MILANO – La Lega Serie A ha comunicato che la gara di recupero tra Inter e Bologna, valida per la 6° giornata del campionato Primavera 1 subirà una variazione nell’orario. Inizialmente prevista per il giorno 4 dicembre 2019 alle ore 14.30 allo Stadio Breda di Sesto San Giovanni si disputerà dalle ore 16.30. Ricordiamo che il match si potrà seguire in diretta su SportItalia 600 DDT e in HD su SI Smart www.sportitalia.com