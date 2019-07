In primo piano l’incontro di oggi pomeriggio tra Stati Uniti e Olanda e quello di questa sera tra Brasile e Perù. Ottavi nella coppa d’Africa

Domenica 7 luglio si è aperta con il campionato MSL in USA. Successi casalinghi per Cincinnati (3-2 sullo Houston Dynamo), Sporting Kansas City (1-0 sul Chicago Fire), Los Angeles (6-1 contro Vancouver Whitecaps) e San Jose Earthquake (1-0 al Real Salt Lake). Colpi esterni invece per Seattle Sounders e Minnesota rispettivamente contro Columbus Crew 2-1 e Montreal Impact 3-2. Nella Premier League canadese 3-2 esteno del Cavalry sul Pacific mentre in Ecuador vincono LDU Quito e El National rispetivamente 0-2 sull’Olmedo e 1-0 sul Barcellona SC. Il programma odierno prosegue nel pomeriggio con la finale 1°-2° posto del Mondiale Femminile tra Stati Uniti e Olanda mentre in serata grande attesa per Brasile – Perù, finale della Copa America. Entrambe le partite si potranno seguire in tempo reale con il supporto della nostra webcronaca. Si giocano anche due sfide valide per la Coppa d’Africa mentre proseguono le Universiadi con quattro partite nel pomeriggio. Andiamo a vedere i risultati in tempo reale dei match selezionati per oggi.

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

