La cronaca e il tabellino di Ascoli-Cosenza 1-1 il risultato finale, Maniero porta in vantaggio i calabresi ma Brosco pareggia nel finale di partita.

ASCOLI – Nel match valido per la prima giornata del campionato di Serie B 2018/2019 Ascoli e Cosenza si dividono la posta in palio pareggiando 1-1. Sono i calabresi a passare in vantaggio grazie al gol del nuovo acquisto Maniero ma, nel finale di gara, arriva il pareggio della compagine marchigiana grazie alla rete di Brosco.

Ascoli-Cosenza 1-1: cronaca e tabellino della partita

ASCOLI (3-5-2): Perucchini; Brosco, Padella, Quaranta; Kupisz (12’ st Frattesi), Baldini, Zebli, Cavion, D’Elia (23’ st Ninkovic); Ardemagni, Beretta (32’ st Ganz). A disposizione: Lanni, Scevola, Tassi, Valentini, De Santis, Addae, Casarini, Valeau, Parlati. Allenatore: Vivarini



COSENZA (3-5-2): Saracco; Capela, Dermaku, Legittimo; Corsi, Verna, Mungo, Garritano (14’ st Palmiero), D’Orazio (36’ st Idda); Tutino, Maniero (23’ st Perez). A disposizione: Cerofolini, Tiritiello, Pascali, Anastasio, Bearzotti, Schetino, Varone, Baez, Di Piazza. Allenatore: Braglia



ARBITRO: Volpi di Arezzo



MARCATORI: 19’ pt Maniero (C), 50’ st Brosco (A)



NOTE: Spettatori 5852 con almeno 250 ospiti. Incasso di 47.630 euro.

Espulsi:-.

Ammoniti: Maniero (C), Dermaku (C), Tutino (C), Zebli (A), Brosco (A).

Angoli: 5-3 per l’Ascoli.

Recupero: 1′ nel primo tempo, 6′ nel secondo tempo