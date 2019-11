Italia U21 – Armenia U21: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Italia U21 – Armenia U21 del 19 novembre 2019: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valido per le qualificazioni a Euro U21 del Gruppo 1, calcio d’inizio alle 20.45

CATANIA – Domani pomeriggio, martedì 19 novembre alle ore 18.30, andrà in scena Italia U21-Armenia U21, incontro per le qualificazioni a Euro U21 del Gruppo 1. Da una parte c’è la Nazionale Italiana che viene dal successo interno contro l’Islanda U21 e in classifica occupa la seconda posizione con 10 ed ancora due partite da giocare. Dall’altra parte, invece, ci sono gli armeni che in classifica occupano la quinta e penultima posizione con 3 punti e nell’ultimo turno hanno subito una sconfitta casalinga contro l’Irlanda U21. Il fischietto della partita sarà Frappart, considerata la miglior arbitro donna al mondo che ha diretto l’ultima Supercoppa Europea tra Liverpool e Chelsea.

Le probabili formazioni di Italia U21 – Armenia U21

ITALIA U21 (4-3-3): Plizzari; Adjapong, Bettella, Gabbia, Pellegrini; Frattesi, Zanellato, Locatelli; Sottil, Scamacca, Kean. Allenatore: Nicolato

ARMENIA U21 (4-2-3-1): Aslanyan; A.Mkrchyan, Khachumyan, Danielyan, E. Grigoryan; R. Mkrtchyan, Harutyunyan; Melkonyan, Bichakhchyan, Nahapetyan; Hovhannisyan. Allenatore: Antonio Flores

STADIO: Angelo Massimino (Catania)

Dove vedere Italia U21 – Armenia U21

Il match Italia U21 – Armenia U21, valevole per la qualificazione a Euro U21 del gruppo 1, verrà trasmesso ddalle reti Rai e sarà visibile in esclusiva in diretta e in chiaro su Rai2. Inoltre, chi non potesse seguire la partita davanti al teleschermo, potrà seguire il match direttamente sul nostro sito con cronaca e tabellino in tempo reale.