La partita Arzignano Valchiampo – L.R. Vicenza di lunedì 28 novembre 2022 in diretta: nella ripresa padroni di casa in 10 per il doppio giallo in avvio a Piana subiscono il gol decisivo al 28′

ARZIGNANO – Lunedì 28 novembre, allo Stadio Dal Molin di Arzignano, andrà in scena Arzignano Valchiampo – L. R. Vicenza, posticipo della quindicesima giornata del campionato di Serie C, Girone A; calcio di inizio previsto per le ore 20.30.L’Arzignano viene dal successo esterno per 1-2 contro il Sangiuliano City ed é dodicesimo con 21 punti, frutto di cinque vittorie, sei pareggi e tre sconfitte, diciassette gol fatti e tredici subiti. Il Vicenza é reduce dal successo casalingo per 4-0 contro la Triestina ed é settimo a quota 23 con un percorso di sette partite vinte, due pareggiate e cinque perse, ventisette reti realizzate e sedici incassate. L’ultimo confronto risale allo scorso 2 novembre quando in Coppa Italia il Vicenza si é imposto per 4-1. A dirigere il match sarà Andrea Bordin della sezione di Bassano del Grappa, coadiuvato dagli assistenti Tchato di Aprilia e Tempestilli di Roma 2; quarto ufficiale Diop di Treviglio.

RISULTATO IN DIRETTA: ARZIGNANO VALCHIAMPO-VICENZA 0-1 SECONDO TEMPO 45' 4' La partita finisce qui: vince il Vicenza 1-0! Grazie per averci seguito, alla prossima! 45' Ci saranno quattro minuti di recupero. 44' Ammonito Molnar. 40' Ultimi cinque minuti, recupero escluso, prima del triplice fischio. 39' Esce Stoppa, entra Giacomelli. 38' Esce Rolfini, entra Castillo 37' Esce Barba, entra Nchama. 36' Esce Casini, entra Gandolfo. 35' Tutti in piedi in tribuna perché c'è un atterramento di Bianchini, ma per l'arbitro si può proseguire. 33' Esce Zonta, entra Scarsella. 32' Il Vicenza sfiora il bis con Rolfini, ma la conclusione è fuori. 30' Giunti alla mezz'ora, registriamo il vantaggio di misura degli ospiti. 29' Ammonito Ierardi. 28' Si sblocca il match: segna Dalmonte dal limite dell'area! 26' Esce Gemignani, entra Davi. 24' Ammonito Parigi. 21' Si fa sotto Stoppa ma Molnar si oppone. 14' Quinto corner in favore dell'Arzignano, che sta cercando con tutte le forze di contrastare l'avversario malgrado l'uomo in meno. L'uscita sicura di Confente spegne ogni speranza. 10' Ammonito anche Sandon. 5' Gara difficile per l'Arzignano che adesso deve giocare in inferiorità numerica. 3' Padroni di casa in dieci uomini, si corre subito ai ripari: esce Tremolada ed entra Bonetto. 2' Cartellino giallo per Piana, che viene così espulso per doppia ammonizione. 1' Inizia la seconda frazione. PRIMO TEMPO 45' 3' Il primo tempo finisce qui, a più tardi per la ripresa. 45' Ci saranno tre minuti di recupero. 43' Ammonito Greco. 41' Ammonito Barba. 40' Ultimi cinque minuti, recupero escluso, prima che l'arbitro mandi tutti negli spogliatoi per l'intervallo. 38' Ammonito Piana. 35' Tentativo di Oviszach con la sfera che finisce di poco out. 30' Siamo giunti alla mezz'ora, il punteggio resta invariato. 29' Doppio calcio d'angolo per il Vicenza, ma in entrambi i casi non c'è alcun esito dalla bandierina. 25' Dopo venticinque minuti di gioco il risultato non cambia, inchiodato sul pareggio a reti bianche. 20' Esce per infortunio Valietti, entra Oviszach. 17' Conclusione centrale di Fyda che viene bloccata senza problemi da Confente. 14' Corner per i padroni di casa calciato da Casini, nulla di fatto dai successivi sviluppi. 10' Dopo dieci minuti siamo sempre fermi sul pareggio a occhiali. 9' Partita finora equilibrata con le due squadre che non si fanno male. 5' Primi cinque minuti ancora a reti inviolate. 2' Ci prova subito Stoppa, ma il suo tiro viene parato da Saio. 1' Si parte. Buonasera a tutti e benvenuti alla diretta della gara tra Arzignano Valchiampo e Vicenza. Lunedì 28 novembre dalle ore 19.30 le formazioni ufficiali, dalle ore 20.30 la cronaca con commento in diretta della partita. TABELLINO ARZIGNANO (4-2-3-1): Saio; Cariolato, Piana, Molnar, Gemignani (26' st Davi); Barba (37' st Nchama), Casini (36' st Gandolfo), Antoniazzi; Tremolada (3' st Bonetto), Fyda, Parigi. A disp.: Volpe, Pigozzo, Gning, Nchama, Bordo, Grandolfo, Cester, Zanella, Bontempi, Bonetto, Davi, Lunghi, Grosso, Tardivo. All. Bianchini VICENZA (3-4-2-1): Confente; Ierardi, Zonta (33' st Scarsella); Rolfini (38' st Castillo), Sandon; Valietti (20' pt Oviszach), Ronaldo, Dalmonte, Greco; Stoppa (39' st Giacomelli); Ferrari. A disp.: Brzan, Desplanches, Corradi, Bellich, Pasini, Giacomelli, Scarsella, Begic, Jimenez, Caraldi, Cappelletti, Alessio, Oviszach. All. Modesto Reti: 28' st Dalmonte Ammoniti: Piana, Barba, Greco, Piana, Sandon, Parigi, Molnar Espulsi: Piana Recupero: 3' pt, 4' st

ARZIGNANO (4-2-3-1): Saio; Cariolato, Piana, Molnar, Gemignani; Barba, Casini, Antoniazzi; Tremolada, Fyda, Parigi. A disposizione: Volpe, Pigozzo, Gning, Nchama, Bordo, Grandolfo, Cester, Zanella, Bontempi, Bonetto, Davi, Lunghi, Grosso, Tardivo. Allenatore: Bianchini.

VICENZA (3-4-2-1): Confente; Ierardi, Pasini, Sandon; Valietti, Ronaldo, Dalmonte, Greco; Rolfini, Stoppa; Ferrari. A disposizione: Brzan, Desplanches, Corradi, Bellich, Zonta, Giacomelli, Scarsella, Begic, Jimenez, Caraldi, Cappelletti, Alessio, Oviszach. Allenatore: Modesto.

PORTIERI: Brzan, Confente, Desplanches

DIFENSORI: Bellich, Cappelletti, Corradi, Ierardi, Pasini, Sandon, Valietti.

CENTROCAMPISTI: Begic, Cataldi, Dalmonte, Greco, Jimenez, Oviszach, Ronaldo, Scarsella, Zonta.

ATTACCANTI: Alessio, Ferrari, Giacomelli, Rolfini, Stoppa.

QUI ARZIGNANO – Bianchini dovrebbe affidarsi al modulo 4-2-3-1 con Saio in porta e difesa composta al centro da Molnar e Piano e sulle fasce da Cariolato e Gemignani. In mediana Barba e Nchama. Unica puntaParigi, supportato dai trequartisti Antoniazzi,, Tremolada e Lunghi.

QUI VICENZA – Modesto dovrebbe riSpondere col modulo 3-4-1-2 con Confente a difesa della porta; Ierardi, Pasini e Sandon a completare il pacchetti difensivo. Valietti. Ronaldo, Cataldi e Greco in mezzo al campo; in avanti Ferrari dietro le due punte Rolfini e Giacomelli.

ARZIGNANO (4-2-3-1): Saio; Cariolato, Molnar, Piana, Gemignani; Barba, Nchama, Antoniazzi; Tremolada; Lunghi, Parigi. Allenatore: Bianchini.

VICENZA (3-4-2-1): Confente; Ierardi, Pasini, Sandon; Valietti, Ronaldo, Cataldi, Greco; Rolfini, Giacomelli; Ferrari. Allenatore: Modesto.

L’incontro verrà trasmesso in diretta su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C. La gara sarà visibile anche su Sky, e, per i soli abbonati Sky, in streaming su SkyGo, app scaricabile gratuitamente: in chiaro su Rai Sport e in streaming su RaiPlay.