Arezzo-Sambenedettese 1-0: Pattarello decide, amaranto sempre primi

Diretta Arezzo-Sambenedettese di Domenica 30 novembre 2025: decisivo un rigore trasformato da Pattarello al sedicesimo della ripresa

AREZZO – Al “Città di Arezzo” gli amaranto conquistano tre punti fondamentali contro la Sambenedettese, imponendosi 1-0 grazie al gol di Pattarello. Una partita spigolosa e combattuta, decisa da un episodio nella ripresa e caratterizzata da grande tensione, con l’espulsione di Tosi che ha condizionato il finale. L’Arezzo consolida così il primato in classifica, mentre la Sambenedettese esce sconfitta ma con la consapevolezza di aver tenuto testa alla capolista.

Cronaca della partita

La gara si apre con equilibrio e poche occasioni da rete. La Sambenedettese prova a chiudere gli spazi con aggressività, mentre l’Arezzo fatica a trovare varchi. Al 23’ pt Toure viene ammonito per un intervento duro, segnale della tensione crescente. Nella ripresa l’episodio chiave: all’11’ st Tosi viene espulso per doppia ammonizione, lasciando i marchigiani in dieci. L’Arezzo ne approfitta e al 16’ st Pattarello si procura e trasforma il rigore che vale l’1-0. La Sambenedettese non si arrende e nel finale sfiora il pari con Dalmazzi, ma Venturi salva con un intervento decisivo. Nonostante i sei minuti di recupero, il risultato non cambia e gli amaranto festeggiano la terza vittoria consecutiva.

Tabellino

AREZZO: Venturi G., De Col F., Gilli M., Chiosa M., Righetti S., Eklu S. M., Guccione F. (dal 40′ st Tito F.), Chierico L. (dal 9′ st Iaccarino G.), Pattarello E. (dal 41′ st Perrotta F.), Varela Djamanca M., Tavernelli C. (dal 25′ st Ravasio M.). A disposizione: Arena M., Galli A., Gigli N., Iaccarino G., Meli M., Perrotta F., Ravasio M., Sussi S., Tito F., Trombini L.

SAMBENEDETTESE: Cultraro G., Zoboletti A., Zini A., Dalmazzi A., Tosi F., Toure M., Candellori K., Konate A. (dal 44′ st Battista N.), Sbaffo A. (dal 43′ st Iaiunese C.), Marranzino P. (dal 28′ st Toure N.), Eusepi U. (dal 17′ st Alfieri V.). A disposizione: Alfieri V., Battista N., Chelli M., Grillo M., Iaiunese C., Lulli L., Martins K., Napolitano L., Ponzanetti M., Scafetta F., Toure N., Vesprini R.

Reti: al 16′ st Pattarello E. (Arezzo) .

Ammonizioni: al 28′ st Iaccarino G. (Arezzo), al 45’+1 st Perrotta F. (Arezzo) al 23′ pt Toure M. (Sambenedettese), al 8′ st Marranzino P. (Sambenedettese), al 8′ st Tosi F. (Sambenedettese), al 32′ st Sbaffo A. (Sambenedettese).

Espulsioni: al 11′ st Tosi F. (Sambenedettese).

Convocati Arezzo

Altobelli, Arini, Carletti, Cerci, Cherubin, Cutolo, Di Grazia, Di Paolantonio, Iacoponi, Kodr, Luciani, Maggioni, Melgrati, Perez, Pinna, Piu, Sala, Sbraga, Serrotti, Sussi, Tarolli, Ventola, Zitelli.

La presentazione del match

Domenica 30 novembre alle 14:30, lo stadio Comunale “Città di Arezzo” ospiterà la sfida tra Arezzo e Sambenedettese, valida per la sedicesima giornata del Girone B di Serie C.

L’Arezzo si presenta all’appuntamento da prima della classe. La squadra amaranto ha raccolto 38 punti, frutto di dodici vittorie, due pareggi e una sola sconfitta, con 30 gol fatti e appena 9 subiti. In casa la formazione toscana è seconda per rendimento, con sei successi e un ko in 7 gare. Nell’ultima uscita, l’Arezzo ha espugnato il campo dell’Ascoli con un convincente 2-0.

La Sambenedettese, invece, si trova al quattordicesimp posto con 17 punti. Il bilancio parla di quattro vittorie, cinque pareggi e sei sconfitte, con 15 reti realizate e altrettante subite. In trasferta la squadra marchigiana ha raccolto 9 punti in 7 gare, grazie a due successi, tre pari e due ko. Nell’ultima giornata è arrivato un pareggio interno contro il Pineto (1-1), che ha lasciato qualche rimpianto.

A dirigere la gara sarà Giuseppe Rispoli di Locri, coadiuvato dagli assistenti Andrea Pasqualetto di Aprilia e Giovanni Pandolfo di Castelfranco Veneto. Quarto Ufficiale Gioele Iacobellis di Pisa. Operatore FVS: Simone Iuliano di Siena.

COME ARRIVA L’AREZZO – Bucchidovrebbe affidarsi al modulo 4-3-2-1. Tra i pali ci sarà Venturi, protetto dalla linea difensiva composta da Perrotta, Gilli, Chiosa e Righetti. In mezzo al campo agiranno Guccione, Eklu e Chierico. Alle spalle dell’unica punta Cianci, spazio alla fantasia di Pattarello e Tavernelli.

COME ARRIVA LA SAMBENEDETTESE – La Sambenedettese dovrebbe rispondere con il 4-3-3.In porta Orsini, davanti a lui la retroguardia formata da Zoboletti, Pezzola, Zini e Tosi. A centrocampo Moussa Tourè, Bongelli e Candellori. In attacco, il tridente composto da Konate ed Eusepi sugli esterni e Marranzino al centro.

Le probabili formazioni diArezzo-Sambenedettese

AREZZO (4-3-2-1): Venturi; Perrotta, Gilli, Chiosa, Righetti; Guccione, Eklu, Chierico; Pattarello, Tavernelli; Cianci. Allenatore: Cristian Bucchi

SAMBENEDETTESE (4-3-3): Orsini; Zoboletti, Pezzola, Zini, Tosi; Moussa Tourè, Bongelli, Candellori; Konate, Eusepi, Marranzino. Allenatore: Marco Mancinelli (ad interim)

Dove vedere la partita in TV e streaming

La partita verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport (canale 253 satellite) e in streaming su SkyGo e NOW.