiff 13:30

Blackpool – Wigan 16:00

Millwall – Preston 16:00

QPR – Coventry 16:00

Reading – Burnley 16:00

Rotherham – Luton 16:00

Stoke – West Brom 16:00

Sunderland – Birmingham 16:00

Swansea – Huddersfield 16:00

Watford – Bristol City 16:00

Blackburn – Hull 20:45

INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Aston Villa – Newcastle 13:30

Chelsea – Brighton 16:00

Everton – Fulham 16:00

Southampton – Crystal Palace 16:00

Tottenham – Bournemouth 16:00

Wolves – Brentford 16:00

Manchester City – Leicester 18:30

IRAN PRO LEAGUE GOLFO PERSICO

Esteghlal F.C. – Havadar SC 18:00

Malavan – Tractor-Sazi 18:00

Peykan – Sanat-Naft 18:00

Sepahan – Mes Rafsanjan 19:15

Gol Gohar – Foolad 20:00

IRLANDA DEL NORD NIFL PREMIERSHIP – GRUPPO RETROCESSIONE

Ballymena – Dungannon 16:00

Newry City – Glenavon 16:00

Portadown – C. Rangers 16:00

IRLANDA DEL NORD NIFL PREMIERSHIP – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Coleraine – Linfield 16:00

Glentoran – Cliftonville 16:00

IRLANDA PREMIER DIVISION

Sligo Rovers – Drogheda 20:45

ISRAELE LIGAT HA’AL – GRUPPO RETROCESSIONE

H. Haifa – H. Tel Aviv 15:00

Hapoel Hadera – Kiryat Shmona 19:00

Nes Tziona – Maccabi Bnei Raina 19:00

ISRAELE LIGAT HA’AL – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Hapoel Jerusalem – M. Haifa 17:30

M. Tel Aviv – Ashdod 19:00

ITALIA PRIMAVERA 1

Frosinone U19 – Inter U19 11:00

Lecce U19 – Roma U19 13:00

Sassuolo U19 – Cagliari U19 13:00

Juventus U19 – Cesena U19 15:00

Milan U19 – Torino U19 15:00

Fiorentina U19 – Bologna U19 17:00

ITALIA PRIMAVERA 2

Entella U19 – Crotone U19 11:00

Imolese U19 – Cosenza U19 11:00

Salernitana U19 – Ascoli U19 11:00

Pescara U19 – Reggina U19 11:30

Monopoli U19 – Benevento U19 13:00

Perugia U19 – Spezia U19 14:30

Alessandria U19 – Spal U19 15:00

Brescia U19 – Vicenza U19 15:00

Como U19 – Monza U19 15:00

FeralpiSalò U19 – Cittadella U19 15:00

Pordenone U19 – Parma U19 15:00

Reggiana U19 – Padova U19 15:00

Ternana U19 – Lazio U19 15:00

Venezia U19 – AlbinoLeffe U19 15:00

Viterbese U19 – Pisa U19 15:00

ITALIA SERIE A

Bologna – Milan 15:00

Napoli – Verona 18:00

Inter – Monza 20:45

ITALIA SERIE A FEMMINILE – GRUPPO RETROCESSIONE

Pomigliano D – Como D 12:30

ITALIA SERIE A FEMMINILE – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Inter D – Roma D 14:30

