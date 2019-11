BRUXELLES – Continua a vincere e stravincere il Belgio di Martinez, che pur essendo andato in svantaggio al 14′ (gol di Ioannou), in due minuti recupera e al 35′ passa in vantaggio con Kevin De Bruyne; dal lì in poi è dominio casalingo. Da rilevare le doppiette di Benteke e De Bruyne, in gol anche Carrasco al 44′. Dunque il Belgio chiude con 10 vittorie su 10 il girone e 40 gol fatti e soltanto 3 subiti, il Cipro invece chiude a 10 punti con 3 vittorie.

Belgio – Cipro 6-1: il tabellino

Belgio (3-4-3): Mignolet, Alderweireld, Denayer, Cobbaut; T. Hazard, Tielemans, Vanaken, Carrasco, E. Hazard (dal 64′ Verschaeren), Benteke (dal 80′ Origi), De Bruyne (dal 68′ Praet).

Cipro (5-4-1): Michael; Kypros, Kyriakou, Merkis, N. Ioannou (dal 67′ Kousoulos), Wheeler; Špoljarić (dal 79′ Efraim) , Artymatas, Costi (dal 81′ Papoulis), Kastanos; Sotiriou.

Reti: 14′ Ioannou (Cipro); 16′ e 67′ Benteke, 35′ e 41′ De Bruyne, 44′ Carrasco, 51′ Kypros (AU) (Belgio).

Ammoniti: Merkis (Cipro).

Espulsi: Nessuno.

Recupero: 0min (1°T); 2min (2°T).