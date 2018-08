Diretta Atalanta – Frosinone: tabellino e risultato in tempo reale

Diretta di Atalanta – Frosinone: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per la prima giornata di Serie A, fischio d’inizio alle ore 20.30

BERGAMO – Lunedì 20 agosto alle ore 20.30 andrà in scena Atalanta – Frosinone, posticipo della prima giornata del campionato di Serie A 2018/2019. Da una parte c’è la compagine orobica che ha già iniziato la stagione con i due turni di Europa League superati. Adesso c’è il Copenaghen per la squadra orobica, ultimo ostacolo per poter accedere alla fase a gironi. Dall’altra parte, invece, ci sono i ciociari che sono tornati nella massima serie dopo due anni di assenza. Vittoria ai play-off contro il Palermo per la compagine di Longo. Ad arbitrare l’incontro sarà il signor Piccinini della sezione di Forlì.

La cronaca minuto per minuto



QUI ATALANTA – Gasperini, nonostante l’imminente impegno in Europa League, dovrebbe schierare il miglior undici a disposizione. 3-4-2-1 con Gollini in porta, Toli, Mancini e Masiello a comporre il reparto difensivo. A centrocampo De Roon e Freuler in cabina di regia con Hateboer e Castagne sulle corsie esterne mentre in attacco Pasalic e Gomez a supporto di Zapata.

QUI FROSINONE – Longo dovrebbe confermare il canonico 3-5-2 della passata stagione con Sportiello tra i pali, pacchetto arretrato composto da Goldaniga, Salamon e Krajnc. A centrocampo Maiello in regia con Halfredsson e Chibsah mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio e Ghiglione e Molinaro. In attacco il tandem composto da Perica e Ciano.

Dove vederla in TV e in streaming

Atalanta – Frosinone sarà trasmessa in tv in diretta esclusiva da Sky Sport: in streaming, attraverso Sky Go, la gara sarà disponibile su tablet, pc e smartphone.

Atalanta – Frosinone: le probabili formazioni

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Mancini, Masiello; Hateboer, de Roon, Freuler, Castagne; Pasalic, Gomez; Zapata. A disposizione: Berisha, Djimsiti, Adnan, Pessina, Valzania, Rigoni, Barrow, Cornelius. Allenatore: Gian Piero Gasperini

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Krajnc; Ghiglione, Chibsah, Maiello, Hallfreddson, Molinaro; Perica, Ciano. A disposizione: Bardi, Iacobucci, Ariaudo, Brighenti, Beghetto, Crisetig, Sammarco, Besea, Errico, Matarese. Allenatore: Moreno Longo

STADIO: Atleti Azzurri d’Italia

ARBITRO: Piccinini della sezione di Forlì