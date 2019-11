I suggerimenti per le scommesse sulle partite di martedì sono dedicati integralmente alla decima giornata delle qualificazioni al Campionato Europeo

Martedì 19 novembre si gioca la decima giornata delle qualificazioni al campionato Europeo. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio la scommessa del giorno.

Calcio in tv 18 novembre 2019

Belgio – Cipro over 2,5 (ore 20.45)

Il Belgio proviene dal 4-1 contor la Russia ed è primo nel Gruppo I a quota 27 punti. Cipro, invece, ha perso in casa contro la Scozia ed è al quarto posto con 10 punti, pari merito con il Kazakistan. La gara d’andata si è conclusa 2-0 in favore dei padroni di casa.

Germania – Irlanda del Nord over 2,5 (ore 20.45)

Tutto da decidere ancora nel Gruppo C. La Germania è già qualificata ma si gioca il primo o secondo posto. L’Irlanda del Nord potrebbe qualificarsi come seconda o essere ripescata come miglior terza.

Olanda – Estonia over 2,5 (ore 20.45)

Nel Gruppo C l’Olanda è già qualificata ma i gioca il secondo o il primo posto. L’Estonia, utima con un solo punto, è gia fuori dai giochi.

Polonia – Slovenia 1 (ore 20.45)

Incontro valevole per il Gruppo G, La POlonia è in testa alla classifica con 22 punti ed è già qualificata da tempo. La Slovenia, invece, è terza a quota 14 ed è già eliminata.

Galles – Ungheria 1 (ore 20.45)

Incontro valevole per il Gruppo F. Il Galles è secondo con 12 punti, l’Ungheria è terza a quota undici. Da decidere chi passerà il turmo direttamente insieme alla Croazia e chi dovrà invece sperare di essere ripescata come migliore terza.

Lettonia – Austria 2 (ore 20.45)

Inconro valido per il Gruppo G. La Lettonia è all’ultimo posto a quota zero, L’Austria ha già matematicamente conquistato la qualificazione.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 19 novembre 2019

Belgio – Cipro over 2,5 (1,33)

Germania – Irlanda del Nord over 2,5 (1,42)

Olanda – Estonia over 2,5 (1,17)

Polonia – Slovenia 1 (1,52)

Galles – Ungheria 1 (1,72)

Lettonia – Austria 2 (1,22)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 99 euro