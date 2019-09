Armenia – Italia: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Armenia – Italia: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per le qualificazioni a Euro 2020, calcio d’inizio alle ore 18

YEREVAN – Giovedì 5 settembre alle ore 18 andrà in scena Armenia – Italia, incontro valevole per la quinta giornata del Gruppo J delle qualificazioni a Euro 2020. Da una parte ci sono i padroni di casa che hanno raccolto sei punti nelle prime quattro giornate ed in classifica occupano la terza posizione. Dall’altra parte, invece, c’è la Nazionale di Mancini che ha conquistato quattro vittorie in altrettante giornate, primo posto con 12 punti per gli Azzurri. Sono soltanto due i precedenti tra Armenia e Italia con una vittoria Azzurra e un pareggio.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

ARMENIA-ITALIA IN DIRETTA Giovedì 5 settembre alle ore 17 le formazioni ufficiali, dalle 18 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI ARMENIA – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-2-3-1 con Hayrapetyan in porta, pacchetto difensivo composto da Hambardzumyan e Hovhannisyan sulle corsie esterne mentre nel mezzo Ishkhanyan e Haroyan. A centrocampo Mkrtchyan e Grigoryan in cabina di regia mentre davanti Barseghyan, Mkhitaryan e Ghazaryan alle spalle dell’unica punta Karapetyan.

QUI ITALIA – Mancini dovrebbe mandare in campo i suoi col classico 4-3-3 con Donnarumma tra i pali, reparto difensivo formato da Florenzi ed Emerson sulle corsie laterali mentre nel mezzo Bonucci e Romagnoli. A centrocampo Jorginho in cabina di regia con Barella e Verratti mezze ali mentre in attacco spazio al tridente composto da Chiesa, Belotti e Insigne.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Armenia – Italia, valevole per le qualificazioni ai prossimi campionati Europei verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulle reti RAI.

Le probabili formazioni di Armenia – Italia

ARMENIA (4-2-3-1): Hayrapetyan; Hambardzumyan, Ishkhanyan, Haroyan, Hovhannisyan; Mkrtchyan, Grigoryan; Barseghyan, Mkhitaryan, Ghazaryan; Karapetyan. CT: Armen Gyulbudaghyants.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Romagnoli, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Belotti, Insigne. CT: Roberto Mancini

STADIO: Republican Stadium after Vazgen Sargsyan