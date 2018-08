Barcellona, Vidal si presenta: “Il miglior club al mondo, voglio vincere tutto”

Le parole di Arturo Vidal nella conferenza stampa di presentazione, il cileno sarà un giocatore del Barcellona fino al 2021.

BARCELLONA – Arturo Vidal si presenta ufficialmente al Barcellona. L’ex centrocampista della Juventus è stato prelevato dai catalani dal Bayern Monaco versando 20 milioni nelle case del club tedesco. Il cileno ha firmato un contratto triennale che lo legherà alla compagine di Valverde fino al 2021. Queste le sue prime parole nella conferenza stampa di presentazione a cominciare, ovviamente, dalle sensazioni per questa nuova sfida: “Sono molto contento di essere nel miglior club del mondo e con i migliori giocatori. Arrivo con molta energia, sono in forma e con la voglia di vincere tutti i titoli possibili in questi tre anni. La Champions è il primo obiettivo”.

Il cileno, poi, prosegue: “Arrivare qui è un ulteriore passo avanti rispetto al Bayern Monaco. Sono pronto per dare il mio contributo e avere la fiducia di tutti i tifosi, darò la vita in campo”. Arturo Vidal sarà il terzo cileno nella storia del Barcellona: “E’ un orgoglio per me essere il terzo cileno nella storia di questo club. Non mi sento il miglior giocatore del mio paese, penso solo ad allenarmi e fare bene”. Su Messi: “Non vedo l’ora di giocare lui, è il migliore della storia, è stato speciale affrontarlo in passato. Ci sono altri grandi giocatori in questo club e spero di essere alla loro altezza. Dovrò impegnarmi al massimo ogni giorno per conquistare un posto da titolare”. Sui suoi trascorsi nelle sfide contro il Real Madrid: “Non sono anti-madridista, li rispetto come avversari”. Infine una battuta sul possibile arrivo di Pogba, suo compagno di squadra ai tempi della Juventus: “Non so nulla di questa cosa, in questo momento penso solo a dare il 100% per vincere titoli sin da subito”.

Fonte foto: Twitter Barcellona