I suggerimenti per le scommesse sulle partite di domenica sono dedicati integralmente alla quinta giornata delle qualificazioni al Campionato Europeo

Giovedì 5 settembre si gioca la quinta giornata delle qualificazioni al campionato Europeo. In campo anche gli Azzurri, che se la vedranno con l’Armenia. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio la scommessa del giorno.

Armenia – Italia 2 (ore 20.45)

Gara valida per il Gruppo J. L’Armenia ha raccolto sei punti nelle prime quattro giornate ed in classifica occupano la terza posizione. La Nazionale di Mancini che ha conquistato quattro vittorie in altrettante giornate. Sono soltanto due i precedenti tra Armenia e Italia con una vittoria azzurra e un pareggio.

Finlandia – Grecia under 2,5 (ore 20.45)

Sfida valida per il Gruppo J. La Finlandia ha finora ottenuto tre vittorie e una sconfitta mentre la Grecia si trova con quattro punti, frutto di una vittoria, un pareggio e due sconfitte.

Irlanda – Svizzera 2 (ore 20.45)

Gara valida per il Gruppo D. L’Irlanda è in testa alla classifica con 10 punti. La Svizzera dopo il Mondiale di Russia ha conseguito risultati altalenanti e si trova a quota quattro, frutto di una vittoria, un pareggio e una sconfitta, ma è pur sempre una squadra di spessore e di tutto rispetto.

Israele – Macedonia del Nord 1 (ore 20.45)

Gara valida per il Gruppo G. L’Israele è a quota sette , frutto di due vittorie, un pareggio e una sconfitta. La Macedonia del Nord finora ha vinto una partita, ne ha pareggiato un’altra e ha perso la terza.

Isole Far Oer – Svezia 2 (ore 20.45)

Incontro valevole per il Gruppo F. Le Iole Far Oer sono il fanalino di coda del girone, ancora ferme a quota zero. La vezia ha sette punti, frutto di due vittorie, un pareggio e una sconfitta.

Romania – Spagna 2 (ore 20.45)

Incontro valevole per il Gruppo F. La Spagna è in testa al girone a punteggio pieno. La Romania ha sette punti, frutto di due vittorie, un pareggio e una sconfitta.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 5 settembre 2019

Armenia – Italia 2 (1,25)

Finlandia – Grecia under 2,5 (1,40)

Irlanda – Svizzera 2 (2,10)

Israele – Macedonia del Nord 1 (1,80)

Isole Far Oer – Svezia 2 (1,19)

Romania – Spagna 2 (1,43)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 244 euro