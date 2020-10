Diretta Arezzo – Virtus Vecomp Verona: risultato in tempo reale

La partita Arezzo – Virtus Verona dell’11 ottobre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per la quarta giornata del girone B di Serie C, calcio d’inizio alle 17.30

AREZZO – Domenica 11 ottobre, allo Stadio Comunale “Città di Arezzo”, si gioca Arezzo . Virtus Verona, gara valida per la quarta giornata del del Girone B del campionato di Serie C 2020/2021; calcio di inizio fissato per le ore 17.30. Non ci sono precedenti in quanto si tratta del primo match assoluto tra le due compagini.

[AGGIORNA LA DIRETTA]

AREZZO:. A disposizione:



VIRTUS VERONA:. A disposizione:







Le probabili formazioni di Arezzo – Virtus Vecomp Verona

Brutto inizio stagionale per l’Arezzo che é riuscito a raccogliere il suo primo punto soltanto alla terza giornata pareggiando per 1-1 sul campo del Gubbio, senza contare che la squadra toscana è stata anche battuta pesantemente (4-0) in Coppa Italia dalla Cremonese. A quota 2 la Virtus Verona, che, nel turno precedente, ha pareggiato per 0-0 in casa contro il Legnago Salus.

L’Arezzo potrebbe scendere in campo con il modulo 3-5-2 con Tarolli tra i pali e retroguardia formata da Borghini, Cipolletta e Bonaccorsi. In cabina di regia Picchi con Foglia e Bertoletti mezz’ali; sulle fasce Luciani e Piu. Davanti Cutolo e Sane.

Probabile modulo 4-3-3 per la squadra allenata da Fresco, con Giacomel in porta e difesa composta dalla coppia centrale Visentin -Pellecani e da Daffara e Amadio ai lati. A centrocampo Delcarro, Bentivoglio e De Rigo. Tridente offensivo composto da Zarpellon, Pittarello e Danti.

AREZZO (3-5-2): Tarolli; Borghini, Cipolletta, Bonaccorsi; Luciani, Foglia, Picchi, Bortoletti, Piu; Cutolo, Sane. Allenatore: Potenza.

VIRTUS VERONA (4-3-3): Giacomel, Daffara, Visentin, Pellacani, Amadio, Delcarro, Bentivoglio, De Rigo, Zarpellon, Pittarello, Danti. Allenatore: Fresco.

Dove vedere la partita in streaming

Il match Arezzo – Virtus Vecomp Verona, valevole per la quarta giornata del girone B del campionato di Serie C 2020/2021, sarà trasmesso in diretta sulla piattaforma streaming che detiene i diritti del campionato di Serie C.