ITALIA SERIE B

Ascoli – Südtirol 14:00

Bari – Como 14:00

Benevento – Reggina 14:00

Cosenza – Cittadella 14:00

Genoa – Perugia 14:00

Spal – Brescia 14:00

Venezia – Palermo 14:00

Cagliari – Frosinone 16:15

ITALIA SERIE C – GIRONE B

Ancona – Rimini 17:30

Carrarese – Lucchese 17:30

Cesena – Vis Pesaro 17:30

Entella – Recanatese 17:30

Fermana – Pontedera 17:30

Fiorenzuola – Siena 17:30

Gubbio – Torres 17:30

Imolese – San Donato 17:30

Montevarchi – Alessandria 17:30

Olbia – Reggiana 17:30

ITALIA SERIE D – GIRONE A

Sanremese – Casale 15:30

LETTONIA OPTIBET VIRSLIGA

BFC Daugavpils – Riga FC 12:00

Jelgava – Metta/LU 14:00

LITUANIA A LYGA

FK Panevezys – Dainava Alytus 12:00

Siauliai FA – Dziugas Telsiai 14:00

Kauno Zalgiris – Riteriai 16:00

MACEDONIA DEL NORD 1. MFL

Makedonija GP – Akademija Pandev 16:00

Rabotnicki – FK Skopje 16:00

Shkendija – Tikves 16:00

Sileks – Bregalnica 16:00

Struga – Pobeda 16:00

MAROCCO BOTOLA PRO

Difaa El Jadidi – Safi 00:00

Mouloudia Oujda – Maghreb Fez 00:00

MESSICO LIGA DE EXPANSION MX – CLAUSURA

Tepatitlan de Morelos – Tlaxcala 01:00

MESSICO LIGA MX – CLAUSURA

Necaxa – Puebla 03:05

Mazatlan FC – Tijuana 05:05

MESSICO LIGA PREMIER SERIE A – CLAUSURA – PLAY OFFS

Chihuahua – Inter Playa Del Carmen 04:00

MONTENEGRO PRVA CRNOGORSKA LIGA

Sutjeska – Mornar 13:00

Arsenal Tivat – Jezero 16:00

Rudar – Iskra 16:00

Decic – Buducnost 19:00

OFK Petrovac – Jedinstvo 19:00

NICARAGUA LIGA PRIMERA – CLAUSURA

Juventus Managua – Ferretti 23:00

NORVEGIA ELITESERIEN

Viking – Lilleström 18:00

OLANDA EREDIVISIE

Waalwijk – Groningen 18:45

Sparta Rotterdam – Heerenveen 21:00

PARAGUAY PRIMERA DIVISION – APERTURA

Resistencia – General Caballero JLM 00:00

Guairena FC – Tacuary 23:00

PERU LIGA 1 – APERTURA

Melgar – Cienciano 02:00

Grau – Cesar Vallejo 20:00

POLONIA EKSTRAKLASA

Cracovia – Radomiak Radom 15:00

Korona – Jagiellonia 17:30

Lechia – Pogon Szczecin 20:00

PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Estoril – Portimonense 16:30

Maritimo – Ferreira 16:30

Chaves – Benfica 19:00

FC Porto – Santa Clara 21:30

REPUBBLICA CECA 1. LIGA

Jablonec – Liberec 16:00

Teplice – Slovacko 16:00

Zlin – Sigma Olomouc 16:00

Sparta Praga – Slavia Praga 19:00

ROMANIA LIGA 1 – GRUPPO RETROCESSIONE

Mioveni – FC Hermannstadt 11:00

ROMANIA LIGA 1 – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

CFR Cluj – Sepsi Sf. Gheorghe 18:00

RUSSIA PREMIER LEAGUE

Din. Mosca – Nizhny Novgorod 13:00

Samara – Khimki 13:00

Sochi – Krasnodar 15:30

Ural – CSKA Mosca 15:30

Torpedo Moscow – Sp. Mosca 18:00

SAN MARINO CAMPIONATO SAMMARINESE

Cosmos – Folgore 15:00

Libertas – Murata 15:00

Tre Penne – Pennarossa 15:00

Virtus – San Giovanni 15:00

SCOZIA PREMIERSHIP

Hibernian – Hearts 13:30

Livingston – St. Johnstone 16:00

Motherwell – Dundee Utd 16:00

Rangers – St. Mirren 16:00

SLOVENIA PRVA LIGA

Mura – Radomlje 15:00

Domzale – Bravo 17:30

Celje – Tabor Sezana 20:15

SPAGNA LALIGA

Villarreal – Valladolid 14:00

Ath. Bilbao – Real Sociedad 16:15

Betis – Espanyol 18:30

Cadice – Real Madrid 21:00

SPAGNA LALIGA2

Granada – Las Palmas 16:15

R. Oviedo – Lugo 18:30

Saragozza – Racing Santander 18:30

Burgos CF – Ponferradina 21:00

SUD COREA K LEAGUE 1

Suwon Bluewings – Jeju 07:00

Pohang – Seoul 09:30

Suwon FC – Jeonbuk 12:00

SVEZIA ALLSVENSKAN

Elfsborg – Brommapojkarna 15:00

Hacken – Kalmar 17:30

SVEZIA SUPERETTAN

Helsingborg – Västerås SK 13:00

Öster – AFC Eskilstuna 13:00

Landskrona – Skövde 15:00

Örebro – Brage 17:00

SVIZZERA SUPER LEAGUE

Servette – Lugano 18:00

Luzern – Zurigo 20:30

TUNISIA LIGUE PROFESSIONNELLE 1 – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Club Africain – US Tataouine 14:30

Etoile Sahel – Monastir 14:30

TURCHIA SUPER LIG

Adana Demirspor – Kasimpasa 15:00

Istanbulspor – Basaksehir 15:00

Fenerbahce – Ankaragucu 19:30

UCRAINA PREMIER LEAGUE

Metalist Kharkiv – Veres-Rivne 12:00

Metalist 1925 – Oleksandriya 14:00

Zorya – Dnipro-1 14:00

URUGUAY PRIMERA DIVISION – APERTURA

Nacional – Fenix 01:00

Racing Montevideo – Liverpool M. 15:00

Penarol – Danubio 20:30

UZBEKISTAN SUPER LEAGUE

Pakhtakor – Sogdiana 15:10

VENEZUELA LIGA FUTVE

Zamora – Monagas 00:00

Puerto Cabello – Hermanos Colmenarez 02:15

La Guaira – Angostura 23:00

VIETNAM V.LEAGUE 1

Song Lam Nghe An – Gia Lai 13:00