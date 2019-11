Campionato Primavera 1, 9° giornata: orario partite, diretta tv

Fiorentina – Genoa aprirà l’ottava giornata del campionato Primavera 1. La gara si disputerà sabato 9 novembre alle ore 11

BERGAMO – Si apre con Atalanta – Napoli la 9° giornata del Campionato Primavera 1, fermo per gli impegni delle nazionali. Venerdì 22 novembre alle 14.30 il fischio d’inizio. A seguire Juventus – ChievoVerona. La giornata di sabato si aprirà la mattina con il derby tra Lazio e Roma alle 11 e a seguire altri 3 incontri. Domenica mattina saranno Cagliari e Bologna a scendere in campo mentre il posticipo del lunedì è tra Genoa e Pescara. Ricordiamo che gli incontri si potranno seguire tutti in diretta su Sportitalia 60 DDT e in HD su Si Smart www.sportitalia.com tranne la partita tra Sassuolo e Sampdoria che concominante a quella tra Empoli e Fiorentina sarà trasmetta in differita a partire dalle ore 16.30. Andiamo a vedere nel dettaglio tutte le date, orari e campi dove si svolgeranno gli incontri della nona giornata.

CAMPIONATO PRIMAVERA 1 TIM 2019/2020 – PROGRAMMA GARE 9° GIORNATA

VENERDÍ 22 NOVEMBRE 2019

ATALANTA – NAPOLI

14.30

C.S. BORTOLOTTI DI ZINGONIA

JUVENTUS – CHIEVOVERONA

16.30

JUVENTUS TRAINING CENTER DI VINOVO

SABATO 23 NOVEMBRE 2019

LAZIO – ROMA

11.00

CAMPO FERSINI DI FORMELLO

INTER – TORINO

13.00

SAN STADIO BREDA DI SESTO GIOVANNI

EMPOLI – FIORENTINA

14.30

C.S. MONTEBORO DI EMPOLI

SASSUOLO – SAMPDORIA

14.30

STADIO RICCI DI SASSUOLO

DOMENICA 24 NOVEMBRE 2019

CAGLIARI – BOLOGNA

10.00

C.S. ASSEMINELLO DI ASSEMINI

LUNEDÍ 25 NOVEMBRE 2019

GENOA – PESCARA

14.30

BEGATO 9 DI GENOVA