Atalanta-Fiorentina 3-0, il tabellino: torna a vincere la Dea

Il tabellino di Atalanta-Fiorentina 3-0 il risultato finale: netto successo della formazione di Gasperini che torna alla vittoria in campionato.

BERGAMO – Nel match valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021 l’Atalanta schianta la Fiorentina vincendo 3-0. Successo strameritato per la formazione di Gasperini grazie ai gol di Gosens, Malinovskyi e Toloi. Torna a vincere in campionato la squadra orobica che aggancia la Lazio all’ottavo posto a quota 17 punti, ma con una partita in meno, mentre la Viola resta in diciassettesima posizione con 9 punti. Nel turno infrasettimanale l’Atalanta giocherà in casa della Juventus mentre la Viola ospiterà il Sassuolo.

Atalanta-Fiorentina 3-0: il tabellino del match

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero (74′ Palomino), Dijmsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens (81′ Mojica); Malinovskyi (74′ Muriel), Pessina (89′ Gyabuaa); Zapata (81′ Lammers). A disposizione: Sportiello, Rossi, Palomino, Sutalo, Mojica, Piccini, Depaoli, Lammers, Gomez, Gyabuaa, Muriel. Allenatore: Gasperini

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Ger. Pezzella, Milenkovic, Venuti; Lirola (59′ Callejon), Amrabat, Pulgar (46′ Castrovilli), Bonaventura, Biraghi (73′ Barreca); Eysseric (58′ Ribery), Vlahovic (71′ Kouamé). A disposizione: Terracciano, Caceres, Julio, Martinez Quarta, Castrovilli, Barreca, Saponara, Borja Valero, Callejon, Ribery, Cutrone, Kouamé. Allenatore: Prandelli

RETI: 44′ Gosens (A), 55′ Malinovskyi (A), 63′ Toloi (A)

AMMONIZIONI: Amrabat, Ribery (F), Romero (A)

ESPULSIONI: //

RECUPERO: 1′ nel primo tempo, 3′ nel secondo tempo

STADIO: Gewiss Stadium