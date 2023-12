Atalanta – Lecce 1-0: diretta live e risultato finale

La partita Atalanta – Lecce di Sabato 30 dicembre 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la diciottesima giornata di Serie A

BERGAMO – Sabato 30 dicembre 2023, al Gewiss Stadium di Bergamo, andrà in scena Atalanta – Lecce, lunch match della diciottesima giornata del campionato di Serie A 2023-2024. La gara avrà inizio alle ore 12.30.

Gli orobici, dopo i successi per 3-2 contro il Milan e per 4-1 contro la Salernitana, sono stati costretti a cedere il passo al Bologna (1-0). Sono ottavi con 26 punti, frutto di otto vittorie, due pareggi e sette sconfitte, ventotto gol fatti e venti subiti. I salentini, dopo il 2-0 rimediato a San Siro contro l’Inter, sono dodicesimi a quota 20. Il loro percorso racconta di quattro partite vinte, otto pareggiate e cinque perse, diciannove reti realizzate e ventitré incassate. Nella passata stagione, a Bergamo, la squadra di Gasperini si imose col risultato di 2-1.

Tabellino in tempo reale

ATALANTA: Carnesecchi M. (Portiere), Djimsiti B., De Roon M., Kolasinac S., Zappacosta D. (dal 19' st Zortea N.), Pasalic M., Ederson, Ruggeri M. (dal 45'+2 st Holm E.), Koopmeiners T. (dal 38' st Adopo M.), Scamacca G. (dal 19' st Muriel L.), Lookman A. (dal 45'+2 st Miranchuk Al.). A disposizione: Bakker M., Comi P., De Ketelaere C., Musso J. (Portiere), Rossi F. (Portiere) Allenatore: Gasperini G..



LECCE: Falcone W. (Portiere), Gendrey V. (dal 38' st Venuti L.), Baschirotto F., Touba A., Gallo A., Kaba M., Ramadani Y., Rafia H. (dal 27' st Gonzalez J.), Strefezza G. (dal 39' st Listkowski M.), Krstovic N. (dal 32' st Piccoli R.), Oudin R.. A disposizione: Berisha M., Blin A., Borbei A. (Portiere), Brancolini F. (Portiere), Dorgu P., Faticanti G., Smajlovic Z. Allenatore: D'Aversa R..



Reti: al 13' st Lookman A. (Atalanta) .



Ammonizioni: al 35' pt Zappacosta D. (Atalanta), al 45'+6 st Holm E. (Atalanta) al 37' st Ramadani Y. (Lecce), al 45'+6 st Oudin R. (Lecce).

I convocati dell’Atalanta

Portieri: Carnesecchi, Musso, Rossi

Difensori: Bakker, Bonfanti, Djimsiti, Holm, Kolasinac, Ruggeri, Scalvini, Zappacosta, Zortea, Comi.

Centrocampisti: Adopo, De Roon, Ederson, Koopmeiners, Pasalic.

Attaccanti: De Ketelaere, Lookman, Miranchuk, Muriel, Scamacca.

I convocati del Lecce

Portieri: Brancolini, Falcone, Borbei.

Difensori: Baschirotto, Dorgu, Gallo, Gendrey, Smajlovic, Touba, Venuti.

Centrocampisti: Berisha, Gonzalez, Blin, Faticanti, Kaba, Oudin, Ramadani, Rafia.

Attaccanti: Krstovic, Listkowski, Piccoli, Strefezza.

L’arbitro

A dirigere il match sarà Gianluca Manganiello della sezione arbitrale di Pinerolo. I suoi assistenti saranno Dario Cecconi di Empoli e Filippo Valeriani di Ravenna, IV ufficiale Daniele Perenzoni di Rovereto, V.A.R. Eugenio Abbattista di Molfetta, A.V.A.R. Daniele Chiffi di Padova.

La presentazione del match

COME ARRIVA L’ATALANTA – Assenti per infortunio Toloi, Palomino e Touré. Gasperini dovrebbe affidarsi al modulo 3-4-3 con Musso tra i pali e con una difesa a tre formata da Scalvini, Dijmsiti e Kolasinac. In mezzo al campo De Roon e Ederson mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Hateboer e Ruggeri. Davanti Scamacca e Lookman, supportati da Koopmeiners.

COME ARRIVA LECCE – Assenti per squalifica Pongracic e Banda; indisponibili Almqvist e Dermaku. D’Aversa dovrebbe rispondere col modulo 4-3-3 con Falcone in porta; davanti a lui Baschirotto e Touba con Gendrey e Gallo sulle fasce. A centrocampo Gonzalez, Ramadani e Oudin. Tridente offensivo composto da Strefezza, Piccoli e Sansone.

Le probabili formazioni di Atalanta – Lecce

ATALANTA (3-4-3): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Hateboer, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Scamacca, Lookman. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Touba, Gallo; Gonzalez, Ramadani, Oudin; Strefezza, Piccoli, Sansone. Allenatore: Roberto D’Aversa.

Dove vedere la partita in tv e streaming

