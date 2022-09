Arbitri dell’8° giornata del campionato di Serie A 2022/2023

Le designazioni arbitrali per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2022/2023 in programma dal 1° al 3 ottobre e i precedenti

L’Associazione Italiana Arbitri rende noto i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per l’8ª giornata del Campionato di Serie A 2022/2023 in programma da sabato 1° ottobre a lunedì 3 ottobre 2022. Andiamo a vedere le designazioni nei principali incontri della giornata. Partiamo dalle partite di sabato con Napoli – Torino delle ore 15 diretta da Luca Massimi di Termoli. Si tratta dalla sua ventesima designazione nella massima serie. Gli azzurri hanno un precedente in occasione del successo in Coppa Italia con il Perugia per 2-0 del 19 gennaio 2020 ma anche la cocente sconfitta casalinga con lo Spezia per 1-0 del 22 dicembre 2021. I granata hanno colto 1 una vittoria e due pareggi tutti fuori casa. Il big match delle ore 18 tra Inter e Roma sarà diretto da Davide Massa. Il fischietto di Imperia al 24esimo gettone con i nerazzurri che hanno raccolto 15 vittorie, 4 pareggi e altrettante sconfitte. Nei 23 incroci con la Roma invece appena 5 sconfitte mentre 9 successi e altrettanti pareggi. Alle 20:45 il Milan fa visita all’Empoli. Per questa partita è stato designato Gianluca Aureliano. I toscani sotto la sua direzione hanno ottenuto 4 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta mentre i rossoneri due successi su due.

Il lunch match della domenica sarà invece Lazio – Spezia. Sarà l’arbitro Juan Luca Sacchi ad arbitrare il match con un solo precedente per i laziali ovvero quello dove hanno vinto 2-0 a Crotone nella stagione 2020/21 mentre i liguri hanno ottenuto 4 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte. Sarà invece Massimiliano Irrati l’arbitro di Atalanta – Fiorentina, big match delle ore 18. La Dea ha ottenuto appena 4 successo contro i 6 pareggi e le 9 sconfitte come quella pesante in casa contro la Roma per 4-1 dello scorso 18 dicembre. I viola invece lo hanno incrociato 11 volte con 4 successi, 2 pareggi e 5 sconfitte. La Juventus ospita in serata il Bologna sotto la direzione di Rosario Abisso. Il 36enne di Palermo ha diretto i bianconeri 5 volte con 3 successi, un pareggio e una sconfitta, quella maturata in casa per 1-0 con il Benevento del 21 marzo 2021. I rossoblù hanno un bilancio in perfetta parità costituito da 4 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte.

Il posticipo di lunedì 3 ottobre sarà tra Hellas Verona e Udinese. Daniele Minelli si occuperà della direzione. Il 40enne fischietto dalla sezione di Varese ha diretto in 5 occasione gli scaligeri che hanno centrato 3 successi mentre due i pareggi. Di contro i friulani lo hanno incrociato solo nella stagione 2021/22 in Coppa Italia per gli ottavi di finale dove vennero sconfitti dalla Lazio fuori casa dopo i tempi supplementari per 1-0.

SERIE A TIM – DESIGNAZIONI 8ª GIORNATA

SABATO 1 OTTOBRE

NAPOLI – TORINO h. 15.00

MASSIMI

CIPRESSA – SCATRAGLI

IV: CAMPLONE

VAR: FOURNEAU

AVAR: VALERI

INTER – ROMA h. 18.00

MASSA

PASSERI – COSTANZO

IV: GHERSINI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: LONGO S.

EMPOLI – MILAN h. 20.45

AURELIANO

ROSSI L. – DI GIOIA

IV: MARESCA

VAR: GUIDA

AVAR: DI MARTINO

DOMENICA 2 OTTOBRE

LAZIO – SPEZIA h. 12.30

SACCHI

LO CICERO – AFFATATO

IV: PERENZONI

VAR: DI PAOLO

AVAR: ABBATTISTA

LECCE – CREMONESE h. 15.00

MARINELLI

RASPOLLINI – MORO

IV: VOLPI

VAR: VALERI

AVAR: MUTO

SAMPDORIA – MONZA h. 15.00

AYROLDI

MIELE D. – YOSHIKAWA

IV: BARONI

VAR: NASCA

AVAR: GALETTO

SASSUOLO – SALERNITANA h. 15.00

FERRIERI CAPUTI

RANGHETTI – VIVENZI

IV: CHIFFI

VAR: MARIANI

AVAR: DI MARTINO

ATALANTA – FIORENTINA h. 18.00

IRRATI

DEL GIOVANE – VALERIANI

IV: GARIGLIO

VAR: DI BELLO

AVAR: MARINI

JUVENTUS – BOLOGNA h. 20.45

ABISSO

TOLFO – PERROTTI

IV: MAGGIONI

VAR: LA PENNA

AVAR: PRETI

LUNEDÍ 3 OTTOBRE

H. VERONA – UDINESE h. 20.45

MINELLI

BACCINI – COLAROSSI

IV: SOZZA

VAR: MARINI

AVAR: PRENNA