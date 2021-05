Atalanta – Milan, le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Atalanta – Milan del 23 maggio 2021: incontro valevole per la 38° giornata del campionato di Serie A

MILANO – Tutto pronto a San Siro per l’inizio di Milan – Atalanta. Sotto la direzione di Mariani i rossoneri hanno bisogno di vincere per qualificarsi alla prossima edizione della Champions League, in caso contrario la squadra di Pioli dovrà sperare che la Juventus non faccia altrettanto a Bologna. . Ci avvicineremo al match con le formazioni ufficiali a partire dalle ore 19.45. Andiamo a vedere i possibili schieramenti alla luce delle ultime dai campi.

CRONACA CON COMMENTO IN TEMPO REALE

Gasperini dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-4-1-2 con Gollini in porta, pacchetto difensivo composto da Toloi, Romero e Djimsiti. A centrocampo De Roon e Freuler in cabina di regia con Maehle e Gosens sulle corsie esterne mentre davanti spazio a Malinovskyi alle spalle del tandem offensivo composto da Muriel e Zapata. Pioli dovrebbe schierare i suoi col 4-2-3-1 con Donnarumma tra i pali, reparto arretrato composto da Calabria e Theo Hernandez sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Kjaer e Tomori. A centrocampo Kessié e Bennacer in cabina di regia mentre davanti spazio a Saelemaekers, Brahim Diaz e Calhanoglu alle spalle di Leao.

Le probabili formazioni di Atalanta – Milan

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Dijmsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Muriel, Zapata. Allenatore: Gasperini

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Calhanoglu; Leao. Allenatore: Pioli