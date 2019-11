Il 19 novembre 2019 nazionali impegnate nelle gare di qualificazione agli europei a quelle per i Mondiali in Asia. Nella notte la CONCACAF Nations League

Martedì 19 novembre tengono ancora banco le nazionali impegnate su diversi fronti, dai campionati europei fino alle qualificazioni per i Mondiali. Seguiremo più da vicino due match ovvero quello Germania e Irlanda del Nord e tra Galles e Ungheria mentre per l’Under21 c’è Italia – Armenia. Prima di vedere il quadro completo dei risultati in tempo reale vediamo gli incontri che si sono già conclusi. Partiamo dalla Serie A brasiliana con lo 0-0 tra Cruzeiro e Avai. Tre invece i match per la CONCACAF Nations League girone B giocati: due i successi esterni con Antigua & Barbuda 3-2 sull’Aruba mentre Suriname 2-1 su Nicaragua. Finisce invece 1-1- tra Giamaica e Guyana.

FIFA > Mondiale QF Asia 2019-2021 > 2° Girone gruppo A



12:00 Maldive - Guam 2-0 *



15:00 Siria - Filippine



FIFA > Mondiale QF Asia 2019-2021 > 2. Girone gruppo B



10:00 Nepal - Kuwait 0-1



17:00 Giordania - Taiwan



FIFA > Mondiale QF Asia 2019-2021 > 2. Girone gruppo C



13:00 Hong Kong - Cambogia 0-0 *



15:00 Iraq - Bahrain



FIFA > Mondiale QF Asia 2019-2021 > 2. Girone gruppo D



13:00 Uzbekistan - Palestina 0-0 *



16:00 Yemen - Singapore



FIFA > Mondiale QF Asia 2019-2021 > 2. Girone gruppo E



15:00 Afghanistan - Qatar



16:00 Oman - India



FIFA > Mondiale QF Asia 2019-2021 > 2° Girone gruppo F



11:30 Myanmar - Mongolia 1-0 *



15:00 Kyrgyzstan - Tajikistan



FIFA > Mondiale QF Asia 2019-2021 > 2° Girone gruppo G



13:45 Malesia - Indonesia



14:00 Vietnam - Tailandia



FIFA > Mondiale QF Asia 2019-2021 > 2° Girone gruppo H



12:00 Turkmenistan - Sri Lanka 1-0 *



18:00 Libano - Corea del Nord



FIFA > Amichevoli 2019 > Novembre



11:25 Giappone - Venezuela 0-4 *



14:30 Brasile - Corea del Sud



17:30 Arabia Saudita - Paraguay



18:00



Montenegro - Bielorussia

Croazia - Georgia



FIFA > Freundschaft Vereine 2019 > Kalenderwoche



13:00 Karlsruher SC - SSV Ulm 1846



19:00 FSV Frankfurt - SV Darmstadt 98



FIFA > U21 Amichevoli 2019 > Novembre



15:00 Azerbaijan - Ucraina



18:30 Olanda - Inghilterra



FIFA > U20 Amichevoli 2019 > Novembre



14:30 Francia - Olanda



20:00 Inghilterra - Islanda



FIFA > U19 Amichevoli 2019 > Novembre



19:00 Olanda - Messico



FIFA > U17 Amichevoli 2019 > Novembre



00:30 USA - Olanda 2-2



20:00 Inghilterra - Repubblica Ceca



UEFA > EURO Qualificazioni 2019/2020 > Gruppo C



20:45



Germania - Irlanda del Nord

Olanda - Estonia



UEFA > EURO Qualificazioni 2019/2020 > Gruppo E



20:45



Slovacchia - Azerbaijan

Galles - Ungheria



UEFA > EURO Qualificazioni 2019/2020 > Gruppo G



20:45



Macedonia del Nord - Israele

Lettonia - Austria

Polonia - Slovenia



UEFA > EURO Qualificazioni 2019/2020 > Gruppo I



20:45



Belgio - Cipro

Scozia - Kazakhstan

San Marino - Russia



UEFA > U21 EURO Qualificazioni 2019/2020 > Gruppo 1



18:30 Italia - Armenia



21:00 Irlanda - Svezia



UEFA > U21 EURO Qualificazioni 2019/2020 > Gruppo 2



19:00 Svizzera - Francia



UEFA > U21 EURO Qualificazioni 2019/2020 > Gruppo 3



