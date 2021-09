Argentina – Bolivia: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Argentina – Bolivia del 10 settembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere il match valido per la nona giornata delle qualificazioni Mondiali Qatar 2022

BUENOS AIRES – Venerdì 10 settembre, alle ore 01:30 italiane, andrà in scena Argentina–Bolivia, gara valida per la nona giornata delle qualificazioni Mondiali Qatar 2022. Dopo la sospensione del match contro il Brasile, i padroni di casa vogliono raccogliere tre punti preziosi in ottica qualificazione. Attualmente l’Argentina occupa il secondo posto a 15 punti in sette partite, a sei lunghezze di distanza dal Brasile primo. Vincere venerdì significherebbe scacciare a distanza di sicurezza tutte le inseguitrici. Situazione più complessa per la Bolivia, chiamata a giocarsi le ultime carte per agguantare una qualificazione ad oggi insperata. La penultima posizione a quota 6 punti rende tutto più difficile, ma nulla è ancora chiuso. L’Argentina per confermare il pronostico, la Bolivia per ribaltarlo, chi la spunterà?

La cronaca ed il tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

La presentazione del match

QUI ARGENTINA – Scaloni conferma il 4-3-3. In porta Martinez, davanti a lui Molina, Otamendi, Romero e Acuna. A centrocampo De Paul, Paredes, Lo Celso alle spalle di Messi, L.Martinez e Di Maria.

QUI BOLIVIA – Gonzalez risponde col 4-2-3-1. Fra i pali Lampe, coadiuvato nel pacchetto arretrato da Enoumba, Haquin, Quinteros e R.Fernandez. A centrocampo Justiniano e Saucedo alle spalle dei tre trequartisti: Saavedra, Arce e R.Vaca. Unica punta Marcelo Moreno Martins.

Le probabili formazioni di Argentina – Bolivia

ARGENTINA (4-3-3): Martinez; Molina, Otamendi, Romero, Acuna; De Paul, Paredes, Lo Celso; Messi, L. Martinez, Di Maria. Allenatore: Scaloni

BOLIVIA (4-2-3-1): Lampe; Enoumba, Haquin, Quinteros, R. Fernandez; Justiniano, Saucedo; Saavedra, Arce, R. Vaca; Marcelo Moreno Martins. Allenatore: Gonzalez

Dove vederla in TV e streaming

La partita, in programma per venerdì all’1.30 italiane, non sarà trasmessa (nel nostro paese) in diretta televisiva o in streaming. Potrete seguire la diretta testuale del match sul nostro sito.