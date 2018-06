Argentina – Islanda 1-1: cronaca diretta, risultato in tempo reale

Diretta di Argentina – Islanda: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valido per la prima giornata del Gruppo D, fischio d’inizio alle ore 15

MOSCA – Oggi alle ore 15 andrà in scena Argentina – Islanda, incontro valido per la prima giornata del Gruppo D. Da una parte c’è la compagine sudamericana che si è qualificata per il Mondiale russo soltanto all’ultima giornata grazie alla tripletta di Messi in casa dell’Ecuador. La Seleccion ha chiuso il girone sudamericano al terzo posto dietro a Uruguay e Brasile. Dall’altra parte, invece, ci sono gli scandinavi che dopo l’exploit dell’Europeo francese giocheranno il loro primo Mondiale diventando la Nazione più piccola a partecipare alla Coppa del Mondo. Gunnarsson e compagni hanno staccato il pass per la Russia chiudendo in prima posizione il Gruppo H, davanti alla Croazia.

La cronaca minuto per minuto



QUI ARGENTINA – Rebus modulo per l’Argentina che dovrebbe scendere in campo col 4-3-3 con Armani in porta, pacchetto arretrato composto da Fazio ed Otamendi centrali mentre sulle corsie esterne spazio a Mercado e Tagliafico. A centrocampo Mascherano in cabina di regia con Lo Celso e Banega mezze ali mentre in attacco Messi e Di Maria a supporto di Aguero.

QUI ISLANDA – Gli scandinavi, alla loro prima partita ad un Mondiale, dovrebbero schierarsi col 4-4-2 con Halldorsson in porta, pacchetto arretrato composto da Saevarsson e Magnusson sulle fasce mentre al centro Arnason e Sigurdsson. A centrocampo Gunnarsson e Hallfredsson in cabina di regia mentre sulle corsie esterne spazio a Gudmundsson e Bjarnason. In attacco tandem offensivo composto da Sigurdsson e Finnbogason.

Le probabili formazioni

ARGENTINA (4-3-3): Armani; Mercado, Otamendi, Fazio, Tagliafico; Mascherano, Lo Celso, Banega; Messi, Aguero, Di Maria. Allenatore: Sampaoli

ISLANDA (4-4-2): Halldorsson; Saevarsson, Arnason, Sigurdsson R., Magnusson; Gudmundsson J., Gunnarsson, Hallfredsson, Bjarnason; Sigurdsson G., Finnbogason. Allenatore: Hallgrímsson

STADIO: Spartak Stadium