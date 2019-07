Copa America, Argentina-Cile 2-1: cronaca e tabellino del match

Il tabellino di Argentina-Cile 2-1 il risultato finale: reti di Aguero e Dybala per l’Albiceleste mentre Messi viene espulso insieme a Medel.

SAO PAULO – L’Argentina chiude al terzo posto la sua Copa America. Nel match valevole per la finale del terzo posto l’Albiceleste batte 2-1 il Cile al termine di una partita fin troppo combattuta per la posta in palio. Partenza fulminea da parte della Nazionale argentina che dopo venti minuti si trova in vantaggio di due reti grazie agli squilli di Aguero e Dybala. Nel finale di tempo, però, entrambe le squadre restano in dieci per le dubbie espulsioni di Messi e Medel: prima espulsione in partite ufficiali per il numero 10 del Barcellona. Nella ripresa i bi-campioni in carica provano a riaprirla con un rigore di Vidal ma la squadra di Scaloni resiste fino alla fine conquistando la medaglia di bronzo.

Argentina-Cile 2-1: il tabellino del match

MARCATORI: 12′ Aguero (A), 22′ Dybala (A), 59′ rig. Vidal (C)

ARGENTINA (4-3-3): Armani; Foyth, Pezzella G., Otamendi, Tagliafico; de Paul, Paredes, Lo Celso (90′ Mori); Messi, Dybala (67′ Di Maria), Aguero (81′ Suarez M.) A disposizione: Marchesin, Musso, Casco, Pereyra, Pizarro, Rodriguez, Saravia. Allenatore: Scaloni

CILE: (3-1-4-2): Arias; Medel, Jara (50′ Maripan), Diaz; Pulgar; Isla, Aranguiz (83′ Castillo), Vidal, Beausejour; Vargas, Sanchez A. (17′ Fernandez). A disposizione: Cortis, Urra, Fuenzalida, Hernandez, Lichnovsky, Opazo Lara, Pavez, Sagal, Valdes. Allenatore: Rueda

ARBITRO: Sig. Mariano Diaz (Paraguay)

AMMONITI: Pezzella G., Paredes, Foyth, Tagliafico (A); Beausejour, Vidal, Pulgar (C).

ESPULSI: al 40′ Messi (A) per condotta antisportiva; al 40′ Medel (C) per condotta antisportiva.

ANGOLI: 4-1 per l’Argentina.

RECUPERO: 3′ nel primo tempo, 6′ nel secondo tempo

Fonte foto: Twitter Argentina