Argentina-Uruguay 2-2, il tabellino: pari spettacolo a Tel Aviv

Il tabellino di Argentina-Uruguay 2-2 il risultato finale: in rete Aguero e Messi per la Seleccion mentre per la Celeste Suarez e Cavani.

TEL AVIV – Amichevole spettacolare tra Argentina e Uruguay al Bloomfield Stadium di Tel Aviv. 2-2 il risultato finale con la Celeste che chiude la prima frazione in vantaggio grazie al gol di Cavani (rete numero 50 in Nazionale per l’ex Napoli). Nella ripresa succede di tutto con la Seleccion che pareggia con Aguero, gli uruguaiani si riportano avanti con una splendida punizione di Suarez ma al 92′ arriva il pareggio di Messi che, dal dischetto, fa 70 in Nazionale in 138 presenze.

Argentina-Uruguay 2-2: il tabellino del match

ARGENTINA (4-3-3): Andrada; Saravia, Pezzella, Otamendi, Tagliafico, De Paul (88′ G.Rodriguez), Paredes (79′ Gonzalez), Acuna (68′ Dominguez), Dybala (76′ Lautaro Martinez), Aguero, Messi. Allenatore: Sclaoni

URUGUAY (4-3-1-2): Campana; Vina, Godin, Coates (17′ Gonzalez), Caceres, Vecino, Torreira, Valverde (75′ Bentancur), Lozano (88′ Rodriguez), Cavani (56′ Laxalt), Suarez. Allenatore: Tabarez

RETI: 34′ Cavani (U), 63′ Aguero (A), 69′ Suarez (U), 92′ Rig. Messi (A)

AMMONIZIONI: Cavani, Vecino, Godin (U), Paredes, Gonzalez (A)

ESPULSIONI: //

RECUPERO: 1′ nel primo tempo, 5′ nel secondo tempo

STADIO: Bloomfield, Tel Aviv

Fonte foto: Twitter Argentina