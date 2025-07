Diretta di Arsenal-Milan di Mercoledì 23 luglio 2025: buona tenuta difensiva, ma poca incisività offensiva. Prossima sfida contro il Liverpool

SINGAPORE – Inizia con una sconfitta di misura il Pre-Season Tour del Milan, battuto 1-0 dall’Arsenal al National Stadium di Singapore. A decidere l’amichevole internazionale è Bukayo Saka, che al 52’ sfrutta un assist di Kiwior e trafigge Terracciano con un preciso sinistro al volo. La prima frazione si chiude sullo 0-0, con i Gunners più propositivi e il Milan attento in fase difensiva. Terracciano si oppone a Rice e Saka, mentre Leão e Pulisic provano a innescare qualche ripartenza. Ricci e Bartesaghi tra i più positivi per i rossoneri.

Dopo l’intervallo, l’Arsenal alza il ritmo e trova il gol con Saka, bravo a inserirsi sul secondo palo. Allegri cambia volto alla squadra con diversi innesti, tra cui Okafor e Chukwueze, ma il Milan fatica a rendersi pericoloso. Solo Leão tenta una conclusione degna di nota, facile preda per Kepa. Il Milan tornerà in campo sabato 26 luglio contro il Liverpool a Hong Kong, per il secondo test della tournée asiatica.

Cronaca con tabellino

RISULTATO FINALE: ARSENAL-MILAN 1-0 SECONDO TEMPO 48' si chiude qui la sfida amichevole tra Arsenal e Milan. 1-0 per gli inglesi grazie alla rete di Saka all'ottavo della ripresa. Per questa partita è tutto alla prossima! 47' fiammata di Nelson in area e conclusione sul primo palo respinta da Torriani. Sul corner difesa attenta in area su Zubimendi 46' bella chiusura in area di Dutu su Odgaard in area 44' assegnati 3 minuti di recupero 41' ci prova Nelson da fuori area, palla di un soffio a lato deviata da Dutu ma l'arbitro assegna rimessa dal fondo 38' bolide di Trossard dal limite dell'area con pallone indirizzato sotto la traversa, colpo di reni di Torriani! 34' ultimi cambi con Nelson per Havertz da una parte, Colombo per Leao, Dutu per Pavlovic, Magni per Bartesaghi e Liberali per Musah dall'altra 33' cooling break 31' colpo di testa insidioso di Merino a esaltare i riflessi di Torriani! 24' spunto personale di Leao che arriva quasi al limite dell'area ma calcia centrale, nessun problema per la presa del portiere 21' girandola di cambi. Nel Milan troviamo Torriani per Terracciano, Comotto per Ricci, Terracciano F. per Thiaw e Boondo per Loftus-Cheek mentre nell'Arsenal dentro Dowman per Saka, Merino per Rice, Nichols per White e Salmon per Saliba 20' conclusione in area sull'esterno della rete per il mancino di Odgaard 17' ben quattro cambi nell'Arsenal ma prima la punizione quasi dal vertice destro dell'area, palla sulla barriera 13' angolo Arsenal, in area libera Pavlovic 8' Saka! Arsenal in vantaggio! Palla tagliata di Kiwior dal vertice dell'area verso il palo opposto dove il compagno, libero da marcatura conclude con il sinistro a incrociare sul palo più lontano 4' prova un numero Leao ai trenta metri in mezzo a più giocatori ma lasciato solo finisce per perder palla al limite dell'area nell'Arsenal dentro Arrizabalaga, Odegaard, Trossard, Lewis-Skelly e Zubimendi per Raya, Nwaneri, Martinelli, Zinchenko e Noorgaard nell'intervallo sponda rossonera troviamo Chukwueze per Saelemakers, Gobbia per Tomori e Okafor per Pulisic il Milan ha mosso il primo pallone di questa ripresa squadre nuovamente in campo per il secondo tempo. Tanti cambi in programma. Nel Milan vediamo Chukwueze PRIMO TEMPO 47' si chiude sullo 0-0 iniziale il primo tempo, piccola pausa. Torniamo per il secondo tempo 47' salvataggio di Pavlovic quasi sulla linea di porta, colpo di testa di Calafiori preciso sugli sviluppi di angolo 46' palla persa da Musah, tentativo di Martinelli in area ma sul rasoterra di mette una pezza Tomori 45' concessi 2 minuti di recupero 43' rossoneri molto compatti in questo primo tempo, linea difensiva molto serrata 39' Ricci pesca in area Pulisic, in posizione defilata prova a cercare il fondo per un cross ma viene chiuso da Calafiori. Sul corner libera di testa la difesa 30' sugli sviluppi di corner conclusione debole in area di Saka, blocca a terra il portiere rossonero 28' dall'altra parte ancora una giocata di Nwaneri ma conclusione con il mancino in area alta 27' contropiede Milan con la sponda aerea per Leao che si invola in area ma Saliba gli sbarra la strada coprendo l'uscita del pallone sul fondo 23' primo spunto di cronaca con la bella conclusione di controbalzo di Nwaneri con il mancino, bel tuffo di Terracciano sulla sinistra a deviare in angolo. Sugli sviluppi buona copertura di Musah e punizione conquistata 18' fermato in posizione di offside Saka 13' cross basso di Saelemaekers deviato sul fondo, dalla bandierina anche il Milan. Cross basso sul primo palo intercettatto dalla difesa 8' primo angolo Arsenal, libera la difesa rossonera 5' dall'altra parte ci prova Rice dal limite dell'area con il destro ma alza la mira 3' primo tentativo per Leao dal limite dell'area ma trova l'opposizione della difesa Si parte! Calcio d'avvio battuto dall'Arsenal Squadre in campo, Allegri si affida dal tandem Pulisic-Leao in un possibile 3-5-2 ma non si esclude di vedere un 4-3-3 Un saluto ai lettori di Calciomagazine, benvenuti alla diretta di Arsenal-Milan. Dalle ore 13:30 seguiremo la prima amichevole della squadra di Allegri. TABELLINO ARSENAL (4-2-3-1): Raya (dal 1' st Arrizabalaga); White (dal 22' st Nichols), Saliba (dal 22' st Salmon), Calafiori (dal 1' st Kiwior), Zinchenko (dal 1' st Lewis-Skelly); Nørgaard (dal 1' st Zubimendi), Rice (dal 22' st Merino); Saka (dal 22' st Dowman), Nwaneri (dal 1' st Ødegaard), Martinelli (dal 1' st Trossard); Havertz (dal 34' st Nelson). A disposizione: Arrizabalaga, Setford, Rojas-Fedorushchenko; Kiwior, Lewis-Skelly, Nichols, Salmon; Copley, Lokonga, Merino, Ødegaard, Zubimendi; Dowman, Harriman-Annous, Kabia, Nelson, Trossard. Allenatore: Arteta. MILAN (3-5-2): P. Terracciano (dal 21' st Torriani); Tomori (dal 1' st Gabbia), Thiaw (dal 21' st F. Terracciano), Pavlović (dal 34' st Duțu); Saelemaekers (dal 1' st Chukwueze), Loftus-Cheek (dal 21' st Bondo), Ricci (dal 21' st Comotto), Musah (dal 34' st Liberali), Bartesaghi (dal 34' st Magni); Pulisic (dal 1' st Okafor), Leão (dal 34' st Colombo). A disposizione: Pittarella, Torriani; Duțu, Gabbia, Magni, F. Terracciano; Bondo, Comotto; Chukwueze, Colombo, Liberali, Okafor. Allenatore: Allegri. Reti: all'8' st Saka Ammonizioni: Recupero: 2' pt, 3' st

