I consigli del giorno 15 aprile 2023 sono dedicati agli anticipi della trentesima giornata di Serie A e alle gare valide per la trentatreesima giornata di Serie B

Sabato 15 aprile si giocano gli anticipi della ventottesima giornata di Serie A e la trentesima giornata di Serie B. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio andiamo a vedere di seguito i pronostici sul calcio di oggi ricordando che ogni giorno è possibile trovare i suggerimenti sulle partite più interessanti della giornata.

Bologna – Milan 2 (ore 15)

Anticipo della ventinovesima giornata di Serie A. I felsinei vengono da due successi consecutivi, contro Udinese (3-0) e Salernitana (0-2) e si può dire che siano la rivelazione del torneo. Sono ottavi con 43 punti, frutto di dodici vittorie, sette pareggi e dieci sconfitte, trentotto gol fatti e trentasei subiti. I rossoneri si presentano all’appuntamento galvanizzati per il successo contro il Milan nella gara di andata dei quarti di finali di Champions League. Dopo il pari casalingo a reti bianche contro l’Empoli, sono quarti a quota 52 con un percorso di quindici partite vinte, sette pareggiate e sette perse, quarantotto reti realizzate e trentasei incassate. L’obiettivo é quello di consolidare la posizione e per farlo serve la stessa determinazione vista in Champions.

Napoli – Verona 1 (ore 18)

Anticipo della ventinovesima giornata di Serie A. Il Napoli ha già ipotecato una fetta di scudetto mentre il Verona é in piena lotta retrocessione, anzi, se finisse oggi il campionato, retrocederebbe. I partenopei, dopo la sconfitta contro il Milan nella gara di andata dei quarti di finale di Champions League, devono ritrovare il morale per giocarsi al meglio le proprio carte martedì prossimo. In campionato, invece, per la squadra di Spalletti, fila tutto liscio. Dopo il successo esterno per 1-2 contro il Lecce, é primo con sedici lunghezze di vantaggio sulla Lazio, con il miglior attacco e la difesa meno perforata del torneo. Finora ha vinto ventiquattro volte, pareggiato due, perso tre, realizzato sessantasei reti e incassate soltanto ventuno. Gli scaligeri, dopo due k.o. consecutivi, hanno ritrovato la vittoria contro il Sassuolo. In rimonta, in modo rocambolesco; sotto del gol di Harroui nel primo tempo hanno ribaltato il risultato nel finale con Ceccherini e Gaich. Sono terzultimi, a quattro lunghezze dallo Spezia quartultimo, con 22 punti, frutto di cinque vittorie, sette pareggi e diciassette sconfitte, ventiquattro reti realizzate e ventitré incassate.

Inter – Monza 1 (ore 20.45)

Match valido per la ventinovesima giornata di Serie A. L‘Inter in settimana, vincendo per 0-2 sul campo del Benfica, ha ipotecato la semifinale di Champions League. In campionato invece, i nerazzurri stanno attraversando un momento difficile. Dopo tre k.0. consecutivi, non sono andati oltre l’1-1 sul campo della Salernitana. Sono quinti, a -1 dal Milan e a -7 dal secondo posto della Lazio, con 51 punti. Il loro percorso é di sedici partite vinte, tre pareggiate e nove perse, quarantotto reti realizzate e trentatré incassate. Parola d’ordine: vietato sbagliare. I brianzoli sono reduci dal pareggio esterno per 2-2 contro l’Udinese, maturato nei minuti finali facendo così sfumare quella vittoria che manca dallo scorso 4 marzo quando ebbero la meglio sull’Empoli. I biancorossi sono tredicesimi con 35 punti, frutto di nove vittorie, otto pareggi e dodici sconfitte, trentaquattro gol fatti e quarantuno subiti.

Ascoli – Sudtirol 1 (ore 14)

Gara valida per la trentatreesima giornata di Serie B. I marchigiani vengono dalla sconfitta esterna per 2-0 contro il Sudtirol. I bianconeri ora occupano la tredicesima posizione, a +3 dalla zona playout, con 39 punti in virtù di dieci vittorie, altrettanti pareggi e tredici sconfitte, trentaquattro gol e quarantuno subiti. Il Südtirol ha fin qui colto 52 punti che equivalgono al quarto posto in classifica, a quattro lunghezza dal prossimo avversario, il Bari di mister Michele Mignani, attualmente sul terzo gradino del podio della cadetteria con 53 punti, a 7 lunghezze dal Genoa secondo della classe e a 13 dalla capolista Frosinone. I biancorossi, nel turno pasquale, hanno perso di misura contro il Bari.

Bari – Como 1 (ore 14)

Match valido per la trentatreesima giornata di Serie B. Il Bari è reduce dal successo esterno di misura contro il Sudtirol. I Galletti hanno colto fin qui 56 punti, grazie a quindici vittorie e undici pareggi, sei sconfitte, con quarantotto reti all’attivo e ventotto al passivo. I lariani vengono dal pareggio casalingo per 2-2 contro il Genoa. Gli uomini di Pecchia sono dodicesimi a quota 39, con un percorso di nove partite vinte, tredici pareggiate e dieci perse, trentanove reti realizzate e quarantuno incassate.

Genoa – Perugia 1 (ore 14)

Incontro valevole per la trentatreesima giornata di Serie B. Il Grifone si presenta all’appuntamento in un ottimo stato di forma vantando una striscia di nove risultati consecutivi. Nel giorno di Pasquetta ha pareggiato per 2-2 sul campo del Como. Gli uomini di Gilardino sono secondi, a -6 dalla capolista Frosinone, a quota 60 grazie a un cammino di diciassette partite vinte, dieci pareggiate e cinque perse, quarantadue gol fatti e ventuno subiti. Gli umbri sono reduci da due k.o. consecutivi, contro Reggina (1-3) e Ascoli (0-1). Sono diciassettesimi, in zona playout, con 34 punti, frutto di nove vittorie, sette pareggi e quindici perse, trentaquattro gol fatti e trentanove subiti.

