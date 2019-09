Mercato Sampdoria, acquisti e cessioni settembre 2019

In primo piano gli arrivi di Rigoni, Rocha, Murillo, De Paoli, Leris e Thorsby. Via Praet e Sala. Ecco come cambia l’undici tipo titolare alla luce del mercato

GENOVA – Non è stato certamente un mercato col botto quello della sessione estiva 2019 della Sampdoria, in piena trattativa per la cessione societaria. Ci sono stati comunque tanti acquisti, alcuni nelle ultime ore, per cercare di far fronte a una clasifica che dopo due giornate la vede ancora a quota zero ma soprattutto con ben sette gol subiti, tre dei quali tra le mura amiche. Sono arrivati i difensori Rocha dal Santos, Murillo dal Valencia, Augello dallo Spezia, De Paoli dal Chievo e Mulè dal Trapani; i centrocampisti Leris dal Chievo, Chabot dal Gronigen e Thorsby dall’Heerenveen e l’attaccante Rigoni dallo Zenit di San Pietroburgo. Oltre ai portieri Seculin e Avogadro.Di contro, hanno lasciato la società blucerchiata Capezzi per l’Albacete, Sala per la Spal, Verre per il Verona, Praet per il Leicester e Simic per il Rijeka. Saponara è rientrato alla Fiorentina finito il prestito. Ma come cambierà la formazione tipo di Di Francesco alla luce degli ultimi innesti? Proviamo di seguito a vedere quali saranno le scelte preferite da parte dell’allenatore e un riepilogo con gli acquisti e le cessioni di questo inizio stagione.

FORMAZIONE TIPO

SAMPDORIA (4-3-3): Audero; Bereszynski (DEPAOLI), MURILLO, Colley, Murru; Jankto, Ekdal, Linetty; Caprari, Quagliarella, RIGONI. All: DI FRANCESCO (nuovo)

ACQUISTI:

Rocha (d, Santos)

Rigoni (a, Zenit)

Seculin (p, Chievo)

Leris (c, Chievo)

Murillo (d, Valencia)

Avogadri (p, Atalanta)

Augello (d, Spezia)

Maroni (c, Boca Juniors)

Depaoli (d, Chievo)

Chabot (d, Groningen)

Thorsby (c, Heerenveen)

Mulè (d, Trapani)

CESSIONI: