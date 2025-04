Napoli-Torino 2-0: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Napoli-Torino di Domenica 27 aprile 2025: formazioni e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A

NAPOLI – Domenica 27 aprile, alle ore 20.45, allo Stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli, andrà in scena Napoli-Torino, posticipo serale della trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 2024/2025.

I partenopei arrivano dal successo esterno di misura contro il Monza e sono primi a pari merito con l’Inter, a quota 71. Il loro percorso racconta di ventuno partite vinte, otto pareggiate e quattro perse, cinquantaduereti realizzate e venticinque incassate.I granata sono reduci dal successo casalingo per 2-0 contro l’Udinese e sono ultimi, a undici lunghezze dalla quartultima. I loro 15 punti sono frutto di dieci vittorie, tredici pareggi e dieci sconfitte, trentotto gol fatti e trentasette subiti. Nelle ultime cinque sfide il Napoli ha collezionato undici punti, il Torino nove.

Sono settantadue i precedenti tra le due compagini con il bilancio di trentuno successi per i partenopei, trentadue pareggi e nove affermazioni del Torino. All’andata, lo scorso 1 dicembre, decise un gol di McTominay.

Cronaca con tabellino

RISULTATO IN DIRETTA: NAPOLI-TORINO 2-0 40' nel Torino dentro Walukiewicz al posto di Masina 38' tocco di Politano per Mc Tominay che viene anticipato al momento della conclusione 34' cross di McTominay sul secondo palo dove Politano non arriva in tempo 30' cross impreciso di Masina che manda la palla sul fondo! 28' lancio lungo per Billing che viene anticipato da Milinkovic-Savic 26' retropassaggio rischioso di Maripan per Milinkovic-Savic con Lujkaku che is aggira nei paraggi. Il giocvatore granata riesce a rimediare in extremis l'errore 23' nel Torino dentro Karamoh al posto di Coco 19' ancora un cambio nel Napoli: dentro Marin al posto di Buongiorno 14' nel Torino dentro Vlasic al posto di Linetty e lazaro per Biraghi 13' nel Napoli dentro Billing al posto di Anguissa 8' lancio lungo per Di Lorenzo che viene anticipato da Milinkovic-Savic 1' si riparte! nel Torino dentro Ilic al posto di Tameze PRIMO TEMPO 46' finisce qui il primo tempo. squadre negli spogliatoi con il Napoli avanti didue gol firmati Mc Tominay 45' un minuto di recupero 44' ammonito Maripan per un fallo su Politano 41' RADDOPPIO NAPOLI!!!! doppietta di Mc Tominay che realizza un gol fotocopia del primo! destro preciso da centro area e palla sotto la traversa sotto gli occhi di un incolpevole Milinkovic-Savic! 38' ritmo molto spezzettato in questa fase della partita 37' fallo di Linetty su Buongiorno 36' intervento falloso di Lukaku 32' intervento falloso di Biraghi su Di Lorenzo 30' sugli sviluppi del calcio d'angolo fallo in attacco commesso da Biraghi 29' calcio d'angolo in favore del Torino causato da Spinazzola su Olivera 25' ritmi molto bassi in questa fase di giooc 21' intervento falloso di Linetty su Buongiorno 20' assist di Linetty. Destro da fuori Ere di Elmas! Palla sul fondo! 15' fallo di Linetty su Buongiorno 11' sugli sviluppi di un calcio d'angolo causato da Di Lorenzo il destro di Adams manda la palla alta sopra la traversa! 7' VANTAGGIO NAPOLI! il destro di McTominay mette la palla nell'angolo destro sotto la traversa portando in vantaggio il Napoli 4' sugli sviluppi di un altro calcio d'angolo il colpo di testa di Anguissa manda la palla sul fondo! 2' sugli sviluppi di un calcio d'angolo colpo di testa di Anguissa respinto! 1' partiti! primo pallone gestito dal Torino si osserva un minuto di silenzio in ricordo di Papa Francesco squadre in campo Dopo la sconfitta di oggi dell'Inter, per i partenopei c'é l'opportunità di balzare int esta alla classifica in solitaria Un cordiale buonasera a tutti i lettori collegati per vivere insieme alla redazione di calciomagazine.net ogni azione ed emozione di Napoli-Torino. Tabellino NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrhamani, Buongiorno (dal 19' st Marin), Olivera; Anguissa (dal 13' st Billing), Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Spinazzola. Allenatore: Conte TORINO (4-3-2-1): Milinkovic-Savic; Maripan, Coco, Masina; Pedersen, Linetty (dal 14' st Vlasic), Tameze, Biraghi (dal 14' st Lazaro); Casadei, Elmas; Adams. Allenatore: Vanoli Reti; al 7' pt e al 41' pt McTominay Ammonizioni: Maripan. Ilic Recupero:1' nel primo tempo

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Maurizio Mariani della sezione di Aprilia, coadiuvati dagli assistenti Imperiale e Preti e dal Quarto Uomo Bonacina. Al Var ci sarà Meraviglia, Avar Doveri.

Presentazione del match

COME ARRIVA IL NAPOLI – Conte dovrebbe affidarsi al modulo 4-4-2 con Meret in porta e con una difesa a quattro formata al centrod a Rrhamani e Olivera e sulle fasce da Di Lorenzo e Spinazzola. In mezzo Anguissa e Lobotka mentre Politani e Mc Tominay dovrebbero ultimare la linea di centrocampo. Davanti Raspadori e Lukaku.

COME ARRIVA IL TORINO – Vanoli dovrebbe rispondere con il modulo 4-2-3-1 con Milinkovic-Savic tra i pali e con una difesa a quattro formata da Walukiewicz, Maripan, Coco e Biraghi, In mediana Linetty e Ricci. tra le linee Casadei, di supporto all’unica punta Adams; ai lati Karamoh e Elmas.

Le probabili formazioni di Napoli-Torino

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay; Raspadori, Lukaku. Allenatore: Conte.

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Coco, Biraghi; Linetty, Ricci; Karamoh, Casadei, Elmas; Adams. Allenatore: Vanoli.

Dove vedere la partita in tv e streaming

