Arsenal – Leicester: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Arsenal – Leicester di Sabato 13 agosto 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vederla in tv e in streaming

LONDRA – Sabato 13 agosto alle ore 16, all’Emirates Stadium di Londra, l’Arsenal di Mikel Arteta ospita il Leicester di Brendan Rodgers nel match valido per la seconda giornata di Premier League 2022-2023. I Gunners sono reduci da un precampionato fantastico e dall’esordio perfetto in Premier League contro il Crystal Palace, battuto 0-2 al Selhurst Park nel derby di Londra, e non hanno alcuna intenzione di fermarsi. Ancora a secco di gol il neoacquisto Gabriel Jesus, che farà di tutto per sbloccarsi anche grazie all’aiuto del calore dei suoi tifosi. Le Foxes di Brendan Rodgers arrivano all’Emirates Stadium con un solo punto in classifica, conquistato nell’esordio stagionale al King Power Stadium di Leicester contro il Brentford che, sotto 0-2, è riuscito a rimontare fino al 2-2 finale. Anche Jamie Vardy, leader e goleador della squadra, cerca il primo gol stagionale e proverà a trascinare il Leicester verso la prima vittoria in questa stagione di Premier League, cercando di invertire il trend degli ultimi due incontri, vinti per due reti a zero dai Gunners.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Presentazione del match

QUI ARSENAL – I Gunners non dovrebbero variare la loro formazione rispetto alla prima giornata, puntando ancora sul 4-2-3-1. A guidare l’attacco Gabriel Jesus, supportato da Martinelli (in gol nell’ultima partita), Odegaard e Saka. Davanti alla difesa, composta da White, Saliba, Gabriel e Zinchenko, agiranno Xhaka e Partey. In porta confermato Ramsdale.

QUI LEICESTER – Le Foxes confermano il 3-5-1-1 dell’esordio con Vardy unica punta, sostenuto da Maddison. Sulle fasce Justin e l’ex Atalanta Castagne. A centrocampo Dewsbury-Hall, Ndidi e Tielemans. In porta il gallese Ward e Fofana, Evans e Amartey a guidare la difesa.

Le probabili formazioni di Arsenal – Leicester

ARSENAL (4-2-3-1): Ramsdale; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Partey, Xhaka; Saka, Odegaard, Martinelli; Jesus. Allenatore: Mikel Arteta.

LEICESTER (3-5-1-1): Ward; Fofana, Evans, Amartey; Castagne, Dewsbury-Hall, Ndidi, Tielemans, Justin; Maddison; Vardy. Allenatore: Brendan Rodgers.

Dove vedere la partita in tv e in streaming

Non sarà possibile vedere l’incontro sulle tv italiane e nemmeno in streaming. Il match non sarà infatti trasmesso su Sky, emittente che possiede i diritti tv della Premier League in esclusiva, ma che non ha in programmazione il match né in tv né in streaming.

A cura di Andrea Tomatis