Risultati Copa Mexico del 5 settembre 2019

Giovedì 5 settembre si sono giocati gli incontri validi per la Copa Mexico. Successi esterni per Juarez, Tijuana e Corracaminos rispettivamente per 1-2 contro Venados, 2-3 contro Zacatecas Mineros e 0-2 contro il Gadalajara. Senza reti il match tra Necaxa e Celaya. Ricordiamo che nei nove gironi al momento a punteggio pieno solo il Monarcas con 9 punti. Si deve ancora completare il terzo turno.

Copa Mexico, i risultati delle partite giocate il 5 settembre 2019