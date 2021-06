Argentina – Cile: dove vedere la diretta live, risultato in tempo reale

La partita Argentina – Cile del 14 giugno 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la fase a gironi della Copa America

PALMAS – Lunedì 14 giugno alle ore 23 andrà in scena Argentina – Cile, incontro valido per la prima giornata della fase a gironi della Copa America 2021. Da una parte, dunque, c’è la Nazionale di Scaloni che viene dal pareggio esterno contro la Colombia nelle qualificazioni al Mondiale 2022. Dall’altra parte troviamo la Nazionale di Lasarte che è reduce dal pari casalingo contro la Bolivia nell’incontro valido per le qualificazioni al Mondiale 2022. Negli ultimi 14 precedenti bilancio favorevole all’Albiceleste con 7 vittorie mentre la Roja ha vinto 3 volte, 4 i pareggi. Considerando solo le sfide di Copa America le due squadre sono reduci da due successi per parte, ma quelli del Cile sono arrivati in finale.

QUI ARGENTINA – Scaloni dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-3-3 con Emiliano Martinez in porta, pacchetto difensivo composto da Montiel e Tagliafico sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Romero e Martinez Quarta. A centrocampo Paredes in cabina di regia con De Paul e Lo Celso mezze ali mentre in attacco spazio al tridente offensivo composto da Di Maria, Lautaro Martinez e Messi.

QUI CILE – Lasarte dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-4-3 con Bravo tra i pali, reparto arretrato formato da Sierralta, Medel e Maripan. A centrocampo Pulgar e Aranguiz in cabina di regia con Isla e Mena sulle corsie esterne mentre davanti spazio al tridente offensivo composto da Meneses, Vargas e Sanchez.

Le probabili formazioni di Argentina – Cile

ARGENTINA (4-3-3): Emiliano Martinez; Montiel, Romero, Martinez Quarta, Tagliafico; De Paul, Paredes, Lo Celso, Di Maria, Lautaro Martinez, Messi. Allenatore: Scaloni

CILE (3-4-3): Bravo; Sierralta, Medel, Maripan; Isla, Pulgar, Aranguiz, Mena; Meneses, Vargas, Sanchez. Allenatore: Lasarte

STADIO: Estadio Nilton Santos

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Argentina – Cile, valido per la prima giornata della fase a gironi della Copa America 2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport (canale 202) e sulla piattaforma Eleven Sports.