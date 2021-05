Arsenal – Villarreal: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Arsenal – Villarreal del 6 maggio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la semifinale di ritorno di Europa League

LONDRA – Giovedì 6 maggio alle ore 21 andrà in scena Arsenal – Villarreal, incontro valevole per la semifinale di ritorno di Europa League 2020/2021. Si parte dal 2-1 dell’andata in favore della squadra spagnola. Da una parte, dunque, c’è la squadra di Arteta che, in Premier League, viene dalla vittoria esterna contro il Newcastle ed in classifica occupa la nona posizione con 49 punti. Dall’altra parte troviamo la squadra di Emery che, in Liga, è reduce dal prezioso successo casalingo contro il Getafe ed in classifica occupa la sesta posizione con 52 punti, +1 sul Betis Siviglia e -1 dalla Real Sociedad. I Gunners, per qualificarsi alla finale, dovranno vincere 1-0 oppure con due o più goal di scarto. In caso di 2-1, saranno supplementari ed eventuali calci di rigore.

La cronaca con commento minuto per minuto

Giovedì 6 maggio alle ore 20 le formazioni ufficiali, dalle 21 la cronaca con commento in tempo reale.

La presentazione del match

QUI ARSENAL – Arteta dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-2-3-1 con Leno in porta, pacchetto difensivo composto da Bellerin e Xhaka sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Holding e Marì. A centrocampo Elneny e Thomas Partey in cabina di regia mentre davanti spazio a Saka, Smith-Rowe e Martinelli alle spalle di Aubameyang.

QUI VILLARREAL – Emery dovrebbe mandare in campo i suoi col 4-4-2 con Rulli in porta, pacchetto difensivo composto da Mario Gaspar e Pedraza sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio ad Albiol e Pau Torres. A centrocampo Dani Prejo e Coquelin in cabina di regia con Chuckwueze e Trigueros sulle fasce laterali mentre in attacco spazio al tandem offensivo composto da Gerard Moreno e Alcacer.

Le probabili formazioni di Arsenal – Villarreal

ARSENAL (4-2-3-1): Leno; Bellerin, Holding, Marì, Xhaka; Elneny, Thomas; Saka, Smith-Rowe, Martinelli; Aubameyang. Allenatore: Arteta

VILLARREAL (4-4-2): Rulli; Mario Gaspar, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Chuckwueze, Parejo, Coquelin, Trigueros; Gerard Moreno, Alcàcer. Allenatore: Emery

STADIO: Emirates Stadium

