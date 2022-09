Arbitri della 6° giornata del campionato di Serie C 2022/2023

Le designazioni arbitrali per la sesta giornata del campionato di Lega Pro 2022/2023 in programma dal 1° al 3 ottobre

L’Associazione Italiana Arbitri rende noto i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali della 6° giornata del campionato di Lega Pro. Andiamo a vedere nel dettaglio le designazioni per le gare dal 1° al 3 ottobre 2022. Sabato 1° ottobre si gioca integralmente nel girone C con le capoliste Crotone e Catanzaro rispettivamente impegnate l’una in casa contro la Juve Stabia e l’altra in trasferta contro la Turris. Nel primo match ci sarà la direzione di Simone Galipò della sezione di Firenze e nel secondo di Davide Di Marco della sezione di Ciampino. Il Pescara invece ospita il Monterosi con Filippo Giaccaglia di Jesi designato. Per i Gironi A e B invece ci sono solo tre incontri. Domenica invece si completerà il programma per il Girone B con la Carrarese che ospita il Gubbio mentre la Reggiana in trasferta con il Fiorenzuola. Luca De Angeli di Milano dirigerà il primo incontro mentre Samuele Andreano di Prato il secondo. Nel Girone A fari puntati su Renate – Pordenone, gara affidata al fischietto di Sajmir Kumara di Verona mentre il posticipo tra Padova e FeralpiSalò sarà diretto da Mattia Pascarella di Nocera Inferiore.

GIRONE A

ALBINOLEFFE S.R.L. CALCIO LECCO 1912 S.R.L. Matteo Canci Carrara Mario Chichi Palermo Davide Rignanese Rimini Francesco Aloise Lodi ARZIGNANO VALCHIAMPO AC TRENTO 1921 S.R.L. Michele Delrio Reggio Emilia Veronica Vettorel Latina Marco Croce Nocera Inferiore Stefano Re Depaolini Legnano AURORA PRO PATRIA PRO VERCELLI Leonardo Mastrodomenico Matera Nicola Morea Molfetta Alessandro Rastelli Ostia Lido Stefano Calzolari Albenga JUVENTUS U23 PERGOLETTESE 1932 S.R.L. Antonio Di Reda Molfetta Massimiliano Starnini Viterbo Davide Merciari Rimini Mattia Caldera Como MANTOVA FC SRL PRO SESTO 1913 S.R.L. Ettore Longo Cuneo Emilio Micalizzi Palermo Andrea Cecchi Roma 1 Fabio Cevenini Siena NOVARA FOOTBALL CLUB SPA L.R. VICENZA S.P.A. Alessandro Di Graci Como Davide Stringini Avezzano Fabio Mattia Festa Avellino Kevin Bonacina Bergamo PADOVA CALCIO FERALPISALO S.R.L. Mattia Pascarella Nocera Inferiore Costin Del Santo Spataru Siena Vincenzo Pedone Reggio Calabria Aleksandar Djurdjevic Trieste RENATE S.R.L. PORDENONE. Sajmir Kumara Verona Antonio Piedipalumbo Torre Annunziata Fabio Catani Fermo Akash Jose’ Maria Nuckchedy Caltanissetta SAN GIULIANO CITY S.R.L. PIACENZA CALCIO 1919 SRL Marco Marchioni Rieti Emanuele Fumarulo Barletta Giampaolo Jorgji Albano Laziale Antonino Costanza Agrigento TRIESTINA CALCIO 1918 VIRTUS VERONA Luigi Catanoso Reggio Calabria Giuseppe Centrone Molfetta Santino Spina Palermo Davide Matina Palermo

GIRONE B

ANCONA MATELICA SRL AQUILA 1902 MONTEVARCHI Domenico Mirabella Napoli Ayoub El Filali Alessandria Paolo Tomasi Schio Giorgio D’Agnillo Vasto CARRARESE CALCIO S.R.L. GUBBIO Luca De Angeli Milano Gilberto Laghezza Mestre Maurizio Barbiero Campobasso Paolo Isoardi Cuneo CESENA F.C. S.R.L. RECANATESE S.R.L. Giorgio Di Cicco Lanciano Andrea Zezza Ostia Lido Marco Matteo Barberis Collegno Giuseppe Morello Tivoli CITTA’ DI PONTEDERA SRL SIENA Dario Madonia Palermo Fabio Dell’Arciprete Vasto Andrea Barcherini Terni Marco Di Loreto Terni FERMANA F.C. SRL OLBIA Gioele Iacobellis Pisa Alberto Rinaldi Pisa Daniele Sbardella Belluno Cristiano Ursini Pescara FIORENZUOLA 1922 SSARL.D. REGGIANA 1919 SPA Samuele Andreano Prato Antonio Marco Vitale Ancona Simone Biffi Treviglio Deborah Bianchi Prato RIMINI 1912 S.R.L. ALESSANDRIA CALCIO 1912 SRL Domenico Leone Barletta Federico Fratello Latina Antonio Aletta Avellino Matteo Dini Citta’ di Castello SAN DONATO TAVARNELLE LUCCHESE 1905 ARL Domenico Castellone Napoli Elia Tini Brunozzi Foligno Nicola Di Meo Nichelino Matteo Centi Terni SEF TORRES 1903 VIS PESARO 1898 A R.L. Emanuele Ceriello Chiari Vittorio Consonni Treviglio Edoardo Maria Brunetti Milano Niccolo’ Turrini Firenze VIRTUS ENTELLA IMOLESE CALCIO 1919 Maria Marotta Sapri Andrea Torresan Bassano del Grappa Emanuele Bocca Caserta Cosimo Papi Prato

GIRONE C