Le formazioni ufficiali di Arsenal-Milan

ARSENAL (4-2-3-1): Raya; White, Saliba, Calafiori, Zinchenko; Nørgaard, Rice; Saka, Nwaneri, Martinelli; Havertz. A disposizione: Arrizabalaga, Setford, Rojas-Fedorushchenko; Kiwior, Lewis-Skelly, Nichols, Salmon; Copley, Lokonga, Merino, Ødegaard, Zubimendi; Dowman, Harriman-Annous, Kabia, Nelson, Trossard. Allenatore: Arteta.

MILAN (3-5-2): P. Terracciano; Tomori, Thiaw, Pavlović; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Musah, Bartesaghi; Pulisic, Leão. A disposizione: Pittarella, Torriani; Duțu, Gabbia, Magni, F. Terracciano; Bondo, Comotto; Chukwueze, Colombo, Liberali, Okafor. Allenatore: Allegri.

Presentazione del match

Mercoledì 23 luglio, alle 13.30 (ore italiane) al National Stadium di Singapore, il Milan affronta l’Arsenal nella prima amichevole del Pre-Season Tour 2025 nella regione Asia-Pacifico. Il Milan di Massimiliano Allegri è pronto a misurarsi con il calcio internazionale, dando ufficialmente il via a una tournée estiva che si preannuncia come un banco di prova fondamentale. Dopo l’amichevole in famiglia contro il Milan Futuro, vinta con autorità (3-0 firmato Bartesaghi, Liberali e Gabbia), i rossoneri affrontano l’Arsenal in un match che promette spettacolo e intensità.

La partita contro i Gunners rappresenta non solo il primo test ufficiale della preparazione estiva, ma anche l’occasione per valutare le prime dinamiche tattiche e l’inserimento dei nuovi volti. Tra questi, spicca Samuele Ricci, regista moderno e intelligente, pronto a raccogliere le chiavi del centrocampo milanista e ad agire come fulcro del gioco.

Dopo lo scontro con l’Arsenal, il Milan volerà a Hong Kong per affrontare il Liverpool il 26 luglio: una sfida di alto livello che potrà rivelare lo stato di forma dei rossoneri contro una delle squadre più aggressive e verticali d’Europa. Il percorso si chiuderà il 31 luglio in Australia, dove il Milan se la vedrà con il Perth Glory, in quello che sarà l’ultimo test prima del ritorno in Italia.

COME ARRIVA L’ARSENAL – Arteta dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-3 con Raya in porta e con una difesa a quattro formata al centro da Saliba e Calafiori e sulle fasce da Timber e Lewis-Shelly. A centrocampo Odegaard, Zubimendi e Rice. tridente offensivo composto da Saka, havert e Martinelli.

COME ARRIVA IL MILAN – Allegri dovrebbe affidarsia l modulo 4-3-3 con Maignan tra i pali e con una difesa a tre formata da Tomori, Thiaw e Pavlovic. In cabina di regiaRicci con Musah e Loftus-Cheek mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Saelemaekers e Bartesaghi. Davanti Pulisic e Leao.

Probabili formazioni di Arsenal-Milan

ARSENAL (4-3-3) – Raya; Timber, Saliba, Calafiori, Lewis-Skelly; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Havertz, Martinelli. Allenatore: Arteta

MILAN (3-5-2) – Maignan; Tomori, Thiaw, Pavlovic; Saelemaekers, Musah, Ricci, Loftus-Cheek, Bartesaghi; Pulisic, Leao. Allenatore: Allegri

Dove vedere la partita in TV e streaming