18:00 Andorra - Turchia



UEFA > U21 EURO Qualificazioni 2019/2020 > Gruppo 5



19:00 Serbia - Russia



UEFA > U21 EURO Qualificazioni 2019/2020 > Gruppo 6



18:00 Isole Faer Oer - Macedonia del Nord



18:30 Israele - Spagna



UEFA > U21 EURO Qualificazioni 2019/2020 > Gruppo 7



18:30 Norvegia - Portogallo



20:00 Gibilterra - Bielorussia



UEFA > U21 EURO Qualificazioni 2019/2020 > Gruppo 8



18:00 Danimarca - Malta



18:30 Irlanda del Nord - Romania



UEFA > U21 EURO Qualificazioni 2019/2020 > Gruppo 9



17:00 Galles - Bosnia-Herzegovina



UEFA > U19 EURO Qualificazioni 2019/2020 > Gruppo 1



13:00



Bulgaria - Turchia

Armenia - Montenegro



UEFA > U19 EURO Qualificazioni 2019/2020 > Gruppo 4



14:30



Belgio - Grecia

Albania - Islanda



UEFA > U19 EURO Qualificazioni 2019/2020 > Gruppo 5



14:00



Polonia - Russia

Kosovo - Galles



UEFA > U19 EURO Qualificazioni 2019/2020 > Gruppo 6



15:00



Slovacchia - Italia

Malta - Cipro



UEFA > U19 EURO Qualificazioni 2019/2020 > Gruppo 8



14:00



Danimarca - Francia

Isole Faer Oer - Finlandia



UEFA > U19 EURO Qualificazioni 2019/2020 > Gruppo 9



13:00



Svezia - Ucraina

Estonia - Slovenia



UEFA > U19 EURO Qualificazioni 2019/2020 > Gruppo 10



14:30



Irlanda - Austria

Gibilterra - Svizzera



UEFA > U19 EURO Qualificazioni 2019/2020 > Gruppo 11



13:00



Bosnia-Herzegovina - Inghilterra

Lussemburgo - Macedonia del Nord



UEFA > U17 EURO Qualificazioni 2019/2020 > Gruppo 8



16:00



Ucraina - Portogallo

Albania - Georgia



UEFA > U17 EURO Qualificazioni 2019/2020 > Gruppo 9



13:00



Grecia - Germania

Kazakhstan - Azerbaijan



CAF > Coppa d'Afr. QF 2019/2020 > Gruppo E



14:00 Burundi - Marocco



17:00 Mauritania - Repubblica Centrafricana



CAF > Coppa d'Afr. QF 2019/2020 > Gruppo H



17:00 Zambia - Zimbabwe



CAF > Coppa d'Afr. QF 2019/2020 > Gruppo J



20:00



Libia - Tanzania

Guinea Equatoriale - Tunisia



CAF > Coppa d'Afr. QF 2019/2020 > Gruppo K



14:00 Etiopia - Costa d'Avorio



17:00 Niger - Madagascar



CONCACAF > CONCACAF Nations League B 2019/2020 > Gruppo C



00:00 Aruba - Antigua & Barbuda 2-3



02:00 Giamaica - Guyana 1-1



CONCACAF > CONCACAF Nations League B 2019/2020 > Gruppo D



04:00 Nicaragua - Suriname 1-2



CONCACAF > CONCACAF Nations League C 2019/2020 > Gruppo C



21:00 Porto Rico - Anguilla



Argentina > Primera B Nacional 2019/2020 Zona B



00:30 Ramón Santamarina - San Martín de Tucumán 1-3



Argentina > Primera B Nacional 2019/2020 Zona A



02:00 Mitre de Santiago del Estero - Platense 0-1



21:00 Barracas Central - Ferro Carril Oeste



Argentina > Torneo Federal A 2019/2020 1a Fase Zona A



00:30 Las Parejas - Boca Unidos 2-1



Brasile > Série A 2019



00:00 Cruzeiro - Avaí FC 0-0



Inghilterra > FA Cup 2019/2020 > 1. Giornata



20:45



Bradford City - Shrewsbury Town

Bromley FC - Bristol Rovers

Burton Albion - Salford City

Doncaster Rovers - AFC Wimbledon

Eastleigh FC - Stourbridge FC

Exeter City - Cambridge United

Gillingham FC - Sunderland AFC

Peterborough United - Stevenage FC

Rochdale AFC - Wrexham AFC

Swindon Town - Cheltenham Town



Venezuela > Primera División 2019 Clausura Playoffs > Quarti di finale



21:00 Deportivo La Guaira - Trujillanos FC