Armenia-Italia 1-3, il tabellino: successo in rimonta per gli Azzurri

Il tabellino di Armenia-Italia 1-3 il risultato finale: successo in rimonta per gli Azzurri grazie ai gol di Belotti e Pellegrini.

YEREVAN – Nel match valevole per la quinta giornata del Gruppo J delle qualificazioni a Euro 2020 l’Italia vince 3-1 in casa dell’Armenia avvicinandosi ulteriormente alla matematica qualificazione agli Europei del prossimo anno. Successo sofferto ed in rimonta per la Nazionale di Mancini visto che a passare in vantaggio sono i padroni di casa, grazie alla rete di Karapetyan (poi espulso), ma gli Azzurri rimontano grazie a Belotti, Pellegrini e l’autorete dell’estremo difensore armeno.

Armenia-Italia 1-3: il tabellino del match

ARMENIA (4-2-3-1): Airapetyan; Hambardzumyan, Haroyan, Calisir, Hovhannisyan; Mkrtchyan, Grigoryan (57′ Hovespyan); Barseghyan (57′ Adamyan), Mkhitaryan, Ghazaryan (82′ Babayan); Karapetyan. Allenatore: Gyowlbowdaġyanc

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Romagnoli, Emerson; Barella (69′ Sensi), Jorginho, Verratti; Bernardeschi (83′ Lasagna), Belotti, Chiesa (61′ Pellegrini). Allenatore: Mancini

RETI: 11′ Karapetyan (A), 28′ Belotti (I), 77′ Pellegrini (I), 80′ Aut. Airapetyan (I)

AMMONIZIONI: Verratti, Barella (I), Karapetyan, Ghazaryan, Barseghyan (A)

ESPULSIONI: Karapetyan (A)

RECUPERO: 3′ nel primo tempo, 4′ nel secondo tempo

STADIO: Republican Stadium