Brasile – Perù: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Brasile – Perù del 10 settembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere il match valido per la nona giornata delle qualificazioni ai Mondiali Qatar 2022

RIO DE JANEIRO – Venerdì 10 settembre, alle ore 02:30 italiane, andrà in scena Brasile-Perù, match valido per la nona giornata delle qualificazioni Mondiali Qatar 2022. I padroni di casa occupano la prima posizione del raggruppamento a punteggio pieno (21 punti in sette partite). L’interruzione della sfida contro l’Argentina produrrà strascichi importanti, potrebbe essere recuperata o vinta dall’Argentina a tavolino, ma adesso è tempo di concentrarsi sulla sfida al Perù. Lapadula e compagni sono reduci dalla vittoria di misura contro il Venezuela, che li ha condotti in settima posizione a quota 8 punti. Questo è il momento di giocarsi le ultime carte in ottica qualificazione. Brasile-Perù: battaglia garantita.

La cronaca ed il tabellino minuto per minuto

La presentazione del match

QUI BRASILE – Tite deve fare i conti con diverse assenze. Nel 4-3-3 di partenza, spazio a Weverton fra i pali. In difesa Danilo, Militao, Verissimo ed Alex Sandro. A centrocampo Gerson, Casemiro e Paquetà. In avanti Ribeiro, Neymar e Gabriel Barbosa.

QUI PERU’ – Gonzalez dovrebbe rispondere col 4-2-3-1. In porta Gallese, chiavi della difesa affidate ad Advincula, Santamaria, Callens e Lopez. A centrocampo Tapia e Yotun alle spalle dei tre trequartisti: Carrillo, Flores e Cueva. Unica punta Lapadula.

Le probabili formazioni di Brasile – Perù

BRASILE (4-3-3): Weverton; Danilo, Militao, Verissimo, Alex Sandro; Gerson, Casemiro, Paquetà; Ribeiro, Neymar, Gabriel Barbosa. Allenatore: Tite

VENEZUELA (4-2-3-1): Gallese; Advincula, Santamaria, Callens, Lopez; Tapia, Yotun; Carrillo, Flores, Cueva; Lapadula. Allenatore: Gonzalez

Dove vederla in TV e streaming

La partita, in programma per venerdì 10 settembre alle 02:30 italiane, non sarà visibile (nel nostro paese) in diretta televisiva o in streaming. Potrete seguire la diretta testuale del match sul nostro sito.