Atalanta-Lecce 0-1: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Atalanta-Lecce di Domenica 27 aprile 2025: formazioni e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A

BERGAMO – Domenica 27 aprile, alle ore 20:45, al Gewiss Stadium di Bergamo, andrà in scena Atalanta-Lecce, gara valida per la trentaquattresima giornata di Serie A 2024/2025. L’incontro, già programmato per il 25 aprile alle ore 20.45, era stato rinviato per l’improvvisa scomparsa del fisioterapista della società pugliese.

Gli orobici arrivano dal successo esterno di misura contro il Milan e sono terzi con punti, frutto di dicianove vittorie,sette pareggi e sette sconfitte, sessantasei gol fatti e trenta subiti. I salentini sono reduci dallo stop casalingo per 0-3 contro il Como e sono diciassettesimi a quota. Il loro percorso raconta di sei partite vinte, otto pareggiate e diicannove perse, ventitré reti realizzate e trentacinque incassate. Nelle ultime cinque sfide di campionato l’Atalanta ha collezionato sei punti mentre il il Lecce ne ha raccolto solo uno. All’andata, lo scorso 19 agosto, finì 0-4 per i nerazzurri.

Cronaca con tabellino

RISULTATO IN DIRETTA: ATALANTA-LECCE 0-1 (2'T) SECONDO TEMPO 13' nuovo cambio per la Dea con Ruggeri per Kossounou. Qualche istante prima De Roon imbuca Retegui ma conclusione alta sopra la traversa 10' palla gol clamorosa per il Lecce: Coulibaly imbuca Pierotti ma conclusione ravvicinata fallita a tu per tu con Carnesecchi! 3' fallo ingenuo di Gallo su Cuadrado, giallo per lui si riparte con il secondo tempo, una novità in questo secondo tempo con Cuadrado per Bellanova PRIMO TEMPO 49' si chiude il primo tempo con il vantaggio del Lecce sull'Atalanta per 1-0 grazie a un rigore trasformato da Karlsson al 28'. Piccola pausa e torniamo per il secondo tempo 46' palla recuperata da Retegui, servizio su Ederson e conclusione di Lookman respinta da Falcone 44' assegnati 4 minuti di recupero 40' bel gesto atletico di Retegui in rovesciata ma palla di alcuni metri a lato 38' bel lancio di Pasalic per Lookman che parte con un attimo di ritardo 36' tentativo di Pasalic ma traiettoria letta correttamente da Falcone 34' ci prova Zappacosta ma c'è una deviazione della difesa 31' su corner tocco di Retegui ma prezioso intervento di Falcone 28' attenzione il VAR notifica il rigore per il Lecce perchè è stato visto un tocco di mano nella precedente azione di Hien, sul dischetto va Karlsson rete, spiazzato Carnesecchi! Dedica speciale a Graziano Fiorita con un cuore mostrato verso il cielo all'esultanza 27' contrasto tra Hien e Rebic in area atalantina, il VAR non sembra intervenire 24' intervento in copertura di Kossounou per poco non sfiora l'autogol nel tentativo di anticipare Retegui 21' anticipo su Retegui dalla difesa giallorossa molto attenta in questo avvio 14' nuovo tiro dalla bandierina Dea su cross di Zappacosta. Cross corto la difesa nuovamente sul fondo. Sul secondo palla rimessa morbida in area da Pasalic ma colpo di testa di Retegui alta 13' fermato in offside Retegui, sale quasi a centrocampo la linea difensiva del Lecce 12' primo angolo calciato da Lookman lungo sul secondo palo per Retegui che non riesce a controllare la sfera dopo essersi smarcato 9' cross basso di Zappacosta per Lookman anticipato da Guilbert che subisce anche un fallo 7' tentativo di Retegui dalla distanza con Falcone fuori dai pali ma non centra lo specchio della porta 5' cross di Zappacosta verso il secondo palo per Pasalic, colpo di testa centrale e palla tra le braccia di Falcone 3' possesso palla per il Lecce che prova a giocare sull'asse destro del match, palla troppo lunga per Rebic Si parte con il calcio d'avvio battuto dal Lecce Si osserva un minuto di raccoglimento per ricordare Papa Francesco e per ricordare Graziano membro dello staff sanitario del club giallorosso in qualità di fisioterapista Tutto il mondo Lecce si stringe intorno a Graziano Fiorita, un mazzo di fiori e un grande abbraccio per ricordarlo Squadre in campo, tutto pronto all'inizio del match Un saluto ai lettori di Calciomagazine, benvenuti alla diretta di Atalanta-Lecce. Dalle ore 20:45 seguiremo la cronaca diretta del match valido per le 34° giornata di Serie A. TABELLINO ATALANTA: Carnesecchi, Kossounou, Hien, Djimsiti, Bellanova (dal 1' st Cuadrado), de Roon, Éderson, Zappacosta, Pašalić, Retegui, Lookman. A disposizione: Rui Patrício, Rossi, Toloi, Sulemana, Cuadrado, De Ketelaere, Ruggeri, Samardžić, Brescianini, Maldini. Allenatore: Gian Piero Gasperini. LECCE: Falcone, Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo, Coulibaly, Kaba, Pierotti, Pierret, Karlsson, Rebic. A disposizione: Fruchtl, Samooja, Rafia, N'Dri, Helgason, Veiga, Ramadani, Banda, Burnete, Tiago Gabriel, Sala. Allenatore: Marco Giampaolo. Reti: al 29' st Karlsson Ammonizioni: Gallo Recupero: 4' pt

Le formazioni ufficiali di Atalanta-Lecce

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic, Lookman; Retegui. Allenatore: Gasperini

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Coulibaly, Kaba, Pierret; Karlsson, Rebic, Pierotti. Allenatore: Giampaolo.

I convocati dell’Atalanta

Portieri: Marco Carnesecchi, Francesco Rossi, Rui Patricio.

Difensori: Raoul Bellanova, Berat Djimsiti, Isak Hien, Odilon Kossounou, Matteo Ruggeri, Rafael Toloi, Davide Zappacosta.

Centrocampista: Marco Brescianini, Juan Cuadrado, Marten De Roon, Ederson, Mario Pasalic, Lazar Samardzic, Ibrahim Sulemana.

Attaccanti: Charles De Ketelaere, Ademola Lookman, Daniel Maldini, Mateo Retegui.

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Federico La Penna della sezione di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Marcello Rossi e Dario Cecconie dal Quarto ufficiale Mario Perri. Al VAR ci sarà Daniele Chiffi, AVAR: Gianluca Aureliano.

Presentazione del match

COME ARRIVA L’ATALANTA – Indisponibili Scalvini, Scamacca, Palestra, Posch e Kolasinac. Gasperini dovrebba affidarsi al modulo 3-4-2-1 con Carnesecchi in porta e reparto arretrato completato da Kossounou, Hien e Toloi. In mezzo de Roon e Ederson mentre Bellanova e Zappacosta dovrebbero ultimare la linea di centrocampo. Tridente offensivo composto da Pasalic; De Ketelaere e Lookman.

COME ARRIVA IL LECCE – Assenti per squalifica Berisha e Krstovic; per infortunio Gonzalez, Marchwinski e Jean. Giampaolo dovrebbe rispondere con il modulo 4-2-3-1 con Falcone in porta e con una difesa a quattro formata al centro da Baschirotto e Gaspar e sulle fasce da Guilbert e Gallo. In mediana Coulibaly e Ramadani. Tra le linee Tete Morente, di supporto all’unica punta Rebic; a i lati Hlgason e N’Dry.

Le probabili formazioni di Atalanta-Leccce

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Toloi; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic; De Ketelaere, Lookman. Allenatore: Gasperini

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Helgason, Tete Morente, N’Dry; Rebic. Allenatore: Giampaolo

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta:

DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale.

la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale. Zona DAZN (canale 214 satellite), che può essere attivata dagli utenti che siano già abbonati o da coloro che si abbonino al servizio DAZN, sia “DAZN Standard” che “DAZN Plus” purché siano clienti Sky tramite un abbonamento TV attivo, al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

