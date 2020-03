Ascoli-Chievo non si gioca: rinviata a data destinarsi la gara del Del Duca

La partita Ascoli – Chievo, valida per la ventisettesima giornata del campionato di Serie B 2019/2020, è stata rinviata a data da destinarsi.

ASCOLI PICENO – Ascoli – Chievo, match valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie B 2019/2020, è stato rinviato a data da destinarsi a causa dell’emergenza Virus che sta paralizzando gran parte del nostro Paese. Di seguito il comunicato ufficiale del club bianconero: “A seguito dell’ordinanza n. 3, emessa in data odierna dal Presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli avente ad oggetto “misure urgenti in tema di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, la partita di campionato Ascoli-Chievo è rinviata a data da destinarsi essendo sospese “tutte le manifestazioni pubbliche, di qualsiasi natura” “dalle ore 00:00 di mercoledì 4 marzo 2020 e fino alle ore 24:00 dell’8 marzo 2020 sul territorio della regione Marche, diverso da quello ricompreso nella circoscrizione territoriale della Provincia di Pesaro e Urbino”.

Le probabili formazioni di Ascoli – ChievoVerona

L’Ascoli potrebbe scendere in campo con il modulo 4-3-1-2 con Leali tra i pali e difesa composta al centro da Valentini e Sernicola e sulle fasce da Brosco e Andreoni. In mezzo al campo Petrucci, Troiano e Cavion. Sulla trequarti Morosini, di supporto alla coppia d’attacco formata da Scamacca e Trotta. Probabile modulo 4-3-3 per il Chievo con Semper tra i pali e difesa composta dalla coppia centrale Cesar – Vaisanen e da Dickmann e Renzetti ai lati. A centrocampo Obi, Esposito e Segre. Tridente offensivo composto da Giaccherini, Meggiorini e Djordjevic.

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Brosco, Valentini, Sernicola, Andreoni, Petrucci, Troiano, Cavion; Morosini; Scamacca, Trotta. Allenatore: Stellone.

CHIEVO (4-3-3): Semper; Dickmann, Cesar, Vaisanen, Renzetti; Obi, Esposito, Segre, Giaccherini; Meggiorini, Djordjevic. Allenatore: Aglietti

Dove seguire Ascoli – ChievoVerona

Il match Ascoli – ChievoVerona, valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie B 2019/2020, sarà trasmesso in diretta in esclusiva sulla piattaforma DAZN.