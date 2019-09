Il match degli Azzurri è valido per le qualificazioni a Euro 2020. Ricco quadro degli incontri anche per l’Under 21 e le qualificazioni mondiali in Asia

Giovedì 5 settembre in primo piano le Nazionali tra prima squadra e under 21. L’Italia sarà impegnata in trasferta contro l’Armenia alle ore 18 in un match che sarà possibile seguire anche con il supporto della nostra webcronaca. Si giocano anche in Asia diversi match tra nazionali per le qualificazioni ai mondiali. Prima di vedere il programma con i risultati aggiornati di oggi, sguardo alle partite che si sono già disputate. Partiamo dalla Copa Argentina con Atletico Tucuman e Boca Unidos terminata con il successo della squadra di casa solo dopo i calci di rigore. Alle fine dei regolamentari le due squadre erano sul punteggio di 2-2. Nella Coppa del Brasile vince per 3-0 in casa l’Internacional sul Cruzeiro mentre l’Athletico-PR dopo il 2-0 ai regolamentari, supera il Gremio ai rigori. In Canada 1-1 tra Pacific FC e Forge mentre in Colombia pareggio senza reti tra La Equidad e il Pasto e 1-1 tra Huila e Cucuta. In Perù poker casalingo dell’Huancayo sul Dep. Municipal mentre le prime sfide in Asia di qualificazioni mondiali hanno visto i successi in casa della Corea del Nord (2-0 sul Libano) e della Mongolia (1-0 sulla Birmania) mentre le Maldive passano 1-0 in casa del Guam